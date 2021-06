Critique: Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) – Intergalactic Stunner met la puissance de la PS5 à l’honneur

Si la Terre était menacée par les envahisseurs intergalactiques et avait besoin d’un développeur de jeux pour sauver ses fesses, les gouvernements du monde entier se tourneraient vers Insomniac Games. Vous pouvez pratiquement compter sur le développeur basé à Burbank pour proposer des titres de premier ordre ces jours-ci, et Ratchet & Clank: Rift Apart ne fait pas exception. TL; DR : ce jeu de plateforme d’action exclusif à la PlayStation 5 est pratiquement sans faille.

En fait, les défauts sont si peu nombreux que nous pourrions tout aussi bien les éliminer pour commencer : peser une moustache sur 12 heures (prolongez cela de quelques heures si vous prévoyez de le terminer à 100 %) il tombe sur le côté court – d’autant plus qu’il se vend à un prix de 69,99 €/69,99 €. C’est aussi assez facile – nous vous recommandons de jouer sur une difficulté plus difficile, pour être honnête.

En dehors de cela, cependant, c’est confortablement le meilleur opus de la longue série depuis Ratchet & Clank: A Crack in Time. Il y a des mini-jeux de piratage de robots araignées déroutants à la Watch Dogs auxquels nous ne nous sommes pas particulièrement souciés, mais tout le reste – comme nous l’avons déjà mentionné – est parfait. Si vous avez apprécié votre temps avec l’adorable Lombax d’Insomniac Games dans le passé, vous vous amuserez ici.

La présentation est aussi littéralement explosive. Si vous avez vu l’une des bandes-annonces du titre, vous saurez que cette version est pour le moins à couper le souffle – et oui, ce niveau de fidélité se maintient tout au long de sa durée. C’est sans aucun doute le jeu sur console le plus beau à ce jour – c’est un cliché, mais le développeur touche absolument aux films d’animation ici.

Il a une histoire simple mais divertissante pour démarrer. Après avoir construit un Dimensionator pour aider Ratchet à retrouver sa famille Lombax, Clank est séparé de son ami à fourrure lorsque le méchant Dr Nefarious intervient et aspire le duo dynamique dans une dimension alternative. C’est ici que le compagnon de sac à dos de Ratchet forme une alliance avec Rivet, l’alter-ego féminin du protagoniste.

La campagne partage son temps entre les deux Lombaxes, et Rivet est si bien établi au cours de la durée de la sortie qu’il est difficile d’imaginer la franchise avancer sans elle maintenant. Certains des autres clones ne parviennent pas à s’établir aussi fortement, mais Rivet est un pilier – en fait, elle est confortablement la star de ce titre particulier.

Le combat affine les éléments de base de la mobilité et de l’artillerie surdimensionnée de la série, ce qui signifie que vous pouvez désormais éteindre vos adversaires en les transformant en verdure, puis en les réduisant avec l’arroseur topiaire. Parmi les autres ajouts farfelus, citons le Ricochet – une balle rebondissante inspirée du flipper, avec des effets sonores d’arcade rétro – et Mr Fungi, une « alternative en forme de champignon à Mr Zurkon ».

Alors que le gameplay repose toujours sur le tir de mitraillage des versements précédents, la mise en œuvre de DualSense est transformatrice au point où le jeu ne serait tout simplement pas aussi bon sur un DualShock 4. Les déclencheurs sont utilisés de manière subtile mais efficace, vous permettant de ressentir des points de résistance pour effectuer différentes actions; Associez-le au retour haptique et c’est phénoménal.

Le titre exploite également le SSD pour des moments forts qui font passer des scènes à la vitesse de l’éclair. Cela ne ressemble à rien de ce qui a été fait auparavant : une seule séquence de rails de broyage peut vous faire basculer entre trois ou quatre environnements différents en l’espace de quelques secondes. Pendant ce temps, les Pocket Dimensions optionnelles permettent au développeur de faire preuve d’imagination avec les mécanismes sans souscrire aux règles environnementales de la planète à partir de laquelle vous y accédez.

Il convient de souligner, cependant, que cette utilisation du SSD est avant tout un gadget ; les coups de pied arrêtés sont incroyables, au-delà de tout ce que vous avez jamais joué auparavant – mais ce sont toujours des coups de pied arrêtés. Deux planètes vous permettent de passer d’une dimension à l’autre en temps réel de la même manière que le domaine du manoir dans Dishonored 2, mais au-delà de cela, il s’agit toujours d’un jeu Ratchet & Clank avec quelques astuces matérielles dans sa manche.

Cela ne devrait cependant pas être considéré comme négatif, car il s’agit du meilleur Ratchet & Clank depuis plus d’une décennie. Une poignée de niveaux bac à sable inspirés du jeu expérimental Ratchet & Clank: Into the Nexus vous offre une tonne d’objectifs supplémentaires à remplir si vous voulez passer du temps à les explorer, tandis qu’un large éventail d’objets de collection testera vos prouesses de plate-forme juste assez pour tenter à vous de tous les déverrouiller.

Le Battleplex Arena revient avec de nouvelles rencontres interdimensionnelles, tandis que les puzzles Clank ont ​​été inspirés par des classiques comme Lemmings et – incroyablement – ​​la Super Fun House de Krusty. Ceux-ci durent juste assez longtemps pour que vous en redemandiez sans dépasser leur accueil. Tout le reste a été méticuleusement conçu pour vous permettre de progresser, avec un excellent éventail d’options d’accessibilité intégrées pour garantir que tout le monde puisse profiter pleinement du titre.

À une époque où les jeux sont sortis insuffisamment cuits, Ratchet & Clank: Rift Apart a été poli pour un éclat parfait, comme le boîtier métallique tracé par rayons sur la coque extérieure de Clank. La musique vous plonge dans chaque scène ; le script est réfléchi et drôle à l’occasion; et le jeu est tout simplement amusant du début à la fin – il ne prétend jamais être autre chose.