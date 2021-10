Critique : The Persistence (PS4) – La réalité virtuelle Roguelike est sensationnellement troublante

Republié le mercredi 28 octobre 2021 : Nous rapportons cette revue des archives suite à l’annonce de La gamme PlayStation Plus de novembre 2021. Le texte original suit.

La persistance est un nom parfait. Oui, cela se rapporte à un charabia de science-fiction enterré au cœur même de la tradition du jeu, mais cela résume vraiment l’objet du jeu: la persistance. Vous êtes le seul survivant d’une station spatiale qui se transforme inévitablement en une sorte d’enfer meurtrier, mais la bonne nouvelle est que chaque fois que vous êtes victime de lésions corporelles graves, vous pouvez réimprimer un nouveau corps et retourner au travail. .

Au fil du temps, vous pourrez augmenter vos clones avec de nouvelles capacités, comme des attaques de mêlée plus puissantes et un meilleur « tissu corporel » qui améliore la furtivité ; le jeu s’efforce vraiment de contextualiser ses fondements rogue-lite, et nous apprécions le développeur basé à Liverpool Firesprite qui a tout fait sur ce front. Vous vous retrouvez avec un mélange enivrant de Dead Space et de Rogue Legacy, tous jouables exclusivement avec PlayStation VR.

Honnêtement, il s’assemble bien mieux qu’il n’y a le droit. Vous vous retrouverez à travailler dans plusieurs compartiments de la station spatiale, chacun généré au hasard et abritant une toute nouvelle sélection de mutants meurtriers. L’univers du jeu est composé de différents « blocs de construction », ce qui signifie que vous rencontrerez des pièces identiques, mais vous devrez faire attention à la façon dont elles sont organisées si vous voulez atteindre votre objectif à la fin.

Chaque étage a un objectif différent, et ceux-ci sont généralement plus «conçus», votre progression étant contrôlée même après la mort. Alors que les puristes peuvent se plaindre de ce coup de main particulier – il existe un mode de survie déverrouillable pour ceux qui veulent une expérience plus hardcore – nous avons pensé que cela réduisait les répétitions inutiles dans un jeu qui s’attend déjà à ce que vous mouriez un peu pour obtenir votre héros en forme.

Comme on peut s’y attendre d’un rogue-lite, il existe de nombreuses devises à suivre, la principale étant les cellules souches. Ceux-ci peuvent être rassemblés pendant que vous explorez la station spatiale, ainsi que extraits directement des ennemis. Se faufiler sur les ennemis vous permettra de les tuer furtivement, en aspirant leur ADN dans le processus. Alternativement, vous pouvez parer la plupart des attaques lorsque vous avez été détecté, faisant trébucher les ennemis et ouvrant l’arrière de leur tête jusqu’à l’extraction. C’est un mécanicien satisfaisant.

Mais il y a bien plus dans le combat de The Persistence que des attaques furtives et des parades ; le jeu est également bien fourni avec des outils de combat sympas, allant des humbles armes de poing jusqu’aux lances mystiques et aux capes d’invisibilité. Vous pouvez fabriquer bon nombre de ces objets autour de la station spatiale, mais vous devrez investir des jetons pour les déverrouiller et les améliorer, puis dépenser de l’argent pour les fabriquer. La boucle commence-t-elle à avoir un sens ?

Ce qui est bien avec le jeu, c’est la façon dont il parvient à vous faire sentir maîtrisé, mais seulement dans de très courtes rafales. Beaucoup de ses missions de fin de niveau vous augmenteront avec des munitions illimitées, vous donnant un aperçu du fonctionnement des armements, pour vous laisser ensuite avec deux ou trois balles. Lorsque vous êtes bien approvisionné et que vous avez beaucoup d’équipement sur vous, vous vous sentirez comme un super-soldat – mais ces moments sont rares et vous passerez la plupart de votre temps à simplement vous débrouiller.

Cela a du sens, cependant : le jeu veut que vous soyez sur vos gardes à tout moment, mais il veut aussi que vous avanciez progressivement. Au fur et à mesure que vous rassemblerez de plus en plus de cellules souches, vous pourrez renforcer vos capacités et vous rendre plus puissant. Mais plus vous vous enfoncez profondément dans la station spatiale, plus les menaces deviennent fortes, et il y a donc ce sentiment constant de croissance personnelle contrebalancé par une courbe de difficulté progressivement croissante.

Pour être juste, cet arc n’est pas toujours parfait, car il y a des occasions où l’algorithme du jeu crache une disposition de niveau qui semble injuste. Mais pour la plupart, c’est bien exécuté, et bien que le titre ne soit jamais aussi effrayant qu’une campagne plus « conçue », c’est toujours très stressant – ce qui est plus ce que le développeur a l’impression de rechercher. Il n’y a pas de bouton de course du tout, donc si vous vous trompez, il peut être difficile de s’échapper – mais cela a pour résultat net de simplement augmenter les enjeux.

La réalité virtuelle ajoute beaucoup aussi. Bien que ce ne soit pas toujours le jeu le plus joli, il y a des effets de lumière agréables et nous sommes de grands fans de l’interface utilisateur « look », qui vous permet de vous concentrer simplement sur les choses que vous voulez ramasser ou sur lesquelles vous voulez tirer. Il existe de nombreuses options de confort ainsi qu’une large personnalisation des commandes, et tout se passe bien sur le DualShock 4. Comme pour tout jeu PlayStation VR, c’est le sens du lieu et de l’échelle qui le distingue.

Mais il y a aussi un côté social à l’expérience, aidé par une application pour smartphone qui vous permet de jouer aux côtés (ou contre) un membre de la famille ou un ami. Essentiellement, la personne jouant sur mobile pourra voir la carte du jeu et aura la possibilité d’orienter le porteur du casque vers des objets potentiellement utiles – ou des menaces mortelles. Vous n’obtiendrez probablement pas trop beaucoup d’utilisation de ce mode, mais c’est un ajout bien pensé qui a été bien mis en œuvre.