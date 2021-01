Critique: Wrestling Empire – Une lettre d’amour à la lutte professionnelle qui tombe en faute de bugs hilarants

Capturé sur Nintendo Switch (ancré)

Cela fait longtemps qu’un vraiment Un jeu de lutte génial est disponible sur une console Nintendo. Pas depuis les jours de WWF No Mercy sur la Nintendo 64 et le Jour du jugement série sur GameCube ont permis aux fans de Nintendo de profiter correctement d’une interprétation véritablement brillante de la lutte professionnelle, et la frustration commence à s’installer.

La Wii a de nombreux WWE jeux, qui étaient bien et tous, mais naturellement pas assez correspondre à leurs homologues HD sur PS3 et Xbox 360. Et ne parlons même pas de la tentative franchement épouvantable d’amener le WWE 2K série au commutateur. Avec le récent Champs de bataille WWE 2K décevant aussi, les fans de grappling attendent depuis des décennies quelque chose de vraiment définitif sur une console Nintendo.

Nous allons vous épargner le suspense tout à l’heure: Empire de lutte absolument n’est-ce pas. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’a pas quelques bizarreries intéressantes qui le rendent divertissant, si ce n’est nécessairement pour les bonnes raisons. En plus de cela, peu importe ce que vous en pensez, le fait que le tout a été développé par un personne célibataire doit être respecté quand on voit ce qui a réellement été réalisé ici.

Capturé sur Nintendo Switch (portable / non ancré)

Au cas où cela ne serait pas immédiatement évident en regardant les captures d’écran, Wrestling Empire est basé sur l’ère Nintendo 64 des jeux de lutte, en particulier ceux développés par AKI: les goûts de Vengeance WCW / nWo, WWF WrestleMania 2000 et (bien sûr) le WWF No Mercy susmentionné. Les personnages et les environnements sont extrêmement volumineux et low-poly, et les animations de catcheurs sont lentes et délibérées.

Il n’y a pas de licence officielle attachée, vous ne trouverez donc pas de lutteurs réels ici. Malgré cela, il est toujours facile d’identifier la plupart des visages célèbres inclus dans ce jeu si vous connaissez votre cercle carré (surtout si vous êtes fan depuis plusieurs décennies, comme cet écrivain l’a été). L’énorme liste de plus de 350 lutteurs du jeu est divisée en 10 promotions distinctes, et il est clair sur lesquelles beaucoup d’entre elles sont basées: All American Wrestling est censé être la vieille école WWF, Strong Style Wrestling est un hommage à ECW, et le comme.

Beaucoup de lutteurs prédéfinis ont l’air soupçonneusement comme ceux de la vie réelle. Certains sont surprenants: la section AAW a des stars du WWF des années 90 assez niches comme Nailz, Skinner et Luna Vachon, alors que celle d’Hollywood est principalement composée de lutteurs qui ont été impliqués dans le cinéma à un moment ou à un autre: The Rock, Roddy Piper, Batista, voire Andy Kaufman. Si vous pouvez reconnaître l’un d’entre eux, le mode éditeur approfondi signifie un changement de nom rapide plus tard et ils sont authentiques. Naturellement, vous pouvez également créer vos propres lutteurs.

Capturé sur Nintendo Switch (portable / non ancré)

Le nombre impressionnant de grapplers jouables n’est pas la seule surprise de ce jeu: il existe également une richesse absolue de modes de jeu. Les joueurs peuvent choisir entre 26 types de matchs prédéfinis, allant des matchs simples standard et des matchs par tag aux matchs comme Ironman, First Blood, Street Fight, Table et Royal Rumble. Vous pouvez ensuite accéder aux paramètres individuels de chaque type et les personnaliser à votre guise. Vous voulez une bataille royale de 20 hommes qui se déroule dans une cage en acier et les lutteurs ne peuvent être éliminés que par soumission? Hum, c’est un peu une stipulation étrange, mais vous pouvez le faire quand même.

Accompagnant le mode Exposition (qui englobe tous les types de match ci-dessus), il y a aussi un mode Carrière étonnamment engageant. Ici, vous créez un nouveau lutteur (y compris la possibilité de leur donner un t-shirt qui dit « le pire match de tous les temps », donc il est clair que c’est dans la blague), commencez par avoir quelques matchs d’entraînement dans une arène vide passez à des combats devant une poignée de personnes et essayez éventuellement de vous rendre à l’une des plus grandes promotions afin de devenir plus célèbre et de gagner plus d’argent.

Comme pour tous les autres aspects du jeu, il y a un énorme quantité de détails dans le mode Carrière. Des lutteurs viendront vers vous et vous demanderont de les accompagner sur le ring et de les protéger (en échange d’argent, bien entendu). Des personnages douteux apparaîtront dans les coulisses et vous proposeront de vous vendre des stéroïdes (!) Pour améliorer vos performances. Un journal régulier rend compte de vos matchs et vous raconte ce qui se passe ailleurs dans l’entreprise – même les décès de lutteurs (une autre façon dont Wrestling Empire imite vivement le monde souvent tragique de la lutte professionnelle). Vous pouvez même demander que le contrôle créatif soit ajouté à votre contrat afin que les bookers (les gars qui inventent les histoires loufoques) ne puissent pas jouer avec votre gadget.

