Critique: Psychonauts 2 (PS4) – Un retour époustouflant sur les sujets de Mindful (Grey) de Tim Schafer

Vous seriez pardonné de penser que c’était une course folle de suivre un jeu aussi acclamé que les Psychonauts originaux. Les chances étaient contre: Psychonauts est un succès culte et essentiellement à l’opposé du genre de jeu qui est le plus susceptible d’être créé de nos jours. Oui, il s’est vendu à près de deux millions d’unités, mais il convient de garder à l’esprit que cela s’est produit sur de nombreux formats depuis sa sortie en 2005 et représente également de multiples rééditions. Son développeur Double Fine a également suscité la controverse avec le financement participatif de Broken Age, il était donc facile de revenir à cette méthode pour payer partiellement Psychonauts 2.

Pourtant, Psychonauts 2 est là – trois ans après sa date de sortie évoquée en 2018 – et comment le développeur a-t-il résolu ses problèmes potentiels ? Eh bien, c’est tout simplement devenu l’un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps. Assez évident quand on y pense.

Ramasser là où 2017 est uniquement en réalité virtuelle Psychonautes dans le losange de la ruine laissé de côté, Psychonauts 2 ne perd pas de temps à vous remettre dans la peau de l’orphelin en difficulté (et Psychonaute nouvellement qualifié) Razputin, vous poussant dans une mission de suivi qui vous voit suivre le méchant dentiste Dr. Loboto à travers son propre esprit en tant que Sasha Nein et les autres agents tentent de l’interroger. C’est immédiatement impressionnant car la perception et la gravité sont inversées et tordues, et cela vous présente vos capacités psychiques d’une manière agréable et organique. Oui, vous démarrez efficacement ce jeu avec toutes les capacités que vous aviez à la fin de son prédécesseur, ce qui est à la fois rafraîchissant et propice à une conception de niveau plus complexe et intéressante. Naturellement, vous gagnerez également de nouveaux pouvoirs, mais vous pouvez également améliorer vos capacités pour les rendre plus forts et plus utiles. Ce qui nous amène aux objets de collection.

Et il y en a beaucoup, comme dans le premier match. Il y a des Figments, des images flottantes colorées que vous trouverez à 100 dans chaque niveau. Et les coffres-forts de mémoire, qui contiennent des souvenirs refoulés que vous pouvez visualiser en les brisant. Et les bagages émotionnels, qui doivent être associés à leur étiquette appropriée afin de gagner de l’XP supplémentaire. Il y a aussi Half-a-Minds (santé supplémentaire), PSI Challenge Cards and Markers (pour monter de niveau), Nuggets of Wisdom – honnêtement, la liste est longue. Il est extrêmement adhérent aux tropes du jeu de plateforme du milieu des années 2000, ce qui est logique car il s’agit d’une suite incroyablement fidèle.

C’est remarquable, en fait, à quel point les choses ont peu changé. Là où ça compte, bien sûr, les choses sont mises à jour : ça a l’air remarquable et les commandes sont réactives comme vous pourriez le souhaiter, loin des coups de poing occasionnels du premier jeu. Mais il a l’âme de son ancêtre, pour ainsi dire, et il y a très peu de changements de gameplay par rapport à Psychonauts.

C’est bien, cependant, parce que Psychonauts est excellent, l’un des jeux de plateforme les plus créatifs et les plus agréables jamais créés, même avec ses quelques défauts ; ce que nous avons ici est essentiellement des psychonautes perfectionné. Le jeu a enfin le raffinement et la fidélité qu’il mérite, avec des graphismes époustouflants fonctionnant à 60 images par seconde lorsqu’il est joué sur une PlayStation 5 – les propriétaires de consoles de dernière génération sont malheureusement limités à 30 images par seconde, mais si c’est votre seule option, nous continuerons vous exhorte à ne pas le laisser passer. Aucune des deux versions, malheureusement, n’est aussi impressionnante que la version Xbox Series X, qui fonctionne à 4K, 60fps ou 2K 120fps. Là encore, il est assez inhabituel de démarrer ce jeu et de voir le logo Xbox Games Studio sur les écrans de démarrage lors de son exécution sur du matériel Sony.

L’humour de la série est tout présent et correct ; interprété avec aplomb par le casting de retour, les fans seront au paradis – c’est tellement en phase avec l’original qu’on a l’impression qu’aucun temps ne s’est écoulé, encore moins 15 ans. Heureusement, pour les nouveaux arrivants, il y a un récapitulatif divertissant au sommet du jeu, même si nous pensons personnellement qu’il y a un peu de déconnexion entre Rhombus of Ruin et ce tout nouveau titre – nous vous recommandons d’acheter et de jouer au jeu VR ou de regarder une procédure pas à pas si vous voulez vraiment savoir exactement ce qui s’est passé. Même sans ce contexte, le jeu est hilarant et convaincant, profitant de chaque occasion pour ajouter du plaisir et du caractère au jeu sans avoir l’impression que cela vous pousse sur le côté, vous suppliant de rire.

Mais vous rirez, non seulement de la comédie qui s’y trouve, mais de l’étendue et de la conception habile de chaque niveau. C’est assez rafraîchissant de jouer à un jeu en 2021 qui utilise une approche niveau par niveau aussi relativement ancienne pour sa structure, et Psychonauts 2 en tire le meilleur parti avec une succession de scénarios mémorables et parfois joyeux, chacun d’entre eux facilement l’égal des rencontres classiques du premier jeu. Une apparition du super-ami de Double Fine Jack Black est un vrai moment fort, mais mettre en évidence une présence aussi grande que nature dans le jeu rend un service mineur à tous les détails intelligents et subtils dans les environnements qui pourraient facilement être manqués par le négligent mais améliore absolument les thèmes et les personnages dans chaque esprit que vous entrez.

Chaque aspect de Psychonauts 2 respire la confiance d’une manière que l’original n’a parfois pas, vacillant sous sa propre ambition et s’attaquant aux limites techniques. Cette suite a été longue à venir, mais chaque seconde de cette attente a été utilisée pour créer la meilleure expérience possible. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas joué à un jeu avec autant de caractère, autant de soin mis en évidence dans chaque espace. Il n’y a pas les sections les plus faibles, il n’y a pas de temps perdu – rien qui ressemble à du remplissage. Il est vaste mais rythmé tout au long, avec le seul vrai défaut que nous pouvons même commencer à concevoir qu’il vaut la peine de critiquer étant le surplus d’objets de collection, qui pourrait évoquer des souvenirs amers de Bafmodads et Golden Bananas de joueurs particulièrement peu charitables. C’est aussi, sans doute, marginalement irritant d’avoir à redéfinir les pouvoirs psychiques lorsque des situations se présentent et nécessitent des capacités que vous n’avez pas actuellement équipées, mais en pratique, cela ne prend que quelques secondes.