CRITIQUE | WandaVision: S1E3 – Maintenant en couleur

Le troisième épisode de la saison WandaVision, intitulé Maintenant en couleurs, nous fait plonger tête baissée sitcoms 70’s. Faire une référence claire tant dans l’ouverture que dans le scénario, à la série classique Le Brady Bunch – au Brésil: La famille Brady.

SYNOPSIS

La grossesse de Wanda (Elizabeth Olsen) fait frire ses pouvoirs pendant qu’elle et Vue (Paul Bettany) se prépare pour une livraison accélérée.

ANALYSER

Dans cet épisode de WandaVision, les couleurs apparaissent dans la série, tandis que le script fait référence à des blagues encore plus idiotes que dans les épisodes précédents. Maintenant en couleurs diffère des précédents par certains éléments qui seront cités tout au long de ce texte.

Le premier est la pom-pom girl, ce rire profond que nous connaissons très bien. Si tu as grandi en regardant COPAINS, ou Prince frais de Bel Air et même Seinfeld, vous reconnaîtrez bientôt la fonctionnalité. Je sais que ces références ne sont pas contemporaines de la période couverte dans le troisième épisode, mais n’ont été citées qu’à des fins contextuelles.

Dans Maintenant en couleurs on en découvre un peu plus sur le monde dans lequel sont plongés Wanda et Visão, ainsi que leurs voisins, et on voit le déroulement des dernières minutes du deuxième épisode.

En plus des blagues idiotes et légères, Maintenant en couleurset montre comment l’épisode le plus faible à ce jour, malgré nous donner quelques aperçus des développements à venir.

L’apparence de Géraldine (Teyonah Parris) est extrêmement importante dans l’épisode et la met en confrontation directe avec la réalité de Wanda. Le réveil des personnages de ce quartier, alors que la réalité commence à s’effondrer, montre qu’ils sont conscients que quelque chose ne va pas. Cependant, mis à part la peur, ils n’ont aucun contrôle sur tout ce qui se passe dans cet endroit.

LA Agnès dans Kathryn Hahn C’est le Herbe dans David Payton ils montrent comment cette réalité nuit à ceux qui sont en prison. La situation place Wanda en tant que juge, créateur et être vivant le plus puissant, qui voit quiconque met son monde en danger comme un ennemi – et non comme quelqu’un prêt à provoquer un «réveil».

Les deux fils de Wanda et Visão sont nés plus tôt que prévu et on nous présente enfin Gamelle et Tommy, ou comment nous les rencontrerons à l’avenir, respectivement Wiccan et La vitesse.

Alors que la vie du couple qui donne son nom à la série commence à gagner en éléments et à prendre du sens, ceux qui les entourent semblent de plus en plus misérables, évitant toute confrontation mettant leur réalité en danger, comme avec «Géraldine», ou Monica Rambeau, lorsqu’il est jeté hors du dôme.

LA ÉPÉE a un rôle important dans cet épisode, car il nous donne la certitude que Monica a des liens profonds avec l’organisation qui veut, d’une certaine manière, aider les gens et découvrir qui est vraiment à l’origine des distorsions dans la réalité de Westview.

VERDICT

Le troisième épisode de WandaVision se montre comme l’épisode le plus faible de la série à ce jour. Malgré de nombreuses fioritures et révélations, il ne semble pas faire avancer l’histoire. Nous rendant curieux de savoir comment le réalisateur Matt Shakman fera en sorte que Wanda redevienne la femme indépendante qu’elle était juste avant le début de la série, lorsqu’elle est revenue des claques de doigts de Thanos – et tout ce qui avait été établi sur le personnage depuis sa présentation à l’UCM il y a six ans.

Les trois premiers épisodes de WandaVision sont disponibles sur Disney +.

Notre note

2,0 / 5,0

