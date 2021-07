Critique: Sniper Elite VR (PSVR) – Tir de précision qui frappe principalement la cible

Rebellion n’est pas étranger à la réalité virtuelle. Après avoir refait le classique d’Atari Zone de bataille comme un PSVR titre de lancement et publication Chemin d’Arca deux ans plus tard, elle s’associe à Just Add Water pour Sniper Elite VR. Alors que les propriétaires de PlayStation n’ont pas manqué d’entrées Sniper Elite – nous l’avons déjà vu III, 4, V2 remasterisé, et le Zombi Armée spin-offs – cette entrée exclusive à la réalité virtuelle est une première série, abandonnant les mécanismes de tir à la troisième personne pour une approche à la première personne pour un meilleur ajustement. Heureusement, Sniper Elite ne perd rien dans cette transition.

Plutôt que le protagoniste habituel de Sniper Elite, Karl Fairburne, l’histoire de VR est racontée du point de vue d’un ancien combattant italien, se souvenant de son temps en tant que partisan. Nous emmenant dans le sud de l’Italie en 1943, notre objectif est simple : libérer notre patrie sicilienne de l’occupation fasciste. Ce n’est pas une démo simple comme nous l’avons souvent vu en VR, Rebellion nous a apporté une campagne à part entière divisée en 18 nouvelles missions et bien que les étapes d’ouverture ne soient pas longues à terminer, cela vous occupera pendant environ 10 heures.

Sniper Elite VR n’essaie pas d’être un simulateur réaliste, bien que plusieurs éléments nécessitent une manipulation manuelle. En utilisant votre corps comme un écran d’inventaire, les armes peuvent être saisies à tout moment, allant des fusils, des mitraillettes, des pistolets, des fusils de chasse, des grenades et des explosifs. Une fois saisi, vous devez retirer les munitions de votre pochette, jeter le clip précédent et recharger manuellement votre arme (si vous avez opté pour les commandes de mouvement), simulant de manière authentique la façon dont ces armes à feu de la Seconde Guerre mondiale ont été manipulées. Oh, et vous serez probablement sous le feu de l’ennemi en le faisant, tandis que les modes de difficulté plus difficiles augmentent la précision de la balistique des armes.

Si cela semble stressant, c’est parce que ça l’est. Lorsque vous êtes debout dans un échange de tirs avec une couverture minimale, vous ressentez cette pression pour agir rapidement. La manipulation des objets peut être délicate, nécessitant une main ferme, et il suffit d’un rechargement maladroit pour sceller votre destin. Le succès nécessite une discipline physique, mais lorsque vous chargez votre fusil, regardez vers le bas de la lunette, visez un crâne nazi et activez l’une des célèbres attaques aux rayons X brutales de Sniper Elite, Sniper Elite n’a jamais ressenti cette satisfaction auparavant.

Il y a une expérience vraiment enrichissante à l’intérieur et mieux encore, le jeu s’adapte à différents styles de jeu. Bien que l’approche des armes à feu soit parfois tentante, des stratégies plus furtives peuvent être adoptées en utilisant des armes silencieuses, en s’accroupissant pour éviter d’alerter les ennemis et en éliminant les nazis un par un, gagnant des « fantômes tués ». Vous pouvez également créer des distractions en lançant des bouteilles en verre pour attirer les gardes près d’un baril explosif, ce qui facilite les éliminations. S’il est découvert, le jeu émet un message « Cover Blown », mais se cache à nouveau avec succès et un autre message apparaît pour vous dire quand vos ennemis ont abandonné leur recherche.

Bien que ce ne soit pas particulièrement approfondi, la polyvalence se prête bien à la rejouabilité, à condition que vous ne vous attendiez pas à Tueur à gages 3 niveaux de créativité. Certes, tirer sur des nazis est une raison suffisante pour que beaucoup reviennent, mais Rebellion est allé plus loin en mettant en œuvre un système de notation de type arcade. Les missions sont classées en fonction du nombre total de victimes, de tirs à la tête, de précision, de temps d’achèvement, etc. Soutenu par des objets de collection et des classements en ligne, vous avez des incitations à revenir.

Pour ceux qui sont sujets au mal des transports, vous serez ravi de voir que Sniper Elite VR fonctionne sans heurts, bien que la résolution ne soit pas aussi dynamique que sur les homologues PC ou Oculus Quest. Il existe plusieurs options de confort réglables, telles que la vision en tunnel lors du sprint, le réglage de votre main dominante et le choix de rotation rapide / fluide pour la caméra. En ce qui concerne les caméras de destruction à rayons X, vous pouvez décider à quelle fréquence elles se produisent (le cas échéant) et si vous souhaitez piloter la balle ou simplement regarder l’animation d’impact.

Quant au mouvement, il y a deux choix qui ont leurs propres avantages. La téléportation offre un plus grand confort, tandis que le mouvement fluide est plus immersif. Entre nos trois choix de contrôleurs – PSVR Aim Controller, PS Move et DualShock 4 (DualSense ne fonctionnera pas si vous êtes sur PS5, car il manque une barre lumineuse) – le PSVR Aim Controller est facilement supérieur grâce à son entrée joystick. Cependant, le manque de D-Pad ou de joysticks du PS Move en fait un cauchemar à gérer car la marche est mappée sur les boutons du visage, ce qui est vraiment gênant pendant le combat. C’est une limitation inhérente à la technologie, et bien que DualShock 4 ne rende pas justice au concept VR, c’est une alternative beaucoup plus tolérable.