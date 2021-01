CRITIQUE – Septième (2016, André Vianco)

Publié à l’origine en 2002, Septième a été relancé en 2016 par Éditeur Aleph et est une continuation directe de Les sept.

SYNOPSIS

Il y a cinq cents ans, sept vampires ont été emprisonnés et jetés par-dessus bord dans une caravelle portugaise vers le Nouveau Monde.

Lorsque le dernier d’entre eux, le pire des damnés, se réveille enfin, il crée une armée sombre pour se venger des responsables de sa malédiction.

Septième, le monstre vampire, initie un règne de terreur entre les humains et les êtres des ténèbres et, avec son leadership impitoyable, se révèle être une créature plus cruelle que le diable lui-même.

ANALYSER

Le deuxième livre avec les aventures du damné d’Ouro commence exactement là où Les sept arrêté, avec les gauchos Thiago et César – avec l’inconscient encore Eliana – avec le vampire le plus redouté et détesté, juste réveillé, Septième.

Avec le succès du premier livre, il y a de nombreuses années, André Vianco à la demande des fans, l’histoire de ses personnages gauchos et de ses vampires portugais s’est poursuivie.

Nous avons ici les découvertes du Nouveau Muno par le vampire qui était inconscient pendant un demi-siècle. Ainsi que la saga de l’armée brésilienne à la recherche de Septième et Dom Afonso, aussi connu sous le nom Loup.

Comme prévu, nous avons également la génération actuelle du redoutable chasseur de vampires Tobie, ainsi mentionné dans le livre précédent; qu’avec l’aide d’un tueur professionnel, il devient ce qu’il était censé être.

Septième veut créer une armée pour protéger et conquérir, Loup il veut créer une meute de loups-garous vampires pour se protéger et vaincre Seventh également. L’armée améliore et n’épargne aucune ressource (et honens) pour la chasse, ainsi que l’émergence de Tobie et votre destin hérité.

VERDICT

Sur les pages de Septième, il semble que l’auteur soit perdu dans le maintien de la cohésion des parcelles compte tenu des nombreux fronts: le groupe de Sétimo, le groupe de Loup, le groupe Thiago, l’armée dirigée par Brites et le voyage de Tobie.

Dans de nombreux moments, la lecture devient un peu plus de la même lecture dans le livre précédent et aussi sans direction en raison de la construction des groupes; et à la fin évidemment, «page manquante» pour compléter tous les caractères de manière satisfaisante.

Avec une conclusion simpliste pour le vampire le plus redouté sur Terre, le livre Septième il laisse un goût de sang amer dans la bouche à la fin et la certitude: ce qui est mort doit rester mort.

Le clou de la nouvelle édition est sans aucun doute la couverture illustrée par Rodrigo Bastos Didier.

Notre note

3,0 / 5,0

Auteur: André Vianco

Maison d’édition: Aleph

Des pages: 430

