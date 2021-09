Critique: Tales of Arise (PS5) – Un JRPG fantastique et le jeu de contes le plus fort depuis longtemps

Les jeux de rôle japonais à gros budget sont une rareté de nos jours. En dehors des piliers évidents comme Final Fantasy et Dragon Quest, c’est un genre qui doit souvent se contenter d’une production plus rentable. Soit vous obtenez votre succès – comme Atlus l’a fait avec Persona 5 – soit vous êtes sous-estimé pour ce qui semble être une éternité, comme cela a été le cas avec la franchise The Legend of Heroes de Falcom.

La série Tales de Bandai Namco se situe quelque part entre les deux. La popularité grand public de la propriété a culminé avec Contes de Symphonie et Tales of Vesperia il y a des années, et depuis, il y a eu des hauts et des bas, à la fois en termes de qualité de jeu et de succès commercial. En tant que tel, Tales n’a jamais vraiment réussi à s’intégrer comme une série d’élite JRPG – mais Tales of Arise vise clairement le sommet, ou à peu près.

À bien des égards, Tales of Arise est exactement ce dont la franchise avait besoin. Il s’agit sans aucun doute d’un budget plus important. Cela se voit dans le nouveau moteur graphique magnifique et dans la quantité de contenu du jeu, à la fois axé sur l’histoire et facultatif. Beaucoup du temps et des efforts ont été consacrés à cette chose, et par conséquent, c’est l’expérience Tales de la plus haute qualité depuis très, très longtemps.

Vous incarnez Alphen, un homme mystérieux pris au piège dans un masque de fer, qui souffre d’une grave crise d’amnésie. Si votre détecteur de trope d’anime fatigué est sur le point d’exploser, c’est parfaitement compréhensible – mais Alphen, comme le reste de la distribution principale, mérite une chance. Au cours de ce qui devient rapidement une aventure plutôt épique, Alphen et ses compagnons de groupe passent par beaucoup de développement de personnage. Ils forment un groupe attachant, et les voir grandir petit à petit tout au long de ce long voyage constitue l’épine dorsale de l’histoire.

Esclave pour commencer, Alphen cherche à se libérer de ses chaînes et à renverser ses oppresseurs – une race connue sous le nom de Renans. C’est une prémisse étonnamment de science-fiction, car les Renans viennent en fait d’une autre planète. Ils ont conquis le monde natal d’Alphen, Dahna, il y a 300 ans, et maintenant, leur empire technologiquement avancé siphonne l’énergie élémentaire de Dahna et de ses habitants. Une rencontre fortuite avec une jeune femme tout aussi mystérieuse appelée Shionne donne à Alphen l’opportunité qu’il attendait, et il ne faut pas longtemps avant que les deux se battent contre les méchants.

La libération de Dahna est la force motrice d’une grande partie du complot, avec Alphen, Shionne et leurs alliés hétéroclites voyageant d’une région opprimée à l’autre. Chaque zone a son propre arc d’histoire – impliquant généralement un futur membre du parti – et bien que quelques-unes d’entre elles soient quelque peu prévisibles, la structure presque épisodique rend tout cela assez mémorable. Tales of Arise cloue bientôt ce sentiment d’être dans une grande aventure, en admirant des vues merveilleuses et en embrassant l’inconnu.

Ce n’est pas un pique-nique, cependant. Parfois, l’histoire prend des tournants assez sombres et certaines des révélations qu’Alphen et co. doivent faire face à ajouter une quantité surprenante de poids à leur quête. Ne vous méprenez pas, c’est tout anime à la fin de la journée, mais tout comme Dragon Quest XI, il y a une poussée notable pour rendre les choses un peu plus matures, et cela fonctionne vraiment.

Cependant, le rythme de l’intrigue peut être un peu bancal. Tales of Arise ne peut pas échapper au piège JRPG moderne consistant à demander aux personnages d’expliquer la situation actuelle encore et encore, juste au cas où vous n’auriez pas écouté les six dernières conversations. Heureusement, l’histoire globale a plus qu’assez de rebondissements pour retenir votre attention et, comme mentionné, il est difficile de ne pas encourager les personnages eux-mêmes, d’autant plus que la pression monte plus tard.

Dans l’ensemble, l’histoire fait un excellent travail pour vous enchaîner – mais c’est le sens aigu de la progression qui fait briller Tales of Arise. Améliorez votre groupe, apprenez de nouvelles capacités, trouvez de nouveaux équipements et battez enfin des ennemis qui semblaient autrefois insurmontables – tout ce qui rend le jeu d’un JRPG classique si gratifiant. Tout est là, et tout est extrêmement bien exécuté.

Ce qui nous amène parfaitement au combat. Le principal différenciateur de Tales a toujours été ses systèmes de combat, qui embrassent l’action basée sur les combos au lieu du commandement ou du combat au tour par tour. Tales of Arise n’est pas différent, mais comparé aux précédents titres de Tales, il semble beaucoup plus… moderne. La liberté de mouvement totale et l’ajout d’un roulis d’esquive réactif changent immédiatement la donne. Pendant ce temps, les attaques spéciales utilisent AG – une ressource qui se recharge en quelques secondes seulement, permettant des combos implacables tant que vous vous rythmez correctement.

