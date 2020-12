Croissance pour "Le Seigneur des Anneaux"-Série: 20 nouveaux acteurs confirmés

La Terre du Milieu doit être peuplée: c’est ce que les créateurs de la série « Le Seigneur des Anneaux » ont apparemment pensé et ont annoncé 20 acteurs pour rejoindre le casting. C’est un mélange coloré de stars très en vue et de nouveaux arrivants.

Le coup de casting est que Peter Mullan (« Westworld »), Benjamin Walker (« Abraham Lincoln Vampire Hunter ») et Cynthia Addai-Robinson (« Spartacus ») pourraient être signés.

Des années de recherche se terminent

Les créateurs n’ont pas facilité la recherche des acteurs. «Le monde créé par JRR Tolkien est épique, diversifié et plein de cœur», ont déclaré les showrunners et producteurs exécutifs JD Payne et Patrick McKay dans un communiqué conjoint (via Entertainment Weekly). « Ces artistes incroyablement talentueux du monde entier sont le résultat d’années de recherche pour trouver des artistes brillants et uniques pour redonner vie à ce monde ».

Les 20 nouveaux membres de la distribution en un coup d’œil

Les acteurs suivants ont rejoint le casting de la série « Le Seigneur des Anneaux »:

Peter Mullan (« Westworld »)

Benjamin Walker (« Abraham Lincoln Vampire Hunter »)

Cynthia Addai-Robinson («Spartacus»)

Kip Chapman (« Haut du lac »)

Trystan Gravelle (« Une découverte de sorcières »)

Sir Lenny Henry (« Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban »)

Augustus Prew (« Prison Break »)

Peter Tait (« Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi »

Maxim Baldry (« Strike Back »)

Ian Blackburn (court métrage « Shelter »)

Anthony Crum (« The Wilds »)

Maxine Cunliffe (« Power Rangers Megaforce »)

Thusitha Jayasundera (« Donmar »)

Fabian McCallum (« Toi, moi et l’apocalypse »)

Simon Merrells («Knightfall»)

Geoff Morrell (« Grassroots »)

Lloyd Owen (« Apollo 18 »)

Alex Tarrant (« Filthy Rich »)

Leon Wadham (« Go Girls »)

Sara Zwangobani («À la maison et à l’extérieur»).