Critique: Zombie Army 4: Dead War – Le meilleur jeu de la rébellion à ce jour

Pour la meilleure partie de la génération PlayStation 4, le studio britannique Rebellion a amélioré, peaufiné et affiné son offre coopérative à travers diverses versions. Zombie Army Trilogy a lancé le bal avant que Strange Brigade ne prouve trois ans plus tard que le développeur avait quelque chose de spécial entre les mains. Cependant, il semble que tout ce travail acharné a conduit à son dernier projet. Bien qu’il comporte son propre ensemble de défauts mineurs, Zombie Army 4: Dead War est le plus grand jeu de Rebellion à ce jour.

Si vous avez joué à l’un des efforts précédents de l’équipe, vous saurez exactement à quoi vous attendre de l’une de ses franchises phares. Il s’agit d’un jeu de tir à la troisième personne qui comprend et se délecte de son absurdité. Zombie Hitler a peut-être été immobilisé dans les fosses de l’enfer, mais cela n’a pas empêché ses légions de morts-vivants de sortir de leurs tombes et de jeter le monde dans un état de guerre. Ce qui suit est une campagne de globe-trotter ironique qui est presque aussi amusante à vivre seule qu’avec un groupe d’amis.

C’est parce qu’une grande partie de ce que le jeu vous demande est renforcée par la coopération et les plaisanteries amicales que jouer seul vous donne presque l’impression de manquer quelque chose. C’est parfaitement jouable sans coéquipiers, au point que c’est probablement l’une des campagnes les plus accommodantes du marché, mais cela ne peut pas reproduire l’amitié.

Peu importe que vous jouiez seul ou avec d’autres, vous effectuerez toujours les mêmes tâches. De la défense de points clés sur la carte et de l’appâtage de zombies dans les fontaines de sang à la mise d’une balle dans le crâne de chaque dernier membre des morts-vivants, c’est une affaire de coopération typique. Passer d’une pièce sécurisée à l’autre est le nom du jeu, avec un niveau quelque peu linéaire pour naviguer et diverses tâches et objectifs secondaires à accomplir en cours de route. Cela fait 10 heures de missions agréables, mais un ensemble diversifié de missions n’est pas ce dont Zombie Army 4: Dead War peut se vanter.

Là où vous trouverez de la variété, cependant, c’est dans la conception des niveaux du jeu. Il est parfaitement clair que Rebellion a souligné lors du développement que chaque région visitée par le joueur devrait être très différente les unes des autres. En capitalisant sur cela à bon escient, chaque environnement a sa propre personnalité, ses propres bizarreries et ses propres facteurs de différenciation pour créer un ensemble de missions mémorable. Qu’il s’agisse d’une promenade romantique en bateau le long du canal français, d’un assaut contre un château volcanique ou de notre préféré – un voyage au zoo – vous pouvez être assuré que chaque nouvel ensemble de niveaux sera très différent du précédent. . Cela crée une expérience passionnante et rafraîchissante qui vous permet de rester sur vos gardes, où que vous soyez dans le monde.

Ce genre d’éloges ne s’étend pas tellement à la variété ennemie du jeu, mais il y a encore plus qu’assez de membres uniques de la horde d’Hitler pour vous garder sur vos gardes. En plus des marcheurs, suicidaires et tireurs d’élite typiques, vous devrez garder un œil sur les nécromanciens qui donnent à ceux qui sont déjà morts un coup de plus à la survie et aux ennemis d’élite – une véritable source de préoccupation. Avec une barre de santé gigantesque pour se vanter et des armes destructrices pour correspondre, ce sont des ennemis qui peuvent rapidement inverser le cours de la bataille contre vous si vous n’êtes pas préparé. Malheureusement, vous aurez rencontré tout ce que le jeu doit vous lancer à peu près à mi-chemin, laissant ce dernier ensemble de niveaux plus ressenti que toute autre chose en termes de gameplay. Cela ne devient jamais ennuyeux ou ennuyeux, mais vous aurez l’impression d’avoir vaincu ce cauchemar des morts-vivants bien avant le générique. C’est à part une finale vraiment spectaculaire.

Une chose dont vous ne vous lasserez pas, cependant, est la qualité du jeu. Tout, de ses commandes réactives aux repères de navigation intelligents, offre une expérience de jeu incroyablement fluide qui est complétée par une option de 60 images par seconde sur PS4 Pro. C’est un jeu auquel vous pouvez revenir un an plus tard et reprendre les commandes en quelques minutes, ce qui en fait un titre exceptionnel à jouer pour le moment.

C’est un aspect plus important que vous ne le pensez, car les répétitions de parties profitent à votre classement général, conduisent à des mises à niveau d’armes et débloquent plus d’avantages. Quatre personnages peuvent être choisis au début d’une campagne, chacun avec ses propres bonus. Ils n’ont rien de majeur – Shola a un rayon de dégâts de piège accru tandis que Jun se déplace plus rapidement sur le champ de bataille – ce qui signifie que vous êtes pratiquement libre de choisir qui vous voulez. Un niveau persistant et des chargements sont partagés entre l’équipe afin que vous ne manquiez jamais si vous décidez d’essayer un nouveau personnage – une fonctionnalité intéressante qui favorise l’exploration de son casting accueillant et diversifié.

En dehors de la campagne, un mode Horde à part entière vous fera revenir de plus en plus. Quatre cartes à travers différents modes de difficulté mettront vos compétences à l’épreuve à la limite, à nouveau jouables seul ou avec des amis. Ce n’est certainement pas une réflexion après coup non plus. Bien au contraire, de nouvelles zones s’ouvrent entre les vagues et les stations de recharge de munitions changent de position, ce qui vous amène à trouver un nouveau coin à tenir dans le processus. Avec la possibilité de s’échapper après sa 12e vague ou de se battre jusqu’à la fin, c’est un mode Horde prêt à impressionner.

De plus, les événements hebdomadaires alterneront avec de nouveaux défis qui récompensent XP et de nouveaux objets cosmétiques. Vous devrez affronter différents niveaux de campagne avec des handicaps et des règles qui limitent votre chargement, ajuster la quantité de munitions auxquelles vous avez accès et modifier les effets de certains avantages. Ce n’est en aucun cas un Destiny 2, mais Zombie Army 4: Dead War est un jeu auquel vous et un groupe d’amis pourriez jouer pendant des semaines si vous adoptez tout ce qu’il a à offrir.

Pour que cela se produise, cependant, Rebellion doit avoir bien réglé les choses sur le plan technique. Et c’est le cas – à un degré impressionnant. Nous n’avons rencontré aucun bug ou problème pendant notre temps avec le jeu, tandis que la fréquence d’images restait à 60 en mode performance. Ceux qui préfèrent améliorer les visuels peuvent le faire sur PS4 Pro, même si quelle que soit l’option que vous choisissez, vous êtes dans une expérience incroyablement fiable.