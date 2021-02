CrossCode obtient son plus grand donjon dans un nouveau DLC domestique à venir

L’excellent CrossCode étendra ce qu’il a à offrir cet été avec le lancement d’un nouveau morceau de DLC, nommé A New Home. Se déroulant juste après les événements du jeu de base, il explore ce qui est arrivé à la protagoniste Lea et à la distribution de soutien. Le développeur Radical Fish note que l’extension contiendra le plus grand donjon du titre, le DLC lui-même couvrant huit à 10 heures de contenu. Découvrez ce qui vous attend dans la bande-annonce ci-dessus.

Il vous en coûtera 8,99 € au lancement en ce qui concerne PlayStation 4, et propose de nouveaux ennemis, des combats de boss et des morceaux de musique à apprécier. « Suivez Lea dans son voyage pour découvrir la vérité, utilisez vos éléments comme jamais auparavant et n’oubliez pas de terminer le raid. Cette fois pour de vrai. »

Lorsque nous avons examiné CrossCode l’année dernière, nous lui avons attribué un impressionnant 8/10 dans la revue Push Square, louant son combat et ses énigmes satisfaisantes. « Le paramètre MMO est incroyablement bien fait et parvient à imiter l’expérience en ligne tout en prenant le temps de se moquer de lui-même. C’est un RPG absolument charmant où l’on a l’impression qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à vivre. » A New Home s’annonce pour être encore plus content pour ceux qui ont alors aimé ce classique indé. Voulez-vous jouer plus de CrossCode? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.