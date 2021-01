CRITIQUE | WandaVision: S1E1 – Épisode 1

WandaVision est la première série axée sur Univers cinématographique Marvel original Disney +. Beaucoup peuvent souligner que Légendes Marvel est la première production originale de streaming, mais Lendas n’est rien d’autre que des coupures de films précédents dans lesquels les personnages sont présents.

WandaVision a publié deux épisodes au cours de sa première semaine et le suivant sera publié chaque semaine.

SYNOPSIS

Wanda (Elizabeth Olsen) et Vue (Paul Bettany) a du mal à cacher ses pouvoirs pendant le dîner avec le patron de Vision et sa femme.

ANALYSER

Le premier épisode de la série fait référence à sitcoms Comédie des années 1950, comme Laisse le au castor, J’ai épousé Joan, Father Knows Best, The Donna Reed Show et bien d’autres, nous laissant étonnés au niveau du scénario, du montage et de la réalisation, car ils semblent facilement nous lancer dans les productions de l’époque.

Comme certains le soulignent, WandaVision semble avoir une touche de La sorcière, avec ses effets pratiques qui à l’époque laissaient nos mères et nos pères la bouche ouverte. Cependant, gardez à l’esprit que The Witch n’a été publié que dans la décennie suivant la période illustrée dans Épisode 1.

Une référence à J’aime lucy montre l’influence de la série lancée en 1951 même sur le matériel produit aujourd’hui, ayant servi d’inspiration à des séries contemporaines comme Volonté et grâce, Dieux américains (le livre et la série), ainsi que WandaVision.

O Épisode 1 nous rend si curieux de la direction que prendra la production, au point d’en apprendre autant que nos personnages centraux. Ce n’est rien.

Wanda Maximoff, personnage établi à la fois dans la bande dessinée et dans les animations, nous présente sa nouvelle facette dans Univers cinématographique Marvel avec son pouvoir de changer la réalité à volonté. D’accord, elle ne le fait pas intentionnellement, mais tout comme son homologue de bande dessinée, elle nous jette dans son enchevêtrement de réalités, comme une évasion d’une réalité douloureuse et presque inacceptable.

VERDICT

Dans l’épisode, Vue est le classique sitcoms des années 50, qui finit par forcer une identification avec le stéréotype du mari distrait, ou de l’androïde qui n’a aucune idée de comment il est arrivé là où il est.

malgré la Épisode 1 ne révèle pas grand chose sur ce dont nous sommes témoins, à la fin, nous pouvons voir quelques références classiques de la bande dessinée. L’un est l’influence d’une organisation déjà mentionnée ici dans le Feededigno, une ÉPÉE, une agence de renseignement terrestre qui vise à empêcher toute attaque extraterrestre, comme cela s’est produit en 1995 à la fin de la Capitaine Marvel avec l’invasion Skrull – que ce n’était pas exactement une invasion.

O Épisode 1 de WandaVision est aussi amusant qu’effrayant. La série n’échappe au schéma des caméras fixes sur les personnages que lorsque cette réalité semble sur le point de se casser ou quand on leur pose des questions sur leur histoire et comment ils y sont arrivés. Dans ces moments, il y a une rupture dans le moule des années 50, nous emmenant directement à ce point de l’histoire où nous découvrons ce qui est arrivé à Wanda et Vue après les événements de Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie.

Les deux premiers épisodes de WandaVision sont disponibles sur Disney + et nous mettre sur la voie de Docteur Strange et le multivers de la folie, tandis que nous nous immergeons dans l’esprit de Wanda et son «monde parfait».

Notre note

4,5 / 5,0

