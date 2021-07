Critique: The Great Ace Attorney Chronicles (PS4) – Aucune objection à ce spin-off époustouflant

The Great Ace Attorney Chronicles est une collection contenant deux titres jamais sortis auparavant en Occident, recevant enfin des localisations officielles des années après leur lancement initial uniquement au Japon. Bien que cette duologie dérivée fasse peu pour altérer la formule établie de la série, elle compense un manque d’innovation en étant simplement parmi les meilleurs jeux de la franchise.

Au lieu de suivre Phoenix Wright comme d’habitude, cette collection remonte à la fin du XIXe siècle, en se concentrant sur une toute nouvelle distribution de personnages. On nous présente Ryunosuke Naruhodo, un étudiant japonais qui se trouve être un ancêtre direct de M. Wright. Les deux titres vous expliquent comment et pourquoi il en vient à pratiquer le droit, ses premiers cas mouvementés et un récit global qui couvre les deux jeux. Si vous êtes nouveau sur Ace Attorney, c’est un excellent point de départ, car il évite toutes les traditions établies en faveur d’une nouvelle histoire.

Le premier de la paire prend son temps pour vous présenter cette nouvelle chronologie. Sur cinq chapitres, vous serez surpris de la lenteur avec laquelle l’histoire au sens large progresse. L’avantage, c’est qu’on connaît très bien les acteurs clés, mais on peut avoir l’impression de traîner les pieds pendant un certain temps. L’histoire commence au Japon avec Naruhodo dans l’eau chaude, mais avec son meilleur ami Kazuma Asogi à ses côtés, il réussit sa première comparution devant le tribunal. Les événements l’emmènent ensuite dans une quête vers l’Angleterre victorienne, où il commence sa carrière d’avocat de la défense, mais vous connaîtrez les ficelles du métier bien avant que cela ne se produise.

Encore une fois, l’expérience de base sera très familière à ceux qui ont déjà joué à n’importe quel Ace Attorney. Ce sont essentiellement des romans visuels avec quelques éléments interactifs légers ; vous pointerez et cliquerez pour enquêter sur des scènes de crime et d’autres zones, tandis que les batailles dans les salles d’audience vous permettront de rechercher des incohérences dans les témoignages de témoins, en utilisant les preuves que vous avez recueillies pour signaler les failles dans ce qu’ils disent. Dans l’ensemble, le gameplay ici est très similaire à celui des titres plus anciens. La plupart de votre temps est consacré à la lecture de dialogues (en grande partie excellents), et les contre-interrogatoires testent votre observation et vos connaissances sans jamais être trop obtus. Tout est assez simple, mais c’est un système engageant qui fonctionne à merveille.

Cela dit, il y a quelques nouvelles fonctionnalités clés qui tentent de faire bouger les choses. Au cours des procédures judiciaires à Old Bailey, vous serez confronté à un jury ainsi qu’au juge et à l’accusation. À certains moments, le jury peut décider à l’unanimité que votre client est coupable, et la balance littérale de la justice pèsera contre vous. À ce stade, vous devrez reconquérir la majorité des jurés lors d’un examen de sommation. Au cours de cette phase, Naruhodo écoute le jury pendant qu’il explique son raisonnement à son tour, et c’est à vous de signaler les déclarations qui ne correspondent pas. Dans la pratique, ce n’est pas si différent des contre-interrogatoires réguliers, mais c’est une nouvelle façon de changer le rythme d’une affaire et vous donne de nouvelles perspectives intéressantes sur les choses.

La seconde de ces nouveautés concerne un certain Herlock Sholmes. Basé sur le célèbre détective de Sir Arthur Conan Doyle, ce personnage excentrique est un inventeur et enquêteur intelligent, bien que son enthousiasme le conduise souvent sur la mauvaise voie. Il devient un ami proche de Naruhodo et le couple participera parfois à une danse de déduction. En enquêtant sur une scène, Sholmes évaluera la situation, se rapprochant de la vérité mais s’écartant de la cible sur des points clés. C’est alors à vous de corriger les choses en cherchant autour de vous quelque chose qui a plus de sens. Comme les examens de sommation, ces séquences sont une nouvelle façon soignée de transmettre certains faits sur une affaire, bien qu’elles ne modifient pas considérablement le gameplay.

Cependant, la vérité est que cette série n’est pas appréciée pour son expérience de jeu instantanée. C’est l’histoire et les personnages qui rendent ces jeux si fascinants, et c’est quelque chose que cette collection fait très bien. Naruhodo est rejoint tout au long des jeux par plusieurs amis et ennemis fantastiques, tous avec des personnalités et des caprices distincts. Susato, Sholmes et Iris sont de grands alliés, tandis que vous adorerez sans aucun doute Barok van Zieks, le procureur principal vampirique et théâtral du jeu. De plus, il y a beaucoup à dénicher entre tous ces personnages au fur et à mesure que les aventures avancent. Il y a des rebondissements inattendus qui entremêlent brillamment le casting et certains cas. Même si les choses semblent parfois lentes, vous terminerez chaque chapitre avec de nouvelles questions, des réponses aux anciennes, ou les deux, et cela vous gardera accroché pour découvrir la vraie vérité derrière les plus grands mystères du jeu.

Les cas eux-mêmes deviennent assez complexes et il y a des révélations folles à découvrir. Quelques-uns d’entre eux sont un peu longs, mais le plus grand nombre de témoins et de jurés signifie que chaque chapitre est intéressant, et il y a une grande variété dans le comment et le pourquoi de chacun. Une chose que nous dirions, c’est que, parfois, les progrès peuvent sembler un peu rigides. Par exemple, vous pourriez ne pas savoir comment avancer dans une phase d’enquête, mais vous devez montrer à une personne spécifique un élément spécifique, et si vous ne le faites pas, cela ne vous aidera pas. De même, si vous résolvez quelque chose avant que le jeu ne soit prêt, vous pourriez être pénalisé pour avoir montré la preuve que devrait avoir raison trop tôt. Heureusement, le jeu dispose du mode Histoire, qui vous permet essentiellement de jouer au jeu lui-même. Cela annule certains trophées, mais si vous êtes vraiment bloqué ou si vous voulez simplement suivre le récit, l’activation de cette fonctionnalité prendra toutes les décisions à votre place.

Parallèlement aux deux jeux principaux, il existe d’excellentes fonctionnalités secondaires, comme Escapades, qui sont des histoires courtes supplémentaires qui se déroulent entre les cas appropriés. Il y a aussi une belle sélection d’œuvres d’art et de musique à apprécier, accompagnées de commentaires de l’équipe de développement, et des costumes alternatifs que vous pouvez activer pour une utilisation dans le deuxième jeu. En tant que collectif, ce package a beaucoup à faire pour les fans inconditionnels.

Enfin, nous devrions aborder la présentation. Le style artistique du jeu est charmant, avec des arrière-plans fantastiques représentant le Londres victorien. Les origines de la 3DS sont claires, avec des environnements et des modèles de personnages en trois dimensions, ainsi que de nombreuses animations qui ajoutent de la personnalité. Il a l’air bien en 4K dans l’ensemble, bien qu’il y ait une ou deux textures floues ici et là. Pourtant, c’est un grand pas si vous venez de la trilogie Ace Attorney originale.