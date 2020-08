Critique: ‘Rock Of Ages 3’ est le jeu familial parfait pour l’été 2020

Rock of Ages 3: Make & Break est disponible sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.

Jeux Modus

Apprendre l’existence d’une franchise de jeux à sa troisième sortie est généralement de mauvais augure. Découvrir que ses mécanismes de base sont la défense de tour et le roulement de bloc, combinés à «l’humour à la Monty Python» et à un scénario basé sur l’histoire, ne fait qu’ajouter à un sentiment déjà mal à l’aise. Niche est un peu un euphémisme.

Pourtant le Rocher des âges La franchise porte sa singularité folle comme un insigne d’honneur – et à juste titre. Si vous, comme moi, n’en avez pas entendu parler RoA jusqu’à présent, son développeur ACE Team fait un très bon argument pour que les joueurs prennent enfin note. Pour moins de 30 €, Rock of Ages 3: Make & Break vous offre une expérience intelligente, amusante, familiale et étonnamment raffinée qui offre un jeu de base profond («Break»), ainsi que la possibilité de créer vos propres niveaux et défis avec une suite de création largement intuitive («Make»).

Cela ne veut pas dire qu’il est sans défauts – y compris de vrais humdingers dans les premières heures – mais une fois que vous vous êtes familiarisé avec son gameplay inégalement rythmé et parfois déséquilibré, vous trouverez bientôt votre place dans son monde ridicule, passionnant et destructeur.

Rocher des âges 3Le principal problème de ce dernier est qu’il a tellement d’idées qu’il ne sait pas comment les présenter correctement. Heureusement, son histoire et son style artistique ne subissent jamais ce sort: en quelques minutes, vous savez exactement à quoi vous attendre.

Pour préparer le terrain, vous commencez dans la Grèce antique. Odysseus et sa bande de marins rencontrent – et échappent aux griffes – d’un Polyphème aveuglé et lanceur de pierres, dans une version heureusement moins obsédante du célèbre tableau de Guido Reni. Cependant, le jeu se sépare de l’Odyssée d’Homère lorsque Odysseus est aplati par le titulaire Rock of Ages; c’est à son «acolyte moins connu», Elpenor, d’emmener les hommes à travers le temps pour… euh… combattre des personnages célèbres à travers l’histoire en utilisant des pierres roulantes.

Cela n’a pas de sens et n’a pas besoin de le faire, et sa prise latérale sur des personnages célèbres le prouve. Vous affronterez un Raspoutine très en colère, une rock star Krampus, un Moctezuma épris de football, ainsi qu’Elizabeth I, qui a une tête flottante et détachable qui peut tirer des lasers bouche. Ses Histoires horribles, diffusés dans le style d’un artiste médiéval, avaient-ils peint au milieu d’un rêve fébrile peu de temps avant une mort horrible liée aux stupéfiants.

Pas étonnant que l’Armada espagnole ait échoué.

Jeux Modus

Au cours de votre première mission pour échapper à Polyphème, vous apprenez les bases du roulement de bloc; ce qui suit bientôt, ce sont quelques didacticiels approximatifs et à moitié prêts, vous emmenant à travers les différents modes de base du jeu:

Course d’obstacle , où vous et votre «ennemi» historique allez aux pieds dans une course à l’arrivée, rencontrant des armes, des murs et plus encore pour vous ralentir;

, où vous et votre «ennemi» historique allez aux pieds dans une course à l’arrivée, rencontrant des armes, des murs et plus encore pour vous ralentir; Contre la montre , une affaire simple où vous devez franchir la ligne d’arrivée le plus rapidement possible;

, une affaire simple où vous devez franchir la ligne d’arrivée le plus rapidement possible; Skee rocher , où vous abattez des cibles en descendant le parcours aux côtés de votre concurrent, avant de monter une rampe dans une cible de skeeball pour multiplier votre total de points;

, où vous abattez des cibles en descendant le parcours aux côtés de votre concurrent, avant de monter une rampe dans une cible de skeeball pour multiplier votre total de points; Guerre , le mode phare, qui combine la défense de tour et le roulement de bloc pour défendre votre propre porte de château, tout en détruisant les portes de votre adversaire en enfonçant vos grosses boules lourdes à travers elles; et

, le mode phare, qui combine la défense de tour et le roulement de bloc pour défendre votre propre porte de château, tout en détruisant les portes de votre adversaire en enfonçant vos grosses boules lourdes à travers elles; et Défi de l’unité, une version de War limitée en attaque, mais vous êtes limité à une seule unité défensive.

