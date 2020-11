Cross-play entre PS4 et PS5: liste des jeux compatibles, invitations, communication et plus

Découvrez tous les détails sur le jeu intergénérationnel entre PlayStation 4 et PlayStation 5

PS5 C’est juste au coin de la rue et de nombreux fans attendent avec impatience de faire le saut de génération en novembre. Cependant, de nombreux jeux qui arrivent sur le marché sont intergénérationnels et certains se demandent s’ils pourront continuer à jouer avec leurs amis PS4. PlayStation a donné divers détails à ce sujet et ci-dessous vous pouvez voir les réponses à certaines questions fréquemment posées.

Jeu croisé entre PS4 et PS5

Tous les jeux vidéo multijoueurs l’auront-ils?

Non. Seuls certains jeux vidéo permettront aux utilisateurs de PS4 et PS5 de jouer ensemble., car seules certaines œuvres permettent de jouer celles de PS4 avec ceux de Xbox One. Ce sera la décision individuelle de chaque développeur et devra être approuvée par Sony, donc si vous voulez savoir si un jeu a un multijoueur intergénérationnel, vous devriez le revoir avec les responsables du jeu vidéo.

Liste des jeux avec cross-play entre PS4 et PS5

Certains jeux populaires qui ont confirmé le jeu croisé intergénérationnel sont les suivants:

Destin 2

Fortnite

Call of Duty: Warzone

La Division 2

Siège de Rainbow Six

Mortal Kombat 11

Les Avengers de Marvel

Grondement des vers

Borderlands 3

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Les joueurs PS4 et PS5 peuvent-ils communiquer avec le chat vocal?

Oui, les joueurs PS4 et PS5 (et les utilisateurs de la nouvelle application PlayStation pour appareils mobiles) peuvent communiquer avec le chat vocal en groupes. Selon le jeu, le chat en jeu fonctionnera également entre les versions de PS4 Oui PS5.

Comment les invitations au jeu fonctionneront-elles entre PS4 et PS5?

Vous pourrez envoyer et recevoir des invitations à des jeux de jeux compatibles avec le jeu entre les plateformes PS4 et PS5. Quand la console sera mise en vente PS5Si vous recevez une invitation à rejoindre une session de jeu, la notification indiquera les plates-formes prises en charge par le jeu. Si un jeu de PS5 n’a pas de version de PS4, les joueurs de PS4 ils ne recevront pas l’invitation.

