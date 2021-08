Croisement ? JK Simmons de Spider-Man est répertorié dans Venom: Let There Be Carnage Cast

Les gros bonnets de Sony disent depuis un certain temps qu’il existe un plan pour connecter l’univers cinématographique Marvel à leur propre univers Marvel, et une nouvelle information partagée par la chaîne de cinéma britannique Vue semble suggérer que ces connexions pourraient bien se poursuivre. apparaître un peu plus tôt que prévu. La chaîne a répertorié son synopsis de Sony’s Venom: Let There Be Carnage et il comprenait une information intéressante sur le casting qui est jusqu’à présent restée silencieuse; référencement Homme araignée l’acteur JK Simmons dans l’ensemble.

Il y a peu de temps, le chef de Sony, Sanford Panitch, a affirmé qu’il « existait un plan pour connecter les multiples univers cinématographiques ». Il y a déjà eu des rumeurs sur comment et quand cela pourrait se produire, et il y a eu des croisements confirmés tels que Vulture de Michael Keaton et l’arrivée de JK Simmons, qui est apparu pour la dernière fois sous le nom de J. Jonah Jameson dans Spider-Man : loin de chez soi, le personnage qu’il a également joué dans le Toby Maguire Homme araignée trilogie, la porte à un autre niveau.

« Il y a en fait un plan », a déclaré Panitch à Variety plus tôt cet été. « Je pense que maintenant, cela devient peut-être un peu plus clair pour les gens où nous nous dirigeons et je pense que quand Pas de chemin à la maison sort, encore plus sera révélé. Ce qui est bien, c’est que nous avons cette excellente relation avec Kevin. Il y a un bac à sable incroyable pour jouer avec. Nous voulons ceux MCU les films sont absolument énormes, car c’est formidable pour nous et nos personnages Marvel, et je pense que c’est la même chose de leur côté. Mais nous avons une excellente relation. Il y a beaucoup d’opportunités, je pense, qui vont se produire. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est toujours d’avoir n’importe quel type de bande-annonce, et il est juste de dire que quand il arrivera, le couvercle va être soufflé sur tous les types d’enregistrement de bande-annonce YouTube, car il y a eu peu de bandes-annonces attendues avec autant de fièvre que cela un. Avec Marvel’s Cinematic Universe entrant maintenant dans le multivers, on pense que l’univers de Sony pourrait être sur le point d’entrer en collision avec celui du web-slinger de Tom Holland, mais bien sûr, il y a aussi ces rumeurs de Toby Maguire et Andrew Garfield à envisager. Oh et puis il y a le docteur Strange. Tout cela devient trop difficile à comprendre et s’attendre à ce que tout soit inclus dans ce film ne fera que décevoir quelqu’un.

La bande-annonce de Sony pour Morbius a révélé que Michael Keaton reprendra son Spider-Man : Retrouvailles rôle de The Vulture dans ce film, et il y a aussi une rumeur selon laquelle Tom Hardy pourrait bien y arriver aussi. Il est prudent de supposer que, comme tout ce qui est basé sur Marvel, tout cela se réunira au moment où il est censé le faire et quand ce sera le cas, ce sera probablement un moment à savourer pour Homme araignée Ventilateurs.

Venom : qu’il y ait un carnage a récemment été repoussé à une sortie le 15 octobre aux États-Unis, tandis que Spider-Man : Pas de chemin à la maison est actuellement prévu d’atterrir le 17 décembre à condition qu’il ne souffre pas non plus de retards.

Sujets : Venom 2, Spider-man