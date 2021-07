Critique: Samurai Warriors 5 (PS4) – Le hack et le slasher redémarrés sont un plaisir fantastique, pour la plupart

Cela fait sept années entières depuis le dernier opus principal de la série Samurai Warriors, et en ce qui nous concerne, Samurai Warriors 4 de 2014 est toujours l’un des meilleurs jeux Warriors sur le marché. Samurai Warriors 5 a donc tout l’héritage à respecter, mais un scénario redémarré, un style artistique frais et une multitude de nouveaux mécanismes de jeu sont-ils suffisants pour justifier une autre conquête japonaise?

Commençons par la partie la plus importante : Samurai Warriors 5 peut être un plaisir absolu à jouer. Nous irions jusqu’à dire qu’il offre certains des combats hack and slash les plus agréables du gigantesque catalogue Warriors de Koei Tecmo – mais la structure alambiquée du jeu le retient plus souvent qu’il ne le devrait.

Samurai Warriors 5 peut être un jeu très difficile quand il le veut – et pas dans le bon sens. Tout est construit autour d’un long mode histoire à plusieurs chapitres qui se répartit sur la vie de deux personnages principaux. Cela fait une campagne assez énorme qui dure environ 30 heures – mais la taille n’est pas vraiment le problème. En effet, notre plus gros reproche est que votre progression dans le mode histoire est parfois entravée par une sélection de personnages limitée, ainsi que par un broyage de ressources bloqué derrière un mode de jeu secondaire.

L’idée est que vous passerez fréquemment du mode histoire à ce mode secondaire. En progressant dans l’histoire, vous débloquerez plus de missions dans le mode secondaire « citadelle », et c’est là que vous rassemblerez les matériaux de construction nécessaires à la mise à niveau de diverses installations. À leur tour, ces installations peuvent être utilisées pour améliorer vos personnages et leurs armes afin que vous puissiez vous attaquer à des étapes plus difficiles du mode histoire. Sur le papier, c’est une boucle de gameplay assez riche, mais en pratique, cela ajoute une couche d’ennui à une campagne déjà longue.

Heureusement, le mode histoire lui-même est engageant. Encore une fois, l’intrigue se concentre sur deux personnages clés de l’histoire japonaise : Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi. Le duo a jeté les bases de l’unification tant attendue de leur pays (qui finirait par se produire des années après leur mort), et l’histoire de Samurai Warriors 5 se concentre sur cette montée en puissance. Le résultat offre une perspective étonnamment personnelle, alors que nous voyons Nobunaga et Mitsuhide devenir des rôles qui cimenteraient leur place dans la culture japonaise. De toute évidence, étant un jeu Warriors, tout est très animé (et, bien sûr, simplifié dans une large mesure), mais c’est divertissant du début à la fin.

Chaque étape du mode histoire tente de capturer une bataille clé de l’époque, avec un mélange de cinématiques CG et de scènes de dialogue plus statiques mettant fin à chaque rencontre. Et bien que beaucoup des 37 personnages jouables du jeu ne soient pas sous les projecteurs, le titre fait du bon travail pour s’assurer que tout le monde est inclus à un moment donné.

Mais comme évoqué, la sélection des personnages tout au long du mode histoire est limitée. Pour la plupart, c’est bien – vous allez de toute façon jouer en tant que Nobunaga ou Mitsuhide 95 % du temps de toute façon – mais certaines étapes nécessitent l’utilisation d’un héros secondaire. Le problème est que ce personnage peut être relativement faible – surtout si vous n’avez jamais joué comme eux auparavant – et donc tout s’arrête. Le combat perd son rythme parce que vous ne faites pas assez de dégâts, et l’amélioration de vos capacités prend beaucoup de ressources – des ressources qui doivent être exploitées en mode citadelle. Donc, soit vous vous débrouillez, soit vous réduisez la difficulté à un niveau facile, où il n’est pas nécessaire de réduire la barre de santé d’un ennemi. assez comme fastidieux.

C’est vraiment dommage que la structure de Samurai Warriors 5 gêne parfois comme ça, car faucher des hordes de soldats avec des attaques absolument ridicules et accumuler des combos par milliers est un plaisir fantastique. Lorsque vous entrez sur le champ de bataille en tant que personnage suffisamment puissant, il y a un rythme joyeux dans l’action hack and slash. Samurai Warriors 5 est construit sur les bases de son prédécesseur, avec des hyper-attaques rapides et à large portée destinées à abattre des péons, et des coups légers et lourds plus concentrés et basés sur des combos conçus pour abattre les officiers ennemis – mais c’est la toute nouvelle inclusion de « compétences ultimes » qui scelle l’affaire.

Les compétences ultimes sont essentiellement des mouvements spéciaux qui ont des temps de recharge. Certains vous donnent des buffs d’attaque ou de défense, tandis que d’autres vous permettent de déclencher de puissantes attaques d’effacement d’écran. Ils peuvent ne pas sembler si innovants, mais les compétences ultimes font des merveilles pour le système de combat du jeu, ajoutant une couche de stratégie bienvenue à la boîte à outils de votre personnage. Mais peut-être que la meilleure chose à propos des compétences ultimes est qu’elles peuvent être annulées à tout moment, même si vous êtes à mi-chemin. Cela ouvre considérablement les choses, car vous pouvez essentiellement affiner le style de jeu de votre personnage en choisissant et en choisissant vos compétences préférées. Dans l’ensemble, un excellent ajout.

Une fois que vous avez terminé avec le mode histoire, il y a encore beaucoup à voir dans Samurai Warriors 5. Toute étape de l’histoire terminée peut être rejouée en « mode libre » avec les personnages de votre choix, et en vous frayant un chemin à travers le mode citadelle – tout en fastidieux – en vaut la peine pour toutes les récompenses de renforcement des armes. En supposant que vous n’ayez pas fait le plein de batailles – ou que vous vouliez simplement forger des armes totalement surpuissantes – il y a de nombreuses raisons de rester après le générique.

Avant de passer à la conclusion, nous devons souligner la nouvelle direction artistique du jeu, qui apparaît assez bien sur un grand écran. Samurai Warriors 5 adopte une sorte de style semi-cel-shaded, ce qui en fait l’un des plus beaux titres Warriors à ce jour.