Capturé sur Nintendo Switch (portable / non ancré)

Le tout est extrêmement impressionnant, surtout si l’on considère que, encore une fois, il a été créé par un personne célibataire. Cela ressemble à une représentation vraiment définitive de toutes les choses de la lutte. Et puis vous commencez réellement à jouer le truc, et vous dites rapidement: «Oh. Droite. Oh non. » Vous voyez, pour le dire dans les termes les plus agréables possibles, l’action de lutte elle-même est un désordre complet (mais pas toujours dans le pire façon).

Sur le papier, il semble que cela devrait fonctionner assez bien. Il y a un bouton d’attaque qui peut être maintenu enfoncé pour des mouvements plus forts. Il y a un bouton d’exécution, un bouton pour ramasser des objets et un bouton de grappin. Ce dernier est le plus important pour effectuer une variété de mouvements: à l’instar de nombreux jeux de lutte, vous pouvez appliquer un grappin, puis appuyer sur l’un des trois boutons avec une direction pour effectuer un mouvement différent (12 au total). C’est un nombre raisonnable pour aider à rendre les choses moins répétitives.

Il existe une gamme tout aussi impressionnante de types de mouvements différents que vous pouvez effectuer, et le jeu fait un bon travail en vous donnant différents mouvements sensibles au contexte en fonction de la situation. Si vous êtes debout sur le tablier du ring, par exemple, vos mouvements seront différents selon que votre adversaire est dans le ring, sur le tablier avec vous ou sur le sol de l’arène. Ces commandes contextuelles vous permettent également de réaliser toutes sortes d’attaques de tremplin, de plongées sur la corde supérieure et autres avec une relative facilité.

Capturé sur Nintendo Switch (ancré)

La plupart des choses peuvent être escaladées simplement en marchant vers elles, et cela s’étend également à l’extérieur; Si vous voulez sauter sur la barricade, sautez dans la foule et continuez à vous battre là-bas, alors allez-y – remplissez vos bottes. Même les entrées en font usage; vous avez un contrôle total sur votre lutteur dès la minute où il franchit le rideau, vous devez donc le conduire manuellement jusqu’au ring et y entrer, mais si vous préférez, vous pouvez vous arrêter pour grimper les barrières et narguer la foule avant de le faire so (ou monter les ridoirs à la Rock et Austin quand vous y arrivez).

C’est juste que tout est si cassé que Matt Hardy le regarde et pense « wow, c’est dur ». Parfois, il y a tellement de bugs étranges et de bizarreries d’IA que cela ressemble moins à No Mercy et plus à Simulateur de chèvre. Parfois, vous irez épingler votre ennemi et il se lèvera comme vous, vous laissant allongé sur le sol dans une position d’épinglage. D’autres fois, vous essaierez un mouvement de grappin près des cordes et finirez par tomber du ring. Apporter des armes dans le mélange également très améliore le potentiel de pépins.

Certains de ces problèmes sont liés à l’équilibrage réel du jeu plutôt qu’à des erreurs involontaires dans le code. Écraser votre adversaire encore et encore peut épuiser son énergie et augmenter votre jauge d’élan beaucoup plus rapidement que les mouvements à haut risque les plus défiant la mort. Pendant ce temps, les décomptes sont calculés étrangement, chaque joueur obtenant son propre décompte: cela signifie que si vous assommez quelqu’un du ring, vous pouvez attendre quelques secondes, puis sortir et le battre. Parce que votre compteur sera quelques secondes plus bas, il vous suffit de les garder occupés à l’extérieur jusqu’à ce que leur décompte atteigne 10 et que vous gagniez.

Capturé sur Nintendo Switch (ancré)

Et pourtant, alors que le jeu se transforme régulièrement en une farce complète, il y a quelque chose à quel point c’est terrible qui est étrangement attachant. Jouez avec des amis partageant les mêmes idées et sa bêtise involontaire peut conduire à l’hilarité. Vous rirez alors que les arbitres ramassent parfois des armes sans raison apparente, en comptant les chutes sur le tapis tout en tenant des chaises en acier. Vous allez rire au carnage lorsque vous décidez de faire un Battle Royale de 30 hommes et vous vous rendrez vite compte que, aussi maladroit qu’il l’était avec deux lutteurs sur le ring, c’est complètement injouable avec 30 là-dedans à la fois (bien que, à son crédit, sa fréquence d’images et ses performances générales restent solides dans ces situations).

Nous avons même eu les larmes aux yeux à un moment donné lorsque nous avons décidé d’organiser un match par équipe en cage d’acier à un moment donné et que nous avons eu du mal à monter sur le ring pour commencer le match. Ces matchs commencent avec la cage déjà en place, voyez-vous (plutôt que de l’abaisser), et puisque vous contrôlez votre entrée, vous devez physiquement monter dans la cage pour entrer dans le ring. Cela est devenu un problème pour nos partenaires IA, dont l’un avait vraiment du mal à grimper dans la cage sans pépin ni en tomber. Ça ne devrait pas être acceptable, mais putain, c’était drôle.

En fin de compte, vous devez définir vos attentes pour celui-ci en conséquence. Est-ce, pour citer Bret Hart, «le meilleur qui soit, le meilleur qui soit et le meilleur qui soit»? La réponse est mieux résumée par le thème musical de Vince McMahon: «Aucune chance en enfer». Le niveau de choix disponible en ce qui concerne l’énorme liste, les options de match extrêmement personnalisables et le mode carrière incroyablement profond montre qu’il y a beaucoup d’amour pour l’entreprise ici, mais le moteur de match est tellement risqué de ratés que vous devez entrer dans un état d’esprit tout aussi déséquilibré pour en profiter.