Critique sévère de Licorice Pizza, le nouveau film de Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson Il a déjà commencé à voir les bons résultats de son dernier film, Pizza à la réglisse, qui sur certains marchés a commencé à être projeté. Production dirigée par Alana haim et Cooper Hoffman, le fils de Philippe Seymour Hoffman (l’un des acteurs qui a le plus travaillé avec le réalisateur), a un taux d’approbation de 92% dans Tomates pourries et des critiques plus que positives pour son histoire. Il n’arrivera en Amérique latine qu’en janvier de l’année prochaine.

Pizza à la réglisse Il fait partie du genre de devenir majeur et raconte l’histoire du premier amour qu’ils vivent Alana et Gary alors qu’ils traversent leur adolescence et leur jeunesse dans la vallée de San Fernando, en Californie. Le film se déroule dans les années 70 et a une distribution luxueuse, avec des personnages tels que Sean Penn, Bradley Cooper et Tom attend. Bien qu’elle ait fait beaucoup parler d’elle, elle a commencé ces derniers jours à être interrogée pour son racisme.

Le racisme envers les asiatiques dont ils accusent Licorice Pizza

Ecrivez Pizza à la réglisse au Twitter de découvrir que la plateforme propose rapidement d’autocompléter la recherche avec le mot « Raciste ». Apparemment, une scène avec le propriétaire d’un restaurant est présentée sur un ton comique mais elle n’a pas été très bien accueillie par certains téléspectateurs. La séquence en question montre John Michael Higgins simuler un accent asiatique pour parler avec sa femme et en même temps recommencer avec une autre femme. Ce qui était censé être drôle a été durement remis en question.

Utilisateur @TREErenceMalick reproche leur racisme et blâme les « Des critiques pseudo-sophistiqués qui justifient toujours le racisme contre les Asiatiques lorsque leurs « artistes estimés » préférés sont aux commandes ». D’un autre côté, @robertlowry écrit : « Pizza à la réglisse c’est cool mais quelqu’un doit vraiment demander Paul Thomas sur la blague anti-asiatique terrible et totalement pas drôle et maladroite qu’il utilise DEUX FOIS dans le film « .

Sociologue Nancy Wang Yuen a été interviewé par CNB et dans ses réseaux, il a partagé la note, où il a écrit : « Il est irresponsable d’utiliser le racisme anti-asiatique comme une blague courante. Les stéréotypes racistes comme les accents sont de mauvais goût ». Selon l’article publié, une étude menée par le Geena Davis Institute, Gold House et la Coalition of Asian Pacifics in Entertainment En conséquence, sur les dix films les plus rentables de chaque année de la dernière décennie, il a constaté que 25 % des personnages asiatiques avaient le rôle du soulagement comique et la moitié s’est présentée pour se moquer du public.

