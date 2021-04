Critique: Returnal (PS5) – Le tireur profond et sombre de Housemarque est une PS5 indispensable

Returnal est un jeu beaucoup, beaucoup plus gros que vous ne le pensez. Malgré tout le bruit entourant le prix du jeu, Housemarque a produit son projet le plus grand et le plus ambitieux d’un kilomètre de pays. Ce n’est pas un titre à petite échelle avec un coût supérieur; le studio a fait quelque chose à un tout autre niveau. Il y a énormément de jeux ici, et si vous êtes un fan de voyous, de tireurs d’arcade ou des deux, cela vous donne beaucoup de temps.

Le jeu se déroule sur Atropos, une planète mystérieuse et inexplorée où la scout spatiale Selene, la protagoniste, se retrouve coincée dans un cycle sans fin. Après qu’un atterrissage en catastrophe a détruit son navire, Helios, elle commence à explorer ses environs, sur la piste d’un signal inconnu appelé White Shadow. Le problème, c’est qu’à chaque fois qu’elle meurt, elle se retrouve sur le site du crash et le terrain de la planète change à chaque fois.

En effet, la plupart de vos progrès sont réinitialisés lorsque vous lancez le seau, et les environnements générés aléatoirement signifient une expérience légèrement différente à chaque fois que vous partez – c’est un rogue-lite de bout en bout. Returnal ne fera pas grand-chose pour influencer les gens qui n’aiment pas cette structure, mais c’est un exemple fantastique du genre, et l’un des meilleurs que nous ayons joué depuis longtemps. C’est en partie parce que le récit est si étroitement lié à la conception du jeu; La lutte de Selene alors qu’elle s’adapte à elle jour de la marmotte La situation est quelque chose que vous observerez en progressant lentement dans les six biomes du jeu.

L’histoire prend en fait un peu de recul pendant la majeure partie du jeu. Grâce aux journaux audio et aux xénoglyphes que vous devez traduire, vous obtiendrez un petit aperçu de Selene et de l’ancienne race extraterrestre de la planète, mais la grande majorité de votre temps sera consacrée à l’explosion de néons méchants – plus à ce sujet sous peu. Pendant que nous parlons d’histoire, nous devons mentionner la Chambre. Au fur et à mesure que vous explorez, une maison de campagne américaine typique apparaîtra de temps en temps dans l’environnement et vous pourrez y entrer. Comme si la présence de la Maison dans ce paysage d’enfer eldritch n’était pas assez étrange, la caméra arrive et vous explorez l’espace à la première personne. Il y a une atmosphère inquiétante dans les couloirs sombres, et les choses ne font que devenir plus bizarres lorsque vous effectuez des visites de retour. Il y avait un risque que ce changement soudain de perspective se sente discordant ou détaché, mais le jeu établit des moments à la première personne dès le départ, et il fait tellement partie intégrante de l’histoire que l’on a l’impression qu’il appartient.

Alors, parlons de l’action. Housemarque est un studio surtout connu pour ses effets visuels flashy et son gameplay de shoot-’em-up rapide, et cela pourrait être l’un de ses plus grands travaux à ce jour. Selene est un personnage agile qui peut se faufiler dans les environnements avec facilité, ce qui est idéal, car Atropos va vous lancer toutes sortes d’adversaires d’un autre monde, chacun avec ses propres attaques et bizarreries. Dans les zones de combat, le jeu vous confronte souvent à plusieurs menaces à la fois, et ils sont tous très heureux de vous attaquer avec des modèles de balles et des lasers. Le jeu s’illumine comme un arbre de Noël alors que votre écran est rempli de couleurs vives et mortelles. Si cela n’allait pas vous tuer, nous dirions que c’est un spectacle à voir – en particulier sur un écran 4K.

Vous commencez avec un simple pistolet, mais il gérera assez bien les premiers ennemis. Au fur et à mesure que vous éliminez les méchants, votre niveau de maîtrise des armes augmente, ce qui signifie que toutes les armes que vous trouverez seront beaucoup plus puissantes. De nouvelles armes sont introduites assez régulièrement, et celles-ci restent pour la plupart fidèles aux stéréotypes – une mitrailleuse, un fusil de chasse, etc. Cependant, les armes ultérieures deviennent plus expérimentales; le Rotgland Lobber lance des cartouches acides qui infligent des dégâts au fil du temps, tandis que le pilote Electropylon envoie des tiges qui se connectent à une énergie dommageable, et les ennemis qui leur sont attachés seront continuellement affaiblis. Certaines armes se sentent plus utiles que d’autres, mais les puissantes attaques Alt-Fire et les traits d’arme sont attribués au hasard et peuvent faire une énorme différence pour l’arme que vous avez équipée.

