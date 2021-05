Critique: Resident Evil Village (PS5) – Le meilleur jeu d’horreur de Capcom depuis 16 ans

Si nous sommes brutalement honnêtes, Resident Evil Village fait honte à Resident Evil 7: Biohazard. Cela ne veut pas dire que nous nous sommes dégradés sur Ethan Winters au cours des quatre années qui ont suivi son introduction, mais ce que Capcom a fait ensuite va bien au-delà des événements de l’incident de Baker. Resident Evil Village est incroyable. En empruntant les meilleurs morceaux de son prédécesseur et en les combinant avec des brins d’ADN d’une certaine colonie espagnole, nous avons enfin un véritable rival du grand Resident Evil 4.

Ce n’est pas non plus un hasard si la première entrée de la ligne principale à être directement inspirée du classique de 2005 peut se considérer parmi les meilleurs – telle est la qualité éternelle de Las Plagas. Le décor d’horreur gothique est de retour, la gestion des stocks émule à nouveau Tetris, un marchand prend de l’argent pour les fournitures et les armes, et il n’y a pas de hordes de morts-vivants à voir à des kilomètres. Avec la perspective à la première personne et les mécanismes de combat généraux de Resident Evil 7: Biohazard conservés, c’est vraiment le meilleur des deux mondes.

Le protagoniste Ethan Winters pourrait probablement même se considérer comme étant dans la même position. Trois ans après que Chris Redfield l’ait sauvé, lui et sa femme Mia, des griffes d’Eveline, les deux vivent heureux avec une fille nommée Rose en Europe. C’est jusqu’à ce que la star qui frappe les rochers pénètre dans leur maison une nuit et assassine Mia, kidnappant la petite Rose dans le processus. La prochaine fois que Winters se réveille, il se retrouve dans un village reculé rempli de loups-garous et d’autres monstruosités.

Ethan utilise cela comme une chance de rechercher des réponses – nous aussi, puisque Capcom refuse toujours de révéler correctement le visage de l’homme – et c’est ici qu’il rencontre les stars de la série. Le logement est détenu et exploité par cinq personnalités importantes, que vous rencontrerez et avec lesquelles vous interagirez au cours de la campagne de 12 heures. Ils ont chacun une section d’un village qui leur est propre, ce qui conduit à une série d’environnements très différents malgré les pièges habituels du cadre enneigé. Et oui, l’un de ces membres de haut rang est bien la femme du moment Lady Dimitrescu.

Le monstre d’une femme de 2,9 mètres de haut traque bon nombre de vos mouvements dans Castle Dimitrescu – l’endroit qui abrite le mélange parfait du gameplay classique de Resident Evil. Le combat semble lourd avec des armes qui prennent leur temps pour recharger et faire exploser les ennemis en mille morceaux tandis que les énigmes restent intéressantes et engageantes tout au long. Il y a des clés à découvrir, des casse-tête complexes à résoudre et des améliorations à acheter auprès du duc. C’est tellement plus satisfaisant que tous les autres versements récents ont eu à offrir.

Il suffit de garder un œil sur Lady Dimitrescu à chaque tournant. Elle vous suivra et fera connaître sa présence de la même manière que M. X l’a fait dans Resident Evil 2, vous attaquant quand elle en aura l’occasion et vous gardant à l’affût chaque fois qu’un temps d’arrêt doit être pris pour résoudre un puzzle. Certains coins d’Internet seront déçus qu’elle ne figure pas autant dans le jeu que le marketing de pré-lancement nous l’a laissé croire, mais lorsque Lady Dimitrescu est à l’affût, le propriétaire du château est une force avec laquelle il faut compter. . Au moins, sa transformation est quelque chose à voir. Laissez libre cours à votre imagination, puis Lady Dimitrescu va encore plus loin.

Cependant, osons-nous dire que malgré son impertinence et sa méchanceté, elle est en fait le membre le moins intéressant du groupe? Nous pensons vraiment que Capcom a enterré la corniche ici (potentiellement exprès) parce que ce que Heisenberg, Donna Beneviento, Salvatore Moreau et la chef de file générale, Mère Miranda, apportent à la table est tout simplement stupéfiant. Comme mentionné précédemment, ils ont tous pris une partie du village pour eux-mêmes, permettant à chacun de façonner ces zones comme bon lui semble. Heisenberg a profité de l’occasion pour construire une immense usine produisant ses propres horreurs physiques et Salvatore Moreau prend en charge le lac, les marais et ce qui se cache en dessous.

Mais puis il y a Donna Beneviento. Nous avons juré de garder le secret et ne pourrons pas révéler ce que cette poupée effrayante et son propriétaire ont fait, mais nous ne voudrions pas gâcher la séquence de toute façon. Sérieusement, c’est une période d’une heure très, très spéciale. Vous en discuterez avec vos amis longtemps après le générique.

