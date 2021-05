Critique: Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (PS4) – Un RPG culte classique qui mérite une meilleure renaissance

18 ans après sa sortie originale sur PlayStation 2, Shin Megami Tensei III: Nocturne a encore beaucoup à offrir aux fans de RPG hardcore. En fait, l’accent mis sur l’exploration de donjons et la gestion des monstres est peut-être encore plus unique aujourd’hui qu’il ne l’était il y a près de deux décennies, en particulier lorsqu’il est placé côte à côte avec des jeux Atlus modernes comme Persona 5 Royal.

Cela dit, il y a des éléments de Nocturne qui n’ont pas du tout bien vieilli, et pour le meilleur ou pour le pire, ce remaster HD fait très peu pour cacher les imperfections. Au prix de 44,99 €, cette renaissance d’un classique culte est au mieux barebone, offrant une mise à niveau graphique plutôt basique et pas grand-chose d’autre. Il est également insultant que des DLC payants soient vendus aux côtés du remaster – un ancien contenu supplémentaire qui aurait pu et aurait dû être inclus sans frais supplémentaires, compte tenu de l’âge du jeu.

Heureusement pour SEGA / Atlus et ses pratiques commerciales douteuses, Nocturne lui-même reste une aventure intrigante. Selon les normes de RPG japonais d’aujourd’hui, le dialogue et l’exposition sont légers, mais l’histoire a toujours du poids, renforcée par l’atmosphère incessante du jeu. Vous voyez, le monde va littéralement en enfer à quelques minutes de Nocturne, alors qu’un événement apocalyptique voit Tokyo se transformer en un havre pour les démons.

Vous incarnez le Demi-démon – un adolescent ordinaire transformé en un puissant exécuteur démoniaque. Au début, vos objectifs ne sont pas clairs, mais à mesure que vous vous reconnectez avec vos camarades de classe et que vous essayez de donner un sens à ce nouveau monde, l’intrigue change d’orientation. Vous finissez par vous battre pour l’avenir de cette nouvelle réalité, en décidant essentiellement de la forme qu’elle prendra par le choix du joueur. Il y a des thèmes abstraits et stimulants dans Nocturne, et cela en fait une balade intéressante.

C’est vraiment la boucle de gameplay qui vous gardera accro, cependant. Pour survivre dans un royaume où les démons sont plus qu’heureux de se régaler les uns des autres, vous êtes obligé de vous allier à des créatures de toutes formes et tailles. Certains fans de Nocturne se réfèrent en plaisantant au jeu comme « Pokémon avec des démons », mais ce n’est pas loin du compte.

À la base, Nocturne est un RPG apprivoisant les monstres, où votre succès dépend de la constitution d’une équipe de bêtes puissantes. Grâce à des batailles au tour par tour, vous recrutez de nouveaux démons, puis les fusionnez en entités encore plus fortes. Différents démons ont des forces et des faiblesses différentes, ainsi que leurs propres attaques et capacités. La création d’une escouade de crack est une perte de temps incroyablement addictive, et le système devient de plus en plus convaincant au fur et à mesure que le voyage se poursuit.

Au fait, vous aurez besoin de cette équipe de crack. Dans sa difficulté normale et au-dessus, Nocturne n’est pas un jeu facile. Le combat est centré sur l’exploitation des faiblesses élémentaires. Cela vous donne des tours supplémentaires, et avec un peu de réflexion stratégique, cela signifie que vous pouvez éliminer des groupes entiers d’ennemis avant qu’ils n’aient une chance de riposter. Cependant, vos adversaires sont tout aussi capables et ils tirent rarement des coups de poing.

Ce n’est pas plus évident que lors des combats de boss – dont certains sont absolument brutaux. Entrez dans la mêlée mal préparé et vous serez plongé dans l’oubli, mais c’est comme ça que Nocturne roule. Heureusement, si vous êtes nouveau dans cette entreprise de lutte contre les démons ou si vous n’avez tout simplement pas envie de vous frayer un chemin vers la gloire, vous pouvez toujours passer à la nouvelle difficulté « Miséricordieuse » du remaster, qui est disponible en DLC gratuit. Non seulement cela rend les rencontres beaucoup moins dangereuses, mais cela augmente également la quantité d’expérience et d’argent que vous obtenez de chaque combat. Un ajout bienvenu pour ceux qui n’apprécieront peut-être pas la nature impitoyable du titre.

La boucle de jeu de base de Nocturne brille donc toujours, mais on ne peut pas en dire autant de sa conception de donjon. Les environnements de type labyrinthe à copier-coller et l’absence de mini-carte à l’écran entraînent un ennui inutile. C’est difficile, et c’est quelque chose qui mettra sans aucun doute la patience des nouveaux arrivants à l’épreuve.

En fait, le manque général d’orientation pourrait également être un problème. Nocturne souscrit à la formule RPG à l’ancienne qui consiste à parler à absolument tous les PNJ jusqu’à ce que vous ayez une vague idée de ce que vous êtes censé faire et où vous êtes censé être. En tant que tel, il est étonnamment facile de se perdre ou de se retrouver coincé, incertain de ce qui doit être fait pour faire avancer l’histoire. Nous avons joué à Nocturne à quelques reprises dans la journée, et nous devions encore scanner quelques anciennes procédures pas à pas de GameFAQ juste pour progresser dans HD Remaster.