Heureusement, le combat est électrique, quoi qu’il en soit. Les combats sont frénétiques et très intenses – vous êtes obligé de vous battre de manière agressive pour réduire le nombre d’ennemis, mais vous devez également rester en mouvement. L’arc-en-ciel de balles, d’ondes de choc et de lasers est implacable et peut provenir de presque toutes les directions. Ce n’est pas une hyperbole de dire que le jeu nous a laissé trembler physiquement à certains moments, en particulier certaines des batailles de boss. Tout le monde n’appréciera pas le défi, mais c’est du pur tir d’arcade à son meilleur.

À propos, Returnal ressemble vraiment à un but de jeu conçu pour PS5. Ce jeu a le meilleur retour haptique depuis la salle de jeu d’Astro, il fait une bonne utilisation fonctionnelle des déclencheurs adaptatifs, l’audio 3D est immersif (et utile pour localiser les ennemis) et les temps de chargement sont presque complètement absents. Il coche toutes les cases de la prochaine génération.

Bien sûr, le jeu vous fournit également une tonne d’objets qui peuvent être bénéfiques ou nuisibles. En explorant les différents environnements de la planète, vous trouverez des consommables, des artefacts, des parasites et bien plus encore qui augmenteront votre personnage de multiples façons. Tout s’empile de manière amusante, et cela vaut presque toujours la peine de regarder dans les chemins secondaires optionnels, car vous pouvez trouver de nombreux bonus utiles pour sauver votre peau.

Inévitablement, vous mourrez et la plupart de vos progrès sont perdus. Bien que cela puisse être un peu frustrant si vous êtes à un cheveu de battre un boss, ou si vous venez juste de trouver un nouveau biome, le jeu vous offre des mises à niveau permanentes pour vous aider. L’une des premières est la lame atropienne, qui vous donne une forte attaque de mêlée qui peut également couper les vignes rouges, vous permettant de trouver encore plus d’objets. Nous dirions que la distribution de ceux-ci est un peu incohérente; l’équipement permanent arrive assez régulièrement jusqu’à la seconde moitié, lorsque les choses tombent pendant un certain temps. Cela peut rendre les mondes quatre et cinq particulièrement difficiles, mais après cela, vous êtes récompensé par quelques améliorations supplémentaires dans le sixième biome.

Ce qui est étrange dans la structure globale du jeu, c’est que vous jouerez à travers les trois premiers biomes, et après cela, il y a un point de contrôle difficile qui signifie que vous commencez vos courses sur le monde quatre au lieu du monde un. Pour cette moitié arrière, il n’y a aucun moyen de revenir à ces premières étapes. Vous pouvez éventuellement permuter entre ces deux ensembles de biomes, vous pouvez donc faire les six en une seule fois – il vous suffit de travailler pour cela.

Il y a tellement de petites façons dont le jeu vous ramènera. Des défis quotidiens amusants donnent à tous les joueurs la même charge pour chasser les scores dans un classement, vous permettant de vous entraîner ou même d’avoir un aperçu des armes ultérieures. Le mécanisme d’adrénaline vous encourage à éviter les dégâts, car vous gagnerez des buffs utiles en tuant des ennemis sans mourir. Et bien sûr, il y a le mystère de l’histoire de Selene qui vous guidera à travers. Il ne révèle jamais vraiment sa main, vous laissant deviner pendant presque tout le jeu. Cela peut être long; jusqu’à présent, nous avons chronométré environ 40 heures, et il y a plus à faire après les crédits.

Il y a un ou deux points faibles – la version d’évaluation est généralement solide, mais présente quelques bogues et de petites incohérences de performances ici et là. Cependant, un patch du premier jour devrait signifier que l’expérience devient encore plus fluide. Bien que le jeu ait généralement l’air et sonne fantastiques, nous avons remarqué des textures de mauvaise qualité à certains endroits et la mini-carte 3D peut être difficile à lire. Cependant, nous sommes pinaillants – Returnal est une joie de jouer et nous a collés à notre écran pendant des heures.