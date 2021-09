Critique: Sonic Colors: Ultimate (PS4) – L’un des meilleurs titres 3D Sonic a toujours tous les problèmes classiques

Après une série d’entrées mal reçues, la mascotte de SEGA était dans une mauvaise passe en 2010. Cependant, l’exclusivité Wii Sonic Colors était une sorte de réinitialisation pour la franchise, supprimant la plupart des absurdités et se présentant comme une action plus simple. jeu de plateforme. Il reste l’un des jeux les plus favorablement reçus de la série en raison de son approche de retour aux sources. Curieusement, Sonic Colors: Ultimate, un remaster qui apporte le jeu sur PlayStation pour la première fois, ressemble à nouveau à un rappel.

En effet, l’une de nos choses préférées à propos de ce titre est la portée de l’histoire. Il supprime les personnages et les traditions superflus pour raconter une histoire autonome avec les personnages clés qui vous intéressent : Sonic, Tails et Dr. Eggman. Le méchant a ourdi un complot étrange pour la domination du monde, et le hérisson et son acolyte foxy sont là pour contrecarrer ses efforts. L’écriture est un peu partout, mais quelques blagues amusantes et échanges hammy se combinent avec l’histoire simple pour une aventure légère.

Un parc d’attractions interplanétaire est la source de l’action cette fois ; Eggman utilise la force vitale d’une race extraterrestre connue sous le nom de Wisps pour faire rouler ses montagnes russes. Heureusement pour Sonic, les Wisps sont prêts à l’aider à mettre fin à la cruauté, et cela se manifeste à chacune des étapes du jeu. Au fur et à mesure que vous jouez, vous débloquerez progressivement chacun des différents feux follets, qui peupleront ensuite d’autres niveaux. Agissant comme des power-ups, les capacités habituelles de Sonic sont temporairement remplacées par de toutes nouvelles. Le Wisp jaune permet au hérisson de percer certaines surfaces pour atteindre de nouvelles zones, tandis que le Wisp cyan transforme Sonic en un laser qui peut tirer à travers les badniks et rebondir à travers des cristaux spéciaux. Le feu follet de jade est nouveau dans Ultimate, vous permettant de traverser des objets via des portails fantomatiques. Certains sont plus amusants à utiliser que d’autres – le Wisp bleu en bloc et le Wisp rose qui grimpe au mur sont plutôt maladroits – mais ils ajoutent une certaine variété à la course et au saut réguliers.

Comme mentionné, les Wisps ne sont pas tous disponibles dès le départ; ils se déverrouillent au fur et à mesure que vous les trouvez tout au long de l’aventure, puis ils se dispersent dans les étapes nouvelles et anciennes. Cela signifie qu’il y a beaucoup de rejouabilité à chaque niveau, car ces feux follets peuvent ouvrir de nouvelles voies auxquelles vous ne pouviez pas accéder auparavant. Si vous avez du mal à obtenir de bons temps ou à vous classer à un niveau, revenez-y plus tard, car plus de feux follets signifient plus d’opportunités. C’est une façon amusante de prolonger la durée d’exécution du jeu, car c’est par ailleurs une aventure très courte.

En parlant de valeur de rejouabilité, il y a cinq anneaux rouges à collecter dans la plupart des niveaux, et les rassembler vous permet de jouer à des étapes spéciales. Ces défis de plate-forme simples mènent finalement à des émeraudes du chaos, ce qui signifie que vous pourrez jouer en tant que Super Sonic – toujours une récompense amusante pour les joueurs dévoués.

Le remaster lui-même fait un assez bon travail pour réorganiser un jeu vieux de plus de dix ans. Bien que vous puissiez dire qu’il s’agit d’un titre plus ancien à certains endroits – les cinématiques sont plutôt floues, par exemple – Sonic Colors est plus beau que jamais ici, fonctionnant à une (principalement) impeccable 60 images par seconde à une résolution allant jusqu’à 4K, en fonction de votre Matériel. Bien que la prise en charge du HDR aurait été agréable, la présentation vive et colorée du jeu a fière allure dans l’ensemble.

Malheureusement, même s’il est indéniable qu’il s’agit de l’un des meilleurs jeux 3D Sonic, il n’échappe pas tout à fait aux pièges habituels dans lesquels cette franchise ne cesse de tomber. Un problème persistant que SEGA n’a pas encore résolu est celui des contrôles fondamentaux, qui sont aussi capricieux et aléatoires dans Ultimate que partout ailleurs. Les séquences 3D, bien qu’elles ne soient pas aussi fréquentes qu’on pourrait s’y attendre, peuvent être très agréables lorsque tout se passe bien, mais le jeu se met en travers de sa propre voie. L’utilisation de votre boost est le même bouton que lorsque vous devez dériver dans les virages, et vous pouvez effectuer une attaque à tête chercheuse lorsque vous vouliez faire un simple double saut. De plus, les murs sous lesquels vous devez glisser et les rebords pour sauter par-dessus sont difficiles à anticiper lorsque vous voyagez à grande vitesse, interrompant l’élan de Sonic. Vous pourriez penser que les niveaux doivent être pratiqués et perfectionnés, mais ils devraient au moins être amusants à jouer la première fois, et tous ne le sont pas.

Les sections 2D sont généralement plus lentes, mais présentent leurs propres problèmes. Les commandes de Sonic sont tout simplement trop imprécises pour certaines des plates-formes que vous êtes chargé d’effectuer. Il est très facile de dépasser un saut, puis de le surcompenser et de le sous-dépasser. Le double saut vous donne un peu plus de contrôle de l’air, mais encore une fois, si vous êtes assez proche de quelque chose que Sonic peut cibler, il donnera la priorité à cela à la place, ce qui n’est pas toujours ce que vous voulez. Dieu merci pour les Wisps, qui peuvent vous aider à effacer les niveaux en sautant efficacement les sections les plus délicates. Cependant, si vous devez vous fier à cela au lieu des capacités fondamentales de Sonic, il y a quelque chose qui ne va pas.

Nous ne voulons pas dire que le jeu est un désastre injouable ; quand cela fonctionne comme prévu, cela peut être très amusant de parcourir chacune des courtes étapes. Chaque zone a un thème intéressant, et pendant que les boss répètent, ils sont assez amusants à éliminer. Ultimate apporte également quelques ajouts intéressants que les fans de l’original apprécieront. Un nouveau mode, Rival Rush, vous fait courir Metal Sonic dans une poignée de niveaux afin de gagner des cadeaux cosmétiques. En parlant de cela, le remaster comprend de nombreuses façons de personnaliser Sonic, vous permettant de l’équiper de divers gants, chaussures, etc.