C’est le point culminant de ce que Capcom fait avec Resident Evil Village, mais il y a tellement d’autres moments qui resteront avec les fans pendant longtemps. Le développeur japonais prolifique va endroits avec celui-ci. Des combats de boss qui ne sembleraient pas hors de propos dans The Evil Within, des surprises et des étendues de jeu auxquelles vous ne vous attendriez pas de la série, et des rappels impressionnants aux titres précédents. Cela évite même le trope habituel de la franchise d’un acte final médiocre. Le jeu a tout pour plaire – moins on en dit, mieux c’est. Resident Evil Village est quelque chose que vous devez vivre par vous-même.

Ce qui la ramène à une certaine base de la réalité, c’est le village lui-même, situé au centre des quatre extrêmes que les dirigeants se sont rassemblés. La façon dont il s’ouvre au fur et à mesure que vous progressez est satisfaisante tandis que les notes griffonnées qui jonchent les maisons délabrées créent une empathie immédiate pour ceux qui ont été tués par les Lycans qui ont pris le relais. Vous avez vraiment l’impression que c’est un endroit à la limite – ceux qui restent sont à peine accrochés. Mais malgré cette hostilité, c’est le seul endroit où vous pourriez même commencer à appeler chez vous du début à la fin. Des énigmes à petite échelle renforcent votre inventaire et le bétail peut être abattu pour se transformer en améliorations permanentes chaque fois que vous rencontrez le duc – cela vaut la peine d’investir du temps dans l’emplacement, d’autant plus qu’il augmente à la fois en taille et en poids émotionnel au fur et à mesure que vous progressez.

Il y a juste un sentiment de terreur constante qui alimente le jeu, accentué par une bande-son obsédante et une atmosphère volontairement inquiète. C’est quelque chose qui pénètre dans votre peau pour créer de la peur et de la tension lorsque vous explorez chaque pièce et que vous tombez sur de nouvelles zones. Les alertes de saut sont très rarement utilisées, ce qui permet à l’ambiance effrayante du village de vous consumer.

Notre seule critique est peut-être que la variété ennemie n’est pas tout à fait à la hauteur. La horde Lycan est renforcée par des variations sur leur propre espèce ainsi que par des ennemis plus aventureux en fin de partie, mais certains endroits n’ont pas assez de choses à faire pour eux-mêmes afin de toujours vous faire deviner ce qui se passe dans le coin suivant. Il y a beaucoup plus de variations que ce que le moulé avait à offrir dans Resident Evil 7: Biohazard, mais vous devrez compter sur les combats de boss pour des rencontres vraiment uniques.

Quelle que soit la monstruosité que vous affrontez, vous pouvez être assuré que tout le combat aura l’air bien. Demon’s Souls a maintenant un concurrent pour le meilleur jeu sur PlayStation 5 – ce que Capcom a réalisé si tôt dans la génération est très impressionnant. Ne vous inquiétez pas du fait que Resident Evil Village soit un jeu inter-génération, car avec le HDR et le Ray-Tracing activés, les modèles de personnages prennent vie et l’éclairage illumine les pièces et les couloirs comme jamais auparavant. Vous remarquez vraiment la différence quand c’est ne pas là. Le compromis ici est une fréquence d’images oscillant entre 45 et 60. C’est une fenêtre étrange à cibler, en particulier pour les jeux sur console, et nous admettons qu’il faut une seconde ou deux pour s’y habituer. Cela devient progressivement une seconde nature à mesure que vous jouez, mais avec des baisses mineures de fréquence d’images lorsque l’action devient intense, la navigation n’est pas toujours fluide.

L’autre option est le mode solide à 60 images par seconde, même si vous perdrez tous les avantages du lancer de rayons. Et ils changent la donne sur PS5. Resident Evil Village est de loin le meilleur exemple de l’impact que la fonctionnalité peut avoir sur un environnement éclairé. Rester avec l’option par défaut est notre forte recommandation.

Le SSD PS5 se justifie également par des temps de chargement qui vont et viennent en trois secondes. Sélectionnez votre sauvegarde et vous ne rencontrerez pas un seul écran de chargement en dehors de celui immédiat pour vous remettre dans l’action. Ajoutez une excellente utilisation des déclencheurs adaptatifs du contrôleur PS5 DualSense et Capcom a mis en œuvre des efforts pour s’assurer que la dernière console de Sony tire sur tous les cylindres. Tout comme Call of Duty: Black Ops Cold War, chaque arme présente des tensions différentes sur les déclencheurs. Il est beaucoup plus difficile de tirer avec précision avec un fusil de précision qu’une arme de poing, par exemple. Que ce genre d’implémentation fantastique se poursuive longtemps.

Le retour du mode The Mercenaries, une entreprise en rondes où vous vous battez pour des scores élevés en éliminant les ennemis et en accumulant des combos, complète le package. C’est un ajout amusant et charnu réparti sur plusieurs étapes qui ne manqueront pas d’allonger votre temps de jeu global. Le mode ne changera d’avis personne s’il n’est pas dans ce genre de choses, mais les fans accueilleront son retour à la maison à bras ouverts.