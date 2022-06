Critique « Tout partout en même temps » : est-ce vraiment le film de l’année ?

pas de spoilers

Tout arrive partout dans les salles en même temps, un film qui depuis sa première a été qualifié de meilleur de 2022. Découvrez notre avis SANS SPOILERS !

© Diamond FilmsRevue de Tout Partout en Même Temps : Est-ce Vraiment le Film de l’Année ?

Tout partout en même temps est le nouveau film réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert qui sort en salles ce jeudi 9 juin, avec de grandes attentes derrière lui, puisque depuis sa première dans une partie du monde les critiques positives sont arrivées et il a été rapidement catalogué comme l’un des longs métrages de l’année. Dans spoilers nous avons eu l’occasion de le voir avant son lancement et ensuite nous vous dirons, sans dévoiler de détails, notre avis.

L’intrigue se concentre sur Evelyn Wang, une immigrée chinoise qui cherche à faire vivre son entreprise de blanchisserie avec sa famille, avec qui elle ne vit pas son meilleur moment. Au milieu d’une enquête du Trésor pour déficiences dans les déclarations de revenus, elle se retrouve impliquée dans une aventure dans laquelle elle seule peut sauver le monde en explorant d’autres univers, mais cela conduit à un conflit plus grand lorsqu’elle est perdue dans le multivers.

Ces derniers temps, l’aspect des réalités multiples a été exploité par l’univers cinématographique Marvel et sera bientôt réalisé par DC Comics, donc ce film des Daniels est arrivé au bon moment. Tout au long de ses 140 minutes, ils nous emmènent dans un voyage spectaculaire divisé en trois mini-histoires intitulées « Tout partout » Oui « En même temps »où l’humour, la fantaisie et les arts martiaux sont les principaux ingrédients.

Son argument est curieux et au début il peut être déconcertant, car dans les 20 premières minutes, nous serons confrontés à un drame familial typique avec certaines questions à l’ordre du jour actuel. Dès lors, l’histoire change complètement lorsqu’une autre version de l’un des proches d’Evelyn apparaît, de manière surprenante, et lui donne des appareils qui, mis sur ses oreilles, ont la capacité de voyager dans différents univers.

Ce qui commence comme un drame devient une comédie, où il semble y avoir une perte de contrôle de l’intrigue avec des excès de gags, des clins d’œil aux films passés et diverses décisions qui ne font qu’entraver l’histoire. Là, cela dépendra de l’humeur du public s’il recevra tout ce que le film offre de manière favorable, mais il ne fait aucun doute qu’il y aura un sentiment d’épuisement et d’irritation dû à l’intention d’une expérience frénétique.

Dan Kwan et Daniel Scheinert avaient fait du bruit dans l’industrie avec l’oubliable de préférence Homme de l’armée suisse (2016) et à cette occasion, ils sont chargés de répéter leur haut niveau d’excentricité, ce qui les conduit au ridicule, à plus d’une occasion. Cependant, sa prémisse ne signifie pas qu’il ne contient pas d’aspects positifs, comme un chemin vers la rédemption dans les liens familiaux qui, peut-être accidentellement, se résout dans un cadre dramatique et en dehors de son ton principal.

Lorsqu’on évoque les moments forts de ce long métrage, la première chose à saluer est le travail de Michelle Yeoreconnu par le déjà mythique Le Tigre et le Dragon (2000). A 60 ans, il compose un personnage véritablement séduisant qui lui vole la vedette pendant les 140 minutes avec des scènes de chorégraphie d’arts martiaux, mais aussi pour maintenir une neutralité au sein d’une histoire qui traverse deux genres définis.

Tout partout en même temps Il a été présenté comme un film perturbateur au sein de l’industrie en raison de son intrigue, mais ce n’est rien de plus qu’un produit assimilé à n’importe quel blockbuster actuel qui rapporte des millions au box-office. En ce sens, les amateurs de ce type d’histoire n’applaudiront qu’à la sortie du générique final, mais ceux qui s’attendent à un bonus pourraient être déçus par la nouvelle production d’A24.

