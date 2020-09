Critiquer l’homophobie de Tony Abbott est un “ signal de vertu ”

Liz Truss, secrétaire d’État au Commerce international quitte le 10 Downing Street le 13 février 2020 à Londres, en Angleterre. (Léon Neal / Getty)

Liz Truss, ministre conservateur de l’égalité et secrétaire au commerce, a affirmé que la critique de l’homophobie et du sexisme endémiques de Tony Abbott est un «signalement de vertu» de la gauche.

Selon des informations, Abbott, l’ancien Premier ministre australien, doit être nommé coprésident du UK Board of Trade la semaine dernière, provoquant une réaction généralisée face à ses opinions sur la communauté LGBT + et les femmes, notamment sur le fait que les enfants ne devraient être élevés que par des couples hétéros.

À la Chambre des communes, jeudi 3 septembre, la députée travailliste Ruth Cadbury a pressé Truss de sa nomination, demandant: «Le secrétaire au commerce ne pourrait-il pas trouver un expert pour le rôle qui démontre également des valeurs britanniques positives?»

Truss a riposté à Cadbury, qualifiant la critique d’Abbott d ‘«hypocrisie absolue», et insistant sur le fait que le parti travailliste «préférerait signaler la vertu et se livrer au symbolisme plutôt que de prendre des mesures concrètes pour améliorer la vie des femmes».

Elle a affirmé que les critiques d’Abbott venaient uniquement de «ceux qui sont à gauche de la politique», ignorant apparemment le fait que la députée conservatrice Caroline Nokes a également critiqué sa nomination présumée.

“C’est une si mauvaise idée que je ne suis pas sûr de pouvoir trouver des mots pour dire à quel point je pense que c’est horrible”, a déclaré Nokes, président conservateur du comité des femmes et des égalités des Communes, à la BBC Politics Live mardi 1er septembre. .

“[Labour shadow trade secretary] Emily Thornberry et moi sommes rarement d’accord sur quoi que ce soit, mais elle a raison. C’est un misogyne, il a une très mauvaise opinion des droits des LGBT +, et je ne pense tout simplement pas que ce soit un homme qui devrait être à proximité de notre chambre de commerce.

Plus tôt jeudi, Matt Hancock a accordé une interview à Kay Burley de Sky News, où il cherchait à défendre Abbott.

“Je suis sûr que vous ne soutenez pas certains de ses commentaires”, a déclaré Burley. «C’est un homophobe et c’est un misogyne.

«Eh bien, c’est aussi un expert en commerce», répondit humblement Hancock.

Le 28 août, Truss a répondu à une série de questions similaires en affirmant que les opinions d’Abbott n’étaient «pas pertinentes» pour le Board of Trade.

«Ce que je dirais à propos de Tony Abbott, c’est qu’il est un ancien Premier ministre d’Australie», a-t-elle proposé au lieu de la condamner.

Tony Abbott a fait campagne contre le mariage homosexuel.

L’ancien Premier ministre australien Tony Abbott a bloqué les votes libres au parlement sur le mariage homosexuel pendant son mandat – et est devenu le chef de facto de la campagne contre le mariage homosexuel lorsque son successeur Malcolm Turnbull a soumis la question à un vote public en 2017 .

Lors de la campagne de vote par correspondance, Abbott a encouragé les gens à s’opposer au mariage homosexuel pour «protéger les femmes et les enfants», expliquant sa conviction que «les enfants devraient avoir à la fois une mère et un père».

Abbott a également dénoncé «l’intimidation morale» du «lobby gay» et a déclaré aux Australiens: «Si vous n’aimez pas le mariage homosexuel, votez non. Si vous vous inquiétez de la liberté d’expression et de la liberté de religion, votez non. Si vous n’aimez pas le politiquement correct, votez non, car c’est la meilleure façon de l’arrêter. »

Au cours de sa campagne, Abbott a même suggéré qu’il serait «préférable» que les enfants de sa propre sœur gay soient élevés par un couple hétéro, ce qui aggrave une querelle familiale qui a également conduit ses propres enfants à s’exprimer en faveur de leur tante.