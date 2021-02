Critique: The Nioh Collection (PS5) – Compatibilité ascendante causant une énigme

Une collection de jeux de dernière génération destinés à être réédités sur une nouvelle console n’a rien de nouveau. Cette collection Nioh particulière est peut-être un peu plus unique en ce qu’elle comprend un remaster supposé pour un jeu sorti à peine dix mois auparavant, mais ce n’est même pas la chose la plus étrange à propos de ce pack Nioh. La collection Nioh est un cas curieux de la situation délicate que la rétrocompatibilité de PlayStation 5 peut provoquer. Ces deux jeux valent certainement la peine d’être expérimentés, mais pas nécessairement dans le cadre de ce forfait complet.

Avant de plonger dans les détails techniques de ces ports PS5, vous devez noter que The Nioh Collection est vraiment le package Nioh complet. Les deux grands jeux et leurs DLC à six histoires sont ici et pris en compte. Pris ensemble, cette collection offre une quantité ridicule de contenu pour ceux qui cherchent à gratter une démangeaison de samouraï inspirée des Souls.

Tout ce contenu est également d’une qualité appropriée. Le fait que Nioh et Nioh 2 soient tous deux d’excellents jeux à part entière renforce encore l’attrait de cette collection complète. Bien que leur inspiration Dark Souls soit claire, le combat particulièrement rapide et le cadre mythologique japonais distinguent ces jeux du pack imitant les Souls. Le fait d’avoir tous les DLC inclus dans la boîte vous permet de démarrer avec les nouvelles armes qui ont été ajoutées après le lancement, et ils fournissent également un contenu de fin de jeu suffisamment stimulant pour tester votre courage.

Le fait d’avoir à la fois Nioh et Nioh 2 au même endroit montre à quel point Nioh 2 est différent du premier malgré ses innombrables similitudes au niveau de la surface. Bien que les deux jeux soient presque indiscernables en un coup d’œil, les petits ajouts de la suite aident à garder l’expérience fraîche, en particulier une fois que vous commencez à vous plonger dans les complexités systémiques et mécaniques supplémentaires du jeu. La variété d’ennemis améliorée et la conception de niveau animée sont toutes deux des améliorations marquées par rapport à la première entrée.

Mais ce premier jeu vaut toujours la peine d’être expérimenté, même si vous avez la suite légèrement supérieure. C’est une excellente introduction au cadre unique de Sengoku de cette franchise qui mêle à merveille l’histoire et la mythologie, et cela vous aidera à comprendre les mécanismes de RPG d’action extrêmement profonds en jeu. Il y a des tonnes de butins générés aléatoirement à trouver, plusieurs arbres de compétences étendus à parcourir et une multitude de types d’armes à essayer tout en vous opposant à de nombreux ennemis punitifs et boss brutaux. Cela peut être beaucoup à prendre, surtout pour les nouveaux arrivants.

Si vous êtes nouveau dans la franchise Nioh et que vous souhaitez l’essayer pour la taille, cette collection est en fait difficile à recommander – en grande partie en raison de son positionnement maladroit sur une console rétrocompatible. Pour commencer, en achetant cette collection, vous êtes immédiatement tout dedans. Il y a plusieurs centaines d’heures de contenu ici, dont seule une petite fraction sera réellement utile si vous cherchez à savoir si les systèmes RPG de Nioh sont inaccessibles et punis la difficulté est pour vous.

Cette collection n’est pas favorisée par son manque d’améliorations significatives ou de contenu supplémentaire. Le DLC est inclus, bien sûr, mais vous payez une prime de nouvelle génération pour le privilège de jouer à deux jeux PS4 qui n’ont pas eu beaucoup de travail pour eux lors du passage à la PS5. Les fonctionnalités DualSense sont comparables au parcours, les déclencheurs résistifs n’étant actifs que lors de l’utilisation d’une arme à distance, et les nouvelles capacités de grondement du contrôleur ne sont presque utilisées que lors de l’exécution à travers des décombres destructibles.

Les améliorations apportées aux temps de chargement et aux performances sont beaucoup plus visibles et bienvenues, mais – assez déroutant – la plupart de ces mêmes améliorations sont présentes lors de la lecture des originaux PS4 avec compatibilité ascendante. Si vous installez une ancienne copie PlayStation 4 sur le SSD, les temps de chargement sont considérablement réduits et ne finissent par être que quelques secondes plus lents que ceux de ces remasters.

