CRITIQUE | WandaVision: S1E2 – Épisode 2

O Épisode 2 dans WandaVision est aussi incroyable que le premier et plonge tête baissée dans les références à la série La sorcière (Enchanté) de 1964. Si nous connaissons mieux l’histoire de Wanda et Vue, nous avons suivi les références des séries à mettre à jour pour les années 60.

Dans un effort pour s’intégrer, Wanda (Elizabeth Olsen) et Vue (Paul Bettany) interprète un acte magique lors de leur spectacle de talents communautaires.

Tel que présenté dans le Épisode 1, une grande partie de ce qui a été produit dans les années 1950 pour la télévision ne comportait pas de scènes extérieures – que ce soit pour la valeur de la production ou pour la qualité des caméras.

Beaucoup de WandaVision, et la devise de la série, semble savoir faire bon usage de ce que nos parents et grands-parents ont vu à la télévision dans les années 50, 60, voire plus tard, puisque la plupart des productions nord-américaines sont arrivées au Brésil avec de nombreuses années de différence. C’est un hommage direct aux anciens programmes de télévision.

Plonger plus profondément dans l’histoire de WandaVision, au Épisode 2 nous voyons que le monde créé par Wanda a évolué lentement, acquérant une histoire plus profonde. Nouveaux personnages montrer que le monde de Wanda peut être parfait rien que pour elle, qui cherche un moyen d’échapper à sa douloureuse réalité.

Sans «monstres de la semaine», ni menaces à affronter rapidement, WandaVision se dirige vers une série concise qui, tout au long de ses épisodes, laisse des indices partout, là où elle veut atteindre.

Le fait de Wanda être la créatrice de ce petit univers dans lequel elle est insérée, lui fait avoir le contrôle «total» de sa bulle de réalité qui semble s’user progressivement, recevant de plus en plus d’influence extérieure.

Bien que rien ne soit parfait dans cet univers, certains éléments soulignent que Wanda il n’est pas seul responsable de cela, mais il peut plutôt être influencé.

O Épisode 2 élargit les discussions, car alors que nous sommes plongés dans des conflits d’un Vue qui vise à agir comme un être humain, Wanda elle semble être la femme parfaite, ou la femme au foyer parfaite, d’une réalité ou d’un passé qui ne correspond plus à ce qu’elle a vécu.

Comme une grande partie du monde, nous, Brésiliens, sommes consommateurs de tout ce qui est produit aux États-Unis, et je ne doute pas qu’une partie des résidents de la nation fictive de Sokovie faire la même consommation de séries, de films et autres.

Le fait qu’il existe une réalité qui Wanda elle peut doubler à sa guise, en fait à la fois une déesse et un diable, qui manipule tous les êtres selon sa volonté ou la manière dont son illusion d’un monde parfait et déformé lui permet.

VERDICT

Changer de cap pour toujours Univers cinématographique Marvel, WandaVision est l’une des meilleures surprises du Disney + et profite du temps dont dispose les séries télévisées pour développer tranquillement leurs personnages et leur intrigue, donnant plus d’espace à la série télévisée merveille être tout ce qu’elle ne pouvait pas être tant qu’elle se limitait à la formule du cinéma.

5,0 / 5,0

Visionnez la bande annonce:

