Critique : WRC 10 (PS5) – Course de rallye rugueuse mais robuste

Le développeur KT Racing a trouvé sa place avec la série WRC. Après que le WRC 9 de l’année dernière ait apporté des améliorations significatives au pilote de rallye sous licence officielle, le WRC 10 réitère la formule gagnante, présentant une autre expérience fantastique – même si elle est un peu rude sur les bords.

La conduite elle-même est bien sûr la partie la plus importante de tout jeu de course, et c’est ici que le jeu brille. La simulation n’est pas aussi exigeante que DiRT Rally 2.0, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas un titre de rallye difficile. Avec de nombreuses options de personnalisation vous permettant d’ajuster la difficulté, c’est un jeu qui évolue avec vous. Nous avons joué avec les paramètres par défaut et avons trouvé la manipulation très amusante. Il se situe dans le camp « sim-cade » – visant le réalisme, mais avec un peu de marge de manœuvre. En fin de compte, lancer ces voitures est agréable, en particulier avec les déclencheurs et les haptiques sophistiqués du DualSense, une fois de plus mis à profit ici.

Ce qui est bien, c’est qu’on sent vraiment une différence entre les catégories. Passer du niveau d’entrée du Junior WRC, des voitures à traction avant aux véhicules à quatre roues motrices du WRC3 et au-delà, est un saut notable – chaque classe est différente, surtout si l’on considère les voitures classiques trouvées dans le mode 50e anniversaire du titre.

Oui, l’ajout au titre du jeu de cette année est une célébration des cinq décennies d’histoire du sport automobile. Il comprend un certain nombre d’événements marquants, à commencer par le rallye de l’Acropole de 1973 et la toute première victoire d’Alpine dans la Berlinette A110. Vous traverserez des moments marquants de la tristement célèbre catégorie du groupe B, le groupe A, et dans les années 2000, au volant de certains des véhicules les plus reconnaissables du sport automobile : Lancia Stratos, Audi quattro Sport, Lancia Delta Integrale, Toyota Celica – la liste est longue. Malheureusement, à moins que vous n’ayez pré-commandé le jeu ou que vous soyez prêt à débourser pour eux, la Subaru Impreza WRC et la Mitsubishi Lancer Evo V ne sont pas sur la liste.

C’est génial d’avoir tous ces événements et ces voitures bien connus, en particulier pour les fans de longue date, mais la façon dont le mode est intégré au jeu est inhabituelle. Pour débloquer plus d’événements du 50e anniversaire, vous devez d’abord les terminer en mode Carrière. Les événements d’anniversaire apparaîtront dans votre calendrier de carrière, et vous devez battre les contre-la-montre avant qu’ils ne soient facilement accessibles dans le menu principal. Tout aussi étrange est l’obligation de déverrouiller tous les événements d’anniversaire avant de pouvoir accéder au mode Équipe privée dans Carrière, qui vous permet d’utiliser le nouvel éditeur de livrées impressionnant pour votre propre équipe. Bien que vous puissiez utiliser des livrées personnalisées dans Quick Play, cela semble une restriction étrange.

Malgré ces excentricités structurelles, le mode Carrière en profondeur reste un point fort. À partir du Junior WRC ou du WRC3, vous gérez votre équipe, votre calendrier et vos compétences pour bâtir lentement votre réputation et gravir les échelons. Il y a beaucoup à faire aux côtés des rallyes eux-mêmes ; le moral des membres de l’équipe va monter et descendre en fonction de vos actions, tout comme votre relation avec le constructeur de votre voiture. Vous pouvez embaucher et licencier de nouvelles personnes, et la section R&D vous permet de dépenser vos points de compétence dans un grand arbre plein d’avantages. Entre les spéciales, vous devrez également réfléchir à votre choix de pneus et réparer les dommages éventuels. Si vous avez joué à des jeux WRC au cours des deux dernières années, vous saurez à quoi vous attendre : c’est un mode vraiment robuste et addictif qui vous durera longtemps.

Si vous n’êtes pas soucieux de gérer une équipe, le mode Saison supprime tout et se concentre uniquement sur les étapes de rallye. Le jeu rapide susmentionné vous permet de configurer une course comme vous le souhaitez, en utilisant n’importe quel véhicule sur n’importe quelle étape. Le jeu propose également une excellente suite de modes d’entraînement pour les nouveaux arrivants. Une zone de test bac à sable vous permet de parcourir une petite carte avec différents types de terrain, tandis que les sessions d’entraînement vous familiariseront avec la manipulation sur des circuits fermés. Enfin, les Challenges sont des événements agréables pour mettre vos compétences à l’épreuve ; il peut s’agir de simples contre-la-montre ou de courses dans des conditions extrêmes, dans lesquelles vous recevez une voiture très endommagée et devez parcourir une certaine distance par mauvais temps.

Les options multijoueurs complètent un jeu déjà emballé. L’écran partagé à deux joueurs revient et fonctionne aussi bien que le mode solo, tandis que vous pouvez jouer en ligne de différentes manières. Les clubs vous permettent de créer ou de rejoindre des championnats personnalisés, Co-Driver vous permet de faire équipe avec un autre joueur pour affronter ensemble une étape spéciale, et bien sûr, il existe des parties rapides à rejoindre dans un matchmaking régulier. Oh, et chaque événement a aussi des classements.

Il y a tellement de choses à voir et à faire en WRC 10, et tout est plutôt joliment présenté. Bien que les menus et les visuels généraux aient été améliorés, il y a encore quelques problèmes graphiques ici et là, avec des éléments apparaissant et des traînées de fumée semblant un peu décalées dans les rediffusions. Nous avons également remarqué des déchirures d’écran de temps en temps, et quelques bugs mineurs mais notables sont également apparus – des choses comme votre boîte de réception de carrière pleine d’e-mails que vous ne devriez pas avoir et de rares cas de notes de rythme incorrectes. Espérons que ces choses seront bientôt aplanies, bien que ces problèmes ne soient guère des ruptures d’accord. Ce que les fans pourraient apprécier d’être ajoutés le plus tôt possible, ce sont les rallyes manquants; La Belgique et la Grèce sont ajoutées après le lancement.