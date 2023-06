Crooked Mickey est de retour dans la bande-annonce de la saison 2 de The Lincoln Lawyer

Mieux vaut appeler Mickey ? Ce n’est un secret pour personne que nous apprécions les émissions sur des avocats intelligents et pleins d’esprit qui respectent à la fois l’éthique et le danger, qu’ils soient légaux ou non. La série originale de Netflix L’avocat de Lincoln a vérifié toutes ces marques jusqu’à présent avec sa première saison, et nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir le retour de Mickey Haller. Selon un rapport de Collider, la bande-annonce officielle de la deuxième saison à venir est tombée, donnant aux fans un aperçu de première main de la suite du rôle juridique de Mickey alors que sa renommée le porte vers de nouveaux sommets, pour le meilleur ou pour le pire.





L’avocat de Lincoln est une série dramatique juridique créée par l’exemplaire David E. Kelley, qui a déjà dirigé de nombreuses autres séries télévisées classiques au cours des trois dernières décennies, telles que Espoir de Chicago (1994), La pratique (1996), Ally Mc Beal (1997), et Juridique de Boston (2004). Plus récemment, il a présenté à l’écran la série dramatique primée de HBO De gros petits mensonges (2017), La défaite (2020), et avec Netflix, il a également terminé L’anatomie d’un scandale (2022). L’avocat de Lincolnbasé sur le roman de 2008 Le verdict du laiton de Michael Connelly, est le dernier projet de Kelley avec la plateforme de streaming, qu’il a co-développé avec Ted Humphrey. Tous deux sont également producteurs exécutifs aux côtés de l’auteur Connelly et Ross Fineman. En vedette dans la série sont Manuel Garcia-Rulfo (Goliath), Neve Campbell (Crier), Laide Betty ancienne Becki Newton, Jazz Raycole (Le Quad), Angus Samson (Mad Max: Fury Road) et Christopher Gorham (Insatiable). La série suit Mickey Haller (Garcia-Rulfo), un avocat de la défense pénale à Los Angeles qui prend tristement en charge des affaires à l’arrière de son Lincoln Navigator et ne craint pas de contourner les règles de la loi en sa faveur.

Mickey’s Rise n’est pas sans un revers ou deux

La nouvelle bande-annonce s’ouvre avec Mickey (Garcia-Rulfo) naviguant sur la Pacific Coastal Highway dans son emblématique Lincoln Navigator bleu, avec ses plaques de vanité « NTGUILTY ». De retour dans son terrain de prédilection de Los Angeles, les affaires décollent pour lui, avec des couvertures de magazines, de nombreuses interviews et il est surnommé « l’avocat de la défense le plus en vogue de Los Angeles ». Tout cela ne lui monte certainement pas à la tête alors que d’innombrables boîtes de nouvelles affaires sont transportées dans son bureau de brique et de mortier où Cisco (Sampson) et la deuxième ex-femme de Mickey, Lorna (Newton), brûlent l’huile de minuit pour se disputer autant que possible. possible. Bien sûr, toute la renommée met simultanément une cible sur le dos de Mickey, car nous le voyons se faire frapper dans un parking, peut-être par des clients mécontents, ou le muscle embauché de ces clients. Il trouve également un nouvel amour avec Lisa Trammel (Lana Parrilla), qui finit par se faire arrêter pour une raison inconnue vers la fin de la bande-annonce. Cela incite Mickey à devenir son avocat, et Lorna plaisante en disant qu’il fera tout cela gratuitement pour des raisons évidentes.

La première partie de la deuxième saison de L’avocat de Lincoln sera présenté en première sur Netflix le 6 juillet, avec la deuxième partie à suivre le 3 août.