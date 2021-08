Critique: The Forgotten City (PS5) – Skyrim Mod Turned Full Game raconte une bonne histoire

Transformer un mod Skyrim en un jeu complet est un exploit impressionnant en soi, mais en faire quelque chose qui vaut la peine d’être joué est un tout autre jeu de balle. The Forgotten City, du développeur Modern Storyteller, ressemble beaucoup aux titres de The Elder Scrolls des années passées. Cependant, contraster avec la quête principale de la région nord de Tamriel est une histoire qui vaut vraiment la peine d’être menée jusqu’à sa fin.

Transporté dans le temps dans une ancienne colonie romaine, vous tombez sur une petite communauté régie par la règle d’or. Il dicte que si quelqu’un commet un crime, tout le monde mourra et sera transformé en or massif. Vous arrivez le jour d’une élection gouvernementale et le chef actuel soupçonne fortement que quelqu’un est sur le point de la briser.

Cette tournure transforme The Forgotten City en une sorte de mystère de meurtre avant que le meurtre ne se produise réellement, en découvrant qui l’agresseur en herbe devient l’objectif principal du jeu. Le revers de la médaille est que la règle d’or ne vous affecte pas puisque vous êtes piégé dans une boucle temporelle. Si vous ou quelqu’un d’autre commettez un crime, vous pouvez recommencer au point où vous êtes entré pour la première fois dans le village et recommencer avec toutes les connaissances acquises encore intactes.

Combiné avec la prémisse fascinante, c’est ici que l’écriture fantastique du jeu entre en jeu. Intelligent et plein d’esprit en soi, le dialogue est intensifié lorsque vous vous présentez à nouveau de manière comique aux personnages une deuxième, une troisième ou même une quatrième fois. Les options de discours vous permettent souvent de réciter ce qu’ils vont dire – à leur grande surprise – et vous permettent ensuite de prendre le dessus sur l’histoire en disant aux gens de faire vos enchères pour eux. Si vous savez que quelqu’un est sur le point de mourir, vous pouvez demander à une autre personne de le sauver pendant que vous vous concentrez sur un rythme narratif différent.

Une grande partie de The Forgotten City tourne autour de ce mécanisme: parcourez différents fils d’histoire pour essayer de résoudre le mystère, et si un crime est nécessaire pour que la progression se déclenche, commettez-en un, puis remontez le temps pour revenir en sécurité. La première fois que cela se produit, c’est tout un spectacle à voir, et la nouveauté ne s’estompe pas lors des boucles suivantes. Le charme vient de la manipulation du temps à votre avantage, de l’exploration de différentes options pour voir si elles mènent quelque part et du doublement en cas d’impasse.

Vous le ferez par la conversation, et nous voulons dire beaucoup de conversation. Chaque membre de la communauté peut discuter avec, chacun avec sa propre petite histoire à raconter et des options de dialogue à explorer. Les révélations peuvent se transformer en leurs propres quêtes secondaires ou aider à former une partie de l’intrigue plus large. Et donc parler à d’autres personnes est ce que vous ferez la plupart du temps, en faisant des rapports avec des mises à jour importantes ou en déclenchant une boucle temporelle pour demander à quelqu’un son secret avant même qu’il n’ait décidé de vous le dire. C’est un concept vraiment chouette qui a été capitalisé avec succès.

Curieusement, c’est là que The Forgotten City ressemble le plus à Skyrim. Il fait cette chose pendant les conversations où la zone environnante tombe en quelque sorte au bord du chemin et devient floue alors que toute l’attention est portée sur la personne à qui vous parlez. Ce n’est en aucun cas une plainte, mais quelque chose que nous n’avons pas pu nous empêcher de remarquer compte tenu de ses origines. Espérons que l’une des rares choses que les futurs jeux empruntent à Cyberpunk 2077 est la possibilité de se déplacer librement dans l’endroit tout en discutant.

En dehors de la conversation avec les autres, honnêtement, il n’y a pas grand-chose d’autre à crier. Il y a des étendues de combats légers, mais c’est médiocre. Des commandes maladroites et un mappage de boutons douteux rendent la sélection des ennemis un peu difficile, avec certaines rencontres qui donnent presque l’impression qu’elles sont conçues pour vous tuer si vous ne repérez pas immédiatement le truc. Bien que ces types d’engagements n’aient clairement pas été au centre de l’attention de l’équipe Modern Storyteller, ils ont tout de même été une expérience qui en vaut la peine. Coupez-les complètement et vous obtenez un meilleur jeu.

Il ne fonctionne pas non plus particulièrement bien sur PlayStation 5, avec des défauts techniques assez courants. Le paysage n’apparaît pas toujours correctement, laissant la zone momentanément dépourvue de toute couleur lorsque vous franchissez une porte. Les accrocs et les pauses pendant le jeu arrêtent l’expérience pendant une seconde ou deux. Ensuite, les décors et les animations ne se déroulent pas toujours correctement – ​​un corps pourrait être suspendu de manière fiable dans les airs pendant notre partie. Il n’y a rien de révolutionnaire ici (et nous sommes sûrs que les futurs correctifs régleront ces problèmes), mais ce n’est pas sans problèmes.