Critique: Riders Republic (PS5) – Try-Hard Extreme Sports Sandbox est un exploit technique

L’approche d’Ubisoft en matière de conception de jeux en monde ouvert est plus mince qu’un pantalon baggy de snowboardeur, mais l’éditeur français continue d’y revenir parce que cela fonctionne. Riders Republic fait peu pour cacher le fait qu’il s’agit effectivement de The Crew 2 dans une peau de sports extrêmes, et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce bac à sable en ligne multidisciplinaire est un exploit technique scandaleux, mais il bute sur certains des plus petits détails en cours de route.

Mais débarrassons-nous d’abord du costume d’éléphant surdimensionné: il s’agit d’un titre de curling des orteils avec certains des pires dialogues que nous ayons entendus au cours de nos 25 années de jeu vidéo. Alors que la narration passe au second plan par rapport à l’action plus grande que nature, les écrivains d’âge moyen d’Ubisoft Annecy doivent se regarder longuement dans le miroir. C’est un jeu qui utilise sans ironie le mot « steeze », qui, selon le dictionnaire urbain, est un portemanteau de « style » et de « facilité ». C’est horrible.

Lorsque les personnages « trop cool pour l’école » du jeu quittent leur « comment allez-vous, camarades ? » routine, vous vous retrouvez avec un immense terrain de jeu s’étendant sur plusieurs parcs nationaux emblématiques des États-Unis. Votre objectif est de faire du vélo, du snowboard, de la wingsuit et plus encore à travers des parcours de plus en plus audacieux, en gagnant des étoiles pour booster votre notoriété. Les événements et l’équipement se déverrouillent au fur et à mesure que vous montez de niveau, Ubisoft s’engageant à ajouter du nouveau contenu au monde ouvert au fil du temps, tel est le design de jeu contemporain.

La version est entièrement en arcade, ce qui signifie que la manipulation est légère et réactive. Les défis de vélo de descente vous permettent de prendre des virages à angle droit, tandis que les défis ShackDaddy – urgh! – introduire des équipements plus fous, comme des skis propulsés par des fusées. Que vous dévaliez des montagnes ou que vous fassiez du wingsuit dans des canyons, il y a une cohérence dans le schéma de contrôle qui doit être respecté, et permet des événements multidisciplinaires comme les courses de masse qui se déroulent toutes les heures environ.

Ceux-ci voient jusqu’à 64 joueurs sur la PlayStation 5 en compétition à la fois, passant d’un véhicule à l’autre à la volée : des snowboards aux rocketsuits aux vélos aux snowboards à nouveau. Les collisions entre concurrents peuvent être exaspérantes, mais le simple spectacle de voir autant de personnes sur la grille de départ à la fois est vraiment impressionnant. En fait, l’ensemble du jeu est une véritable prouesse technique : le monde ouvert est toujours peuplé de milliers de joueurs, tous existant dans le même espace dans un environnement multiplateforme.

Cela rend l’énorme bac à sable très occupé, et vous pouvez même vous associer et organiser des événements contre des amis ou des étrangers. La performance est en grande partie sans faille, mais la fidélité visuelle prend un coup : une surutilisation de l’aberration chromatique avec une pop-in agressive signifie que c’est loin d’être le plus beau monde ouvert qu’Ubisoft ait jamais créé, bien qu’il ait ses moments dans la bonne lumière et le framerate est impeccable presque tout le temps.

Malheureusement, il y a quelques problèmes de conception qui vont vous faire vous gratter la tête si l’éditeur ne les modifie pas pendant l’impressionnant plan post-sortie de la sortie. Les cascades, par exemple, sont mappées par défaut sur les déclencheurs, mais ceux-ci contrôlent également l’accélération et le freinage. Le résultat est que vous finirez par effectuer des figures indésirables chaque fois que vous sortirez d’une pente, à moins bien sûr d’avoir la dextérité des doigts d’un pianiste.

Vous pouvez changer le schéma de contrôle pour contourner ce problème, mais aucune des options ne semble tout à fait correcte, et c’est un échec de la conception du jeu. Les tricks, dans leur ensemble, ne sont pas vraiment amusants à exécuter, ce qui est regrettable lorsqu’une partie des événements est dédiée à cette discipline. Il existe même un mode multijoueur en ligne complet, Trick Battle, qui est un événement en équipe qui vous permet d’essayer de contrôler le territoire en effectuant des backflips et d’autres exploits qui brisent les os.

Mais le matchmaking prend plus de temps que prévu, en raison d’un manque d’intérêt pour ces activités que nous soupçonnons, et vous devez lancer le mode depuis Riders Ridge, qui est une sorte de zone de type hub au milieu de l’open monde. Pourquoi? Sur la PS5 au moins, les cartes d’activité sous-utilisées de Sony viennent à la rescousse ici, mais c’est encore un autre échec d’une interface utilisateur qui donne parfois l’impression d’avoir été conçue par des extraterrestres. Vous devriez voir l’état des sponsors au lancement.

Celles-ci constituent l’une de vos principales mesures de progression, et chaque sponsor propose un trio de défis quotidiens à relever. Tout est conçu en gardant à l’esprit la rétention des joueurs, il y a donc des temps de recharge pour changer le sponsor choisi pour vous donner cette saveur de free-to-play. Une vitrine quotidienne fait tourner les produits cosmétiques, dont certains ne peuvent être achetés qu’avec une devise premium, ce qui signifie que les courses de masse sont dominées par des dizaines de joueurs qui se ressemblent tous.

Toutes ces irritations mises à part, il y a tellement de choses à aimer chez Riders Republic – c’est rapide, frénétique et frivole. Nous ne sommes pas trop friands de certains choix esthétiques – qui veut jouer dans un costume de girafe géante, après tout ? – mais nous pouvons tolérer la laideur occasionnelle de tout cela. L’obsession de la version pour la « nourriture » ​​signifie qu’elle perd cette subtilité sereine de son prédécesseur Steep, mais le bac à sable est plus varié et les épreuves cyclistes sont un ajout exaltant.