En surface, on pourrait affirmer que Tales of Arise a sacrifié la profondeur technique pour l’accessibilité – mais d’autres ajustements garantissent que ce système de combat s’épanouit au fur et à mesure que le jeu progresse. Pour commencer, les ennemis autour de votre niveau ou au-dessus ont de grands pools de santé. Il ne suffira pas de les frapper avec des attaques normales, et former des combos flashy est donc la voie à suivre. Continuez les combos et vos adversaires finiront par chanceler, se laissant largement ouverts à une « coup de boost » – une glorieuse mise à mort instantanée qui combine les pouvoirs de deux membres du groupe.

Il arrive un moment où le combat clics, et c’est fantastique. Créer un rythme satisfaisant est extrêmement important pour les jeux d’action rapides, et Tales of Arise y parvient. Esquiver un coup entrant à la dernière seconde, remplir des combos flashy et faire appel à vos alliés pour créer des ouvertures avec leurs propres attaques boost uniques – c’est génial. Et, sur PlayStation 5, la prise en charge de DualSense signifie que différentes actions utilisent différents grondements de contrôleur. C’est loin d’être la mise en œuvre la plus impressionnante du retour haptique sur le système de Sony, mais cela ajoute certainement encore à l’expérience.

Vous n’êtes pas non plus obligé de jouer le rôle de notre protagoniste brandissant l’épée. Il y a six membres du groupe jouables – interchangeables à tout moment – et chacun d’eux apporte son propre style de combat unique à la table. Shionne est une tireuse d’élite à longue portée, faisant exploser les ennemis volants du ciel avec son fusil, tandis que Rinwell prend le temps de lancer des sorts magiques dévastateurs qui peuvent faire des ravages sur des groupes entiers d’ennemis. Vous n’êtes pas obligé de changer de personnage si vous ne le souhaitez pas, mais si vous décidez de rafraîchir les choses, il y a un immense plaisir à maîtriser les capacités de chacun.

C’est dommage, cependant, qu’il n’y ait pas beaucoup de types d’ennemis à combattre. Des monstres ressemblant à des loups, par exemple, existent tout au long du jeu – ils deviennent de plus en plus diaboliques à des niveaux plus élevés. Bien sûr, les ennemis les plus coriaces obtiennent quelques nouveaux mouvements auxquels vous devrez faire attention, mais la variété visuelle reste un problème. Cela a du sens en termes de traditions – les monstres ne sont en fait que des animaux que les Renans ont armés – mais c’est un peu décevant d’entrer dans une toute nouvelle zone, pour découvrir que les mêmes types de loups, de homards et d’insectes envahis par la végétation peuplent la campagne .

Un autre reproche que nous avons est avec le renseignement des membres du parti. Vous êtes rejoint par trois alliés contrôlés par ordinateur à tout moment au combat, et bien que vous puissiez modifier leur comportement – ​​pour l’amour de Dieu, dites-leur de s’enfuir lorsque leurs HP sont faibles – ils sont toujours frustrants parfois. Maintenant, évidemment, vous ne voulez pas que vos compagnons soient imparables car cela rendrait le jeu beaucoup trop facile – mais il semble qu’il y ait place à amélioration.

Le problème est que les sorts de guérison utilisent une ressource distincte, appelée Cure Points. Les points de guérison sont partagés à travers le groupe et ne se régénèrent pas au combat sans l’utilisation d’objets spécifiques. Et donc, même si vous êtes peut-être intouchable dans un combat, si vos alliés sont battus, vos points de guérison sont toujours en train de s’épuiser. En ce sens, en particulier lors de combats de boss difficiles, vous pouvez avoir l’impression d’être puni pour les actions imprudentes de personnages sur lesquels vous avez très peu de contrôle.

Heureusement, les choses ont tendance à s’égaliser à mesure que vous acquérez de nouvelles compétences et que vous trouvez de meilleures façons de gérer vos points de guérison – mais c’est toujours un aspect ennuyeux d’un système de combat par ailleurs très agréable et très bien conçu.

Ce système est d’ailleurs bien utilisé. L’une de nos choses préférées à propos de Tales of Arise est la quantité de contenu en fin de partie, sous la forme de longues quêtes secondaires interconnectées et de boss optionnels difficiles. Sans rien gâcher, ces excursions sont extrêmement enrichissantes, offrant des équipements de haut niveau et d’autres avantages puissants. Éponger tout cela est une explosion absolue et ajoute 20 ou 30 heures supplémentaires d’aventure à un RPG déjà charnu de 60 heures.

Pour continuer, les visuels de Tales of Arise méritent une autre mention. C’est un jeu incroyablement joli, à la fois dans ses modèles de personnages principaux et son design environnemental souvent étonnant. Sérieusement, certains de ces endroits sont époustouflants dans leur art, présentant le genre de situation où vous commencez à faire pivoter la caméra pour tenter de tout respirer. En termes simples, ce jeu demande un mode photo.

Bien qu’une fois que vous le remarquez, il y a une quantité étrange de pop-in en cours. La plupart du temps, il ne s’agit que d’ombres recouvrant des détails environnementaux distants – ce n’est pas grave – mais lorsque des personnages non jouables commencent à apparaître à 20 pieds de distance, c’est un peu choquant.

Ailleurs, les performances sont difficiles à reprocher. Un mode de fréquence d’images dédié garantit 60 images par seconde même dans les batailles de boss les plus chaotiques, à ce qui semble être une résolution assez élevée. Vous pouvez également choisir de maximiser la résolution en réduisant la fréquence d’images à 30, mais d’après notre expérience, le compromis n’en vaut vraiment pas la peine.