Critique : Red Hot Chili Peppers Rock Barcelona

Les Red Hot Chili Peppers sont peut-être un match de stade, mais ils ne sont pas dans les tours de la victoire – comme l’a prouvé la première nuit de leur tournée européenne.

L’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelone a été le décor d’une série de moments forts de quatre décennies – bien qu’ils aient toujours toute l’urgence d’un groupe qui a quelque chose à prouver.

Flea, John Frusciante et un Chad Smith au sourire presque permanent remplissent le stade d’une capacité de 55 000 places d’un mur de bruit avant que le leader Anthony Kiedis (oui, les moustaches sont à nouveau cool) ne bondisse sur scène pour déchirer un « Don’t Stop » brillamment frénétique. Quel riff d’ouverture c’est, au fait.

Kiedis et Flea, à la fois seins nus et sautant autour de la scène, ressemblent à la plus grande équipe d’étiquettes de la WWE qui n’ait jamais existé.

Cette énergie les transporte à travers ‘Dani California’ et fait sonner le récent single ‘Black Summer’ comme s’il existait depuis toujours.

‘The Heavy Wing’, ‘Aquatic Mouth Dance’, ‘Watchu Thinkin » et ‘These Are The Ways’ sortent également du nouvel album Amour illimités’inscrivant parfaitement dans un ensemble de plus grands succès qui comprend le brillant et venteux « Zephyr Song » et le sombre « Californication ».

Les Chili Peppers font du bass funk à travers l’Europe d’ici la mi-juillet – y compris des concerts à Manchester, Londres et Glasgow – avant de se lancer dans une énorme tournée nord-américaine jusqu’en octobre.

Aucun signe de ralentissement alors, ce qui est tout aussi bien, alors que Kiedis et ses collègues terminent le set avec un » Give It Away » avant de revenir pour un rappel rapide de » Under The Bridge » et » By The Way « , alors que Davis est tonitruant. les tambours claquent dans le doux ciel nocturne de Barca.

Il restait alors beaucoup de milles dans le réservoir pour les Red Hot Chili Peppers, et plus que capable de battre des groupes de la moitié de leur âge dans une arrivée au sprint.

Flea et Anthony Keidis

Setlist