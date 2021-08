Jungle Cruise : Excellentes performances en streaming au box-office !

Le film Jungle Cruise, qui est basé sur l’attraction du parc Disneyland, a dominé le box-office le week-end d’ouverture avec un total approximatif de 90 millions de dollars levés. Ce chiffre se répartit comme suit : 34,2 millions aux États-Unis, 27,6 millions au box-office international, et plus de 30 millions correspondent à la plateforme de streaming Disney+ dans son option Premier Access.

Le nouveau film de Disney raconte les aventures du docteur Lily Houghton et le capitaine plein d’esprit Frank Wolff. Ils traverseront le fleuve Amazone à bord du navire détruit La Quila en mission pour trouver un arbre magique aux propriétés curatives uniques.

Jungle Cruise et un bon début au box-office

Dans cette aventure épique, les personnages affrontent ensemble des forces surnaturelles et une myriade de dangers qui les attendent dans la beauté trompeuse d’une jungle unique. Au fur et à mesure que les secrets de l’arbre magique sont révélés, le danger augmente pour Lys et Frank. Ainsi le sort de ce couple unique, plus celui de l’humanité, ne tient qu’à un fil.

Le protagoniste du film, Émilie, émoussée, a dit à propos de sa co-star, Dwayne Johnson:

« C’est l’une de mes personnes préférées au monde. C’est un amour. ». Tandis que Le Rocher a exprimé à propos de son partenaire : « Non seulement c’est une grande star de cinéma, mais plus important encore, c’est l’être humain le plus empathique que je connaisse. »

En vedette dans Jungle Cruise : Emily Blunt comme Lily Houghton, Dwayne Johnson comme Fran Wolff, Edgar Ramírez comme Aguirre, Paul Giamatti comme Nilo, Jack Whitehall comme McGregor Houghton, Jesse Plemons comme Prince Joachim et Verónica Falcón comme Trader Sam. Le film est réalisé par Jaume Collet Serra.