Les performances et les visuels de ces éditions remasterisées sont également à peu près sur un pied d’égalité avec ceux des originaux rétrocompatibles tant que vous les jouez avec l’option « Mode film (fréquence d’images variable) » incroyablement évolutive sélectionnée dans le menu principal. Ce mode utilise une fréquence d’images déverrouillée et une résolution variable avec lesquelles la PS5 fonctionne à merveille – les choses sont cohérentes à 60 images par seconde et la résolution dynamique semble rarement s’éloigner de ses cibles proches de 4K. Si la rétrocompatibilité est le chemin que vous prévoyez d’emprunter, nous vous recommandons vivement de sélectionner ce mode de fréquence d’images variable.

Malheureusement, les choses se compliquent un peu en ce qui concerne les modes graphiques des remasters de cette collection. Les deux ont trois options: un mode 4K, quelque chose appelé « mode standard PlayStation 5 », et une option de fréquence d’images élevée de 120 images par seconde. Ce dernier n’est sélectionnable que si le jeu reconnaît que vous avez un écran compatible connecté, mais sachez que vous ne manquez pas trop si l’option n’est pas là pour vous. La réactivité et la fluidité améliorées qui accompagnent le mode 120 FPS sont excellentes, mais c’est aussi la moins cohérente des options graphiques proposées. Malgré le recul de la résolution pour compenser, aucun des deux jeux ne peut maintenir de manière fiable des performances stables supérieures à 60 FPS, et le mode 120 FPS est le seul à provoquer un bégaiement occasionnel lors de la traversée rapide de niveaux plus importants.

Le mode 4K s’en sort beaucoup mieux en plafonnant les choses à 60 FPS tout en se concentrant sur le maintien d’une résolution plus élevée. Heureusement, ce mode est extrêmement stable malgré la cible haute résolution, et il semble net même lorsque l’action commence à s’accélérer. Cela étant, le «mode standard PlayStation 5» finit par être la troisième roue maladroite du peloton. Il n’y a pas de détails dans le jeu sur ce que fait ce mode, mais il semble apporter de légères améliorations aux ombres, aux reflets et à d’autres petits détails tout en ramenant la résolution à 1080p pour le faire. À nos yeux, ce sacrifice de résolution n’en vaut pas la peine pour de petites améliorations visuelles difficiles à reconnaître tout en participant à des combats fréquemment frénétiques. Le mode 4K sera probablement l’option idéale pour la plupart des gens.

Le vrai coup de fouet à tout cela est que les remasters de la collection Nioh ne sont pas si différents des originaux PS4 lorsqu’ils sont lus sur une PS5 avec le mode vidéo à fréquence d’images variable sélectionné. Ce simple fait devrait donner une pause aux acheteurs potentiels de toute cette collection. Les nouveaux arrivants seraient tout aussi bien servis en se procurant une copie du Nioh original à bas prix ou ils pourraient même l’avoir déjà dans leur bibliothèque à partir de sa gratuité. PS Plus exécuté en novembre 2019.

Sur le plan positif, si vous avez déjà une copie PS4 de Nioh 2, vous avez droit à une mise à niveau gratuite vers l’édition remasterisée sur PS5, qui est la meilleure moitié de cette collection. Team Ninja mérite un crédit énorme pour une telle étape face au consommateur, et c’est une aubaine majeure pour ceux qui en ont peut-être récupéré une copie dans le passé mais ne l’ont pas encore fait.

Tout cela étant le cas, The Nioh Collection se trouve toujours dans une position incroyablement maladroite et potentiellement sans précédent. C’est génial que les jeux Nioh originaux soient si évolutifs que la PS5 puisse travailler sa magie avec eux malgré le fait qu’ils ont été initialement construits pour la PS4, mais la rétrocompatibilité va également à l’encontre de l’utilité de cette collection qui se lance au prix fort et ne fonctionne pas. N’ajoutez rien de significatif au package. Peut-être que cela aidera enfin Nioh 2 à passer plus de temps bien mérité sous les projecteurs, car la mise à niveau gratuite vers le Remaster est un geste extrêmement généreux, mais l’intégralité de cette collection remasterisée est étonnamment difficile à recommander dans son ensemble compte tenu des circonstances environnantes. . Les deux jeux de cette collection sont absolument recommandés, mais cette collection spécifique n’est vraiment applicable qu’à un segment extrêmement restreint de joueurs potentiels.