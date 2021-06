Critique: Scarlet Nexus (PS5) – Le RPG ‘Brain Punk’ obtient beaucoup de bons résultats, mais finit par se sentir rabougri

Scarlet Nexus est un RPG d’action assez unique dans un monde où le cerveau humain a évolué. La plupart des gens sont connectés à une sorte de réseau cérébral, comme si vous pouviez accéder à Internet dans votre propre tête. De plus, certaines personnes particulièrement talentueuses sont capables d’utiliser des « pouvoirs » – en utilisant leur force mentale pour contrôler les éléments ou déplacer des objets avec leur esprit. Fondamentalement, ce sont des X-Men dotés d’un cerveau, et l’histoire tourne autour d’un petit nombre de ces soldats psychiques.

C’est de la science-fiction dystopique d’un point de vue très animé, et bien que Scarlet Nexus offre un cadre intrigant et une gamme de concepts sympas, la narration elle-même tombe un peu à plat. Le jeu est partagé entre deux protagonistes : Yuito, un cadet au grand cœur issu d’une famille prestigieuse, et Kasane, un prodige psionique à la personnalité froide. Vous choisissez de jouer l’un ou l’autre dès le début du jeu, l’intrigue générale se déroulant sous un angle différent en fonction de votre décision.

Cela signifie que pour obtenir une image complète, deux playthroughs sont nécessaires ; un du point de vue de Yuito et un de celui de Kasane, chacun prenant environ 20 heures. C’est une prémisse intrigante sur le papier, mais dans la pratique, la narration et le gameplay de Scarlet Nexus s’usent à la fin d’une partie – sans parler de deux.

Cela ne veut pas dire que ces aspects de Scarlet Nexus sont mauvais. En fait, c’est un RPG bien fait, et sans doute le titre le plus raffiné que Bandai Namco Studios ait développé depuis longtemps. C’est juste que, une fois que vous avez environ dix heures dans cette aventure « brain punk », ses défauts commencent à devenir de plus en plus apparents.

La narration, par exemple, souffre de problèmes de rythme erratiques un peu plus tard. Les moments clés du récit sont occultés et ont l’impression d’être oubliés beaucoup trop rapidement, tandis que certains membres de la distribution semblent changer de ton en un clin d’œil, sans véritable développement de personnage pour le soutenir. À la fin, l’intrigue a effectué tellement de sauts dans la logique qu’elle commence à sembler alambiquée.

C’est vraiment le casting de soutien qui porte l’histoire de Scarlet Nexus – même s’ils ne sont pas le groupe le plus mémorable. Yuito et Kasane obtiennent leurs propres alliés au cours du jeu, et ils sont en grande partie sympathiques. Comme c’est le cas avec beaucoup de RPG japonais modernes, ces personnages peuvent initialement sembler stéréotypés ou unidimensionnels, mais ils grandissent en vous au fur et à mesure que vous les connaissez mieux.

Le système de liens du jeu, qui vous permet de passer du temps avec vos coéquipiers entre les missions de l’histoire principale, donne un aperçu de ce qui motive chaque membre du groupe. Certains révèlent des bizarreries de personnalité amusantes, tandis que d’autres vous offrent une autre perspective sur le fonctionnement du monde de Scarlet Nexus. Il y a suffisamment d’intrigues ici pour vous garder investi, même si vous avez l’impression que l’histoire globale est en train de s’égarer.

Nous dirions que les cinématiques et les dialogues représentent environ un tiers du temps d’exécution de Scarlet Nexus. Le reste est passé à traverser des environnements délabrés et à se battre avec des monstres abstraits connus sous le nom de « Autres ». Les armes conventionnelles sont inefficaces contre ces créatures cauchemardesques, et il incombe donc aux pouvoirs psychiques de l’OSF – votre groupe de travail – de garder les bêtes en échec.

Les environnements susmentionnés sont des éléments assez standard en termes de conception – principalement des emplacements linéaires qui offrent une opportunité d’exploration minimale. Ils ont l’air assez jolis – Scarlet Nexus est un titre très soigné et élégant dans l’ensemble – mais il n’y a pas beaucoup de variation; la majorité de vos excursions vous envoient vers les ruines de la vieille ville et d’autres zones urbaines abandonnées. Tout devient un peu pareil.

Malheureusement, il en va de même pour les ennemis que vous affronterez. Les Autres ont clairement eu un peu d’imagination en eux – ils sont un méli-mélo de parties organiques et d’objets inanimés – mais il ne faut pas longtemps avant d’affronter des adversaires à peine redessinés qui ont des schémas d’attaque légèrement différents. Même les boss sont réutilisés plus tard comme des ennemis normaux.

Et ce problème saigne dans le système de combat du jeu. En surface et juste au-delà, le combat dans Scarlet Nexus est unique et satisfaisant. Son truc est que vous pouvez utiliser la télékinésie de Yuito ou de Kasane pour lancer des objets lourds, comme des voitures, des matériaux de construction et des décombres sur vos ennemis pour infliger des dégâts. Utilisé en conjonction avec des combos d’armes de base, il donne aux combats un rythme agréable, en particulier lorsque vous commencez à enchaîner des projectiles avec des attaques de mêlée au bon moment.

Le problème, c’est que le combat n’évolue jamais vraiment. Les buffs basés sur le temps de recharge et les mouvements spéciaux flashy sont fournis par les coéquipiers lorsque vous développez vos liens avec eux, mais le nœud du combat est toujours l’attaque au corps à corps, le lancer d’objet, l’attaque au corps à corps, le lancer d’objet à répétition. Cela devient juste plutôt vicié, et les capacités les plus intéressantes de l’équipe sont toutes verrouillées jusqu’à la fin de la partie.

Pourtant, le combat est assez amusant pour la plupart. Et pour être juste envers Scarlet Nexus, frapper des monstres étranges avec d’énormes dalles de béton fait du bien. Sur PlayStation 5, le jeu utilise le retour haptique du contrôleur DualSense pour produire des impacts grondants, et il ajoute même de la tension aux déclencheurs L2 et R2 lorsque vous soulevez des débris avec votre esprit. Tout est bien exécuté et donne aux rencontres une sensation très tactile.