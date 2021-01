CRITIQUE | Saga – Vol.3 (2014, Devir)

Dans le volume 3 de Saga, publié en 2014 par Editora Devir, les dangers d’une chasse violente approchent de plus en plus la famille des Marko, Alana et Noisette. Dans cet ouvrage, ils concluent leur plan d’évasion pour la maison lointaine de l’écrivain qui a donné au couple protagoniste une autre façon de penser.

Une histoire malheureuse atteint les coins les plus éloignés de la galaxie en guerre. Deux reporters partent à la recherche de l’histoire, nous présentant des personnages jusque-là si secondaires qu’ils n’affectent même pas la direction actuelle que prendront nos héros.

Le soin de Brian K. Vaughan et Agrafes Fiona en nous présentant la paix récemment gagnée par une famille née au milieu de la guerre, des conflits, nous fait apprécier l’affection, le repos tant attendu. De même, la courte période de paix nous rapproche beaucoup de l’histoire.

Dans un monde où le bonheur des autres dérange ceux qui semblent plongés dans un conflit durable, Alana, Marko, Hazel, Izabel (la nounou fantôme) et Klara (Guerrier Garland, la mère de Marko, la grand-mère de Hazel et maintenant, la belle-mère d’Alana), semblent avoir trouvé un endroit où ils peuvent s’installer en douceur et ainsi planifier leurs prochaines étapes.

Cependant, la tranquillité de la famille, qui a peu à peu semblé voir un moyen de trouver enfin la paix, en souffre. De plus, l’arrivée de deux pigistes désespérée, la mort d’un écrivain passionné, d’un prince androïde qui meurt presque … Tout cela porte un autre coup dur à l’histoire de Hazel, obligeant ses parents à repenser la voie à suivre.

Saga – Vol.3 il a un rythme différent pour ses actions. Il convient de rappeler que l’édition Devir est un condensé des éditions 13 à l’édition 18 de ce qui a été lancé aux États-Unis. Autrement dit, les arches ont des temps différents.

Ainsi, les premiers actes / arcs du tome 3 montrent la paix de manière monotone, pour ceux qui n’ont pas l’habitude de l’avoir, mais les arcs finaux se développent beaucoup plus vite qu’on ne peut suivre, étant nécessaire de relire certains événements pour être sûr de ce qui s’est passé.

Comme mentionné précédemment, à mon avis, cet artifice de script est important pour nous rendre vraiment désorientés, car il nous fait remettre en question ce qui est sous nos yeux.

Le volume 3 de la saga nous montre à quel point les manières de raconter des histoires sont incroyables et variées, à la fois visuellement et par écrit. La bande dessinée a remporté trois prix Brian K.Vaughan et Fiona Staple Eisner Meilleure série en cours en 2013, 2014 et 2015.

Saga est relancé par Éditeur Devir avec des réimpressions incroyables. Ne manquez pas et garantissez votre copie.

Notre note

Maison d’édition: Devenir

Auteur: Brian K. Vaughan

Des pages: 154

