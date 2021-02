Critique: Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PS5) – Une aventure trop brève

Pour une série d’horreur basée sur les RPG de table, Monde des ténèbres ‘ L’univers surnaturel partagé fait de sérieux progrès sur PlayStation cette année. Entre Wraith: L’Oblivion – Au-delà sur PSVR et Vampire: la mascarade deux nouvelles entrées – Chant du cygne et Bloodlines 2 – Loup-garou: l’Apocalypse vient en premier via Earthblood. Développé par Cyanide Studio, cette nouvelle entrée conserve cette mythologie fondamentale dans un RPG d’action à la troisième personne, nous emmenant dans le nord-ouest américain. Malheureusement, malgré un potentiel important, il ne décolle jamais vraiment.

Vous incarnez Cahal, un Garou de la tribu Tarker’s Mill. Tentant de chasser la compagnie pétrolière Endron de leur territoire, il succombe à la rage après la mort de sa femme au cours d’une mission, tuant un membre de la tribu et blessant leur chef dans son chagrin. Craignant de ne pas pouvoir contrôler sa rage, Cahal s’exile de la meute, laissant sa fille Aedana derrière. Cinq ans plus tard, ayant découvert le plan d’Endron pour attaquer son Caern, Cahal fait un retour, le forçant à affronter cet incident et à achever Endron une fois pour toutes.

Votre Caern est la terre sacrée de la tribu, basée dans la forêt de l’État de Washington et protégée par un esprit gardien, Yfen. Agissant comme votre monde central pendant la majeure partie du jeu, vous pouvez réapprovisionner en fournitures, parler avec d’autres membres de la tribu et explorer la forêt environnante. Les bâtiments d’Endron sont à proximité, donc commencer des missions d’histoire signifie faire une promenade rapide. Des quêtes secondaires sont également disponibles via Yfen – comme aider les esprits décédés à revenir vers lui ou arrêter les exercices d’Endron – bien qu’il n’y en ait pas beaucoup.

Dans les missions d’histoire, l’accent est mis sur la furtivité, permettant à Cahal de se faufiler à travers les cachettes ennemies sans être détecté si vous êtes intelligent. En tant que Garou, Cahal peut basculer entre trois formes et ces segments en utilisent deux. Homid est son apparence «humaine» et le seul capable d’utiliser la technologie, vous permettant d’éteindre les caméras de surveillance et de déverrouiller les portes via les ordinateurs. Homid peut également effectuer des démontages, tuant les gardes Endron tranquillement sans alerter les autres et est également armé d’une arbalète, qui a des flèches limitées.

Le lupus est votre deuxième forme, se transformant en loup pour ramper à travers les évents, atteignant des zones autrement inaccessibles. Cela et Homid peuvent utiliser la vision de Penumbra de Cahal, qui lui permet de scruter le monde des esprits qui entoure directement notre monde physique. Il fonctionne de manière similaire à un mode détective, nous montrant où les fils électriques mènent aux obstacles et aux ennemis proches. Cela vous permet d’interagir avec les esprits et certains résident dans des objets. Les libérer remplit votre jauge Spirit, sur laquelle nous reviendrons plus tard.

Si la furtivité n’est pas votre truc, Cahal peut devenir enragé à certains endroits, se frayant un chemin à travers les cachettes ennemies sans presque aucune conséquence sur l’histoire. Une fois que vous êtes furieux, Cahal passe à sa forme Crinos, une transformation beaucoup plus bestiale disponible uniquement dans les situations de combat. Cela se produit également si Cahal est attaqué en se faufilant, ne laissant aucun choix aux joueurs. Une fois enragé, le combat ne se termine pas tant que chaque ennemi n’est pas vaincu. Crinos a deux positions différentes – Agile offre des mouvements plus rapides mais Heavy inflige des dégâts plus importants – et quel que soit votre choix, vous pouvez attaquer rapidement avec un carré, une attaque lourde via un triangle et esquiver avec un cercle.

Crinos dispose également d’un compteur de rage, qui peut être construit avant le combat avec des démontages et des flacons buvables. Une fois que le combat commence, il augmente naturellement lorsque l’atterrissage touche et une fois que vous avez considérablement affaibli un ennemi, Crinos peut le saisir, en choisissant de le lancer ou de l’exécuter carrément. Les exécutions augmentent encore votre jauge de rage, permettant l’utilisation de mouvements spéciaux comme le saut à longue portée ou la guérison. Il détient également un compteur de fureur séparé et une fois rempli, vous pouvez l’activer pour entrer dans une frénésie temporaire, infligeant de lourds dégâts mais désactivant les mouvements spéciaux.

Vous affronterez divers ennemis dans vos missions, en commençant par des fantassins standard avant de mener à plein de mechs. Préparées pour la menace du moulin de Tarker, certaines unités portent également des balles d’argent, qui réduisent de manière permanente la santé de Crinos jusqu’à ce que ce combat soit terminé. Il y a une bonne variété d’entre eux et ce combat divertissant est facilement le plus gros tirage de Earthblood, vous permettant de déchirer littéralement les soldats Endron. Mieux encore, le jeu maintient une performance fluide pendant ces segments, même avec des nombres plus importants. Cela peut devenir répétitif si vous vous mettez en colère à chaque occasion, mais cela rend également la furtivité réussie plutôt gratifiante.

Les capacités de Cahal peuvent également être améliorées via un arbre de compétences, qui couvre les actions tactiques et les combats. Pour ce faire, vous devez obtenir des points d’esprit, gagnés en accomplissant des missions et en trouvant des esprits avec Penumbra Vision. Son utilisation offre des améliorations à la restauration de votre santé, la possibilité d’électrocuter les portes de renfort ennemies, une meilleure précision de l’arbalète, un compteur de rage plus grand, et plus encore. Il n’y a pas grand-chose à ce système, juste à couvrir ce qui est nécessaire, mais pour un jeu se faisant appeler un RPG d’action, c’est honnêtement le seul élément de RPG ici.

Les quêtes secondaires sont à peine présentées et même si vous les terminez toutes, vous pouvez atteindre les crédits en 7 heures. Le récit de Earthblood en souffre également, prenant le temps de détailler la mythologie de base de Werewolf mais ne l’explorant jamais de manière significative au-delà des bases. En dehors de certains danseurs corrompus de la spirale noire, nous ne plongons qu’une seule fois dans les affaires d’une tribu distincte et la plupart des acteurs de soutien se sentent unidimensionnels. Peu de gens reçoivent un développement de personnage réel dans cette histoire linéaire, Cahal mis à part, et la plupart des décisions n’ont pas d’impact réel. En arrivant à la conclusion, cela ne semblait pas satisfaisant et il y avait peu de rejouabilité.

En regardant la version finale, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le développement d’Earthblood a été précipité. Que cela soit dû à un manque de budget / temps ou aux deux n’est pas clair, mais ces valeurs de production ne sont pas particulièrement élevées. La cinématique d’ouverture commence fortement et présente un bon travail environnemental, mais les modèles de personnages dans le jeu semblent simplement obsolètes, en particulier en ce qui concerne les animations faciales telles qu’elles se parlent.