En complétant chacun de ces niveaux à des degrés individuels, vous gagnez des étoiles pour débloquer de nouvelles époques de l’histoire – chacune avec son propre style de monde brillant et magnifique – ainsi que des armes défensives. Heureusement, Rocher des âges 3 ne pose pas d’exigences extrêmement élevées pour avancer, ce qui signifie que vous progresserez confortablement si vous jouez avec désinvolture ou si vous êtes particulièrement apathique à un mode de jeu spécifique.

La carte du monde a beaucoup pour les complétistes, mais vous n’avez pas besoin d’être perfectionniste pour bouger … [+] vers l’avant.

Jeux Modus

Cette indifférence à des défis particuliers est sans aucun doute causée par les premiers tutoriels au coup par coup, qui ne vous jettent pas seulement dans les profondeurs – ils déposent votre corps mou et portant des chaussures en béton d’un hélicoptère dans le golfe du Mexique.

Par exemple, dans les premières missions de tower defense, on vous présente diverses armes et structures. Ce n’est qu’après quelques missions que l’on vous dit que les tours de style tour peuvent être traînées pour créer des murs. Pendant ce temps, les bâtiments aux allures de château s’effondrent dès qu’ils sont construits; il s’avère que ce sont des banques, qui ne peuvent être placées par des mines d’or que pour vous donner un revenu continu.

Rocher des âges 3 n’explique pas non plus ce que font réellement la plupart de vos unités défensives; seuls des essais et des erreurs exhaustifs, et les affronter vous-même, vous aident à comprendre leur but. Même dans ce cas, vous ne savez peut-être toujours pas comment les placer ou les combiner stratégiquement pour arrêter les attaques d’un ennemi.

Les aspects de la défense de tour sont intelligents mais déroutants.

Jeux Modus

La vraie force – et le plaisir – de Rocher des âges 3 est rapidement démontré par le premier Défi unitaire. Au départ, il semble que votre seule exigence soit d’empêcher l’ennemi d’atteindre vos portes; en fait, le véritable objectif est de détruire le leur avant de pouvoir anéantir le vôtre. Encore une fois, le jeu ne vous dit pas cela, mais une fois que vous vous en rendez compte, c’est à vous de dévaler leur colline aussi. Il devient évident que votre meilleur pari est d’aller fort ou de rentrer chez vous, en empilant une tonne de défenses à moitié inutiles au début de leur course et en leur jetant vos propres rochers.

L’avantage est double: vous n’avez pas à faire face à la bureaucratie aux yeux bandés et à la monotonie occasionnelle Rocher des âges 3La défense de la tour, et vous pouvez également faire preuve de compétence, de planification et de panache alors que vous faites des ravages dans le mode Boulder supérieur, avec sa destruction gratuite et une bande-son absolument superbe, comprenant des remix rock de musique classique.

Les missions de roulement de blocs sont rapides, frénétiques et esthétiques pour démarrer.

Jeux Modus

En fin de compte, le jeu a l’habitude de vous présenter un mode ennuyeux ou difficile à comprendre en échange de deux ou trois passionnants. Alors que le redémarrage de la rage et les pertes injustes surviennent parfois en mode histoire, Rocher des âges 3 ne nécessite rien de proche de la perfection pour progresser, mais les complétistes obtiennent toujours ce qu’ils recherchent.

Rocher des âges 3 a ses défauts, mais pour seulement 30 €, vous obtenez énormément de jeux pour votre argent et rejouez avec vos amis et votre famille de tous âges. À un moment où beaucoup d’entre nous sont naturellement mal à l’aise à l’idée de sortir et avant la rentrée scolaire, il n’y a peut-être pas de meilleure chose pour jouer avec des jeunes qu’une lecture amusante de l’histoire avec une quantité incroyable de rejouabilité. et le contenu.

Avis de non-responsabilité: j’ai reçu une copie de Rock of Ages 3: Make & Break en échange d’un examen juste et honnête.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