Critique : Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville (PS4) – Une guerre fantaisiste dans ce jeu de tir amusant et floral

Plants vs. Zombies a parcouru un long chemin depuis ses humbles débuts en tant que jeu de tower defense. Après l’acquisition du développeur PopCap par EA, le studio a produit deux tireurs multijoueurs assez bien reçus avant de devenir relativement silencieux au cours des trois dernières années. Maintenant de retour avec Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, cela vaut-il la peine de chercher votre paquet de graines ?

Comme pour les deux titres Garden Warfare qui le précèdent, Battle for Neighborville est un jeu de tir à la troisième personne avec une forte concentration en ligne. Les joueurs choisissent entre les morts-vivants ou les arbustes et s’affrontent en utilisant les capacités uniques de chacun. Les plantes et les zombies précédents reviennent, mais sont rejoints par de nouveaux arrivants inventifs, comme un champignon axé sur la mêlée connu sous le nom de Night Cap, le Action Hero Zombie des années 80 capable de lancer des missiles explosifs en grandes rafales, et notre favori particulier, le Space Cadet Zombie – capable de écraser une soucoupe volante dans l’opposition.

Vous aurez également de nombreuses occasions d’utiliser chacun d’eux. Le jeu en ligne est divisé en deux modes compétitifs (match à mort en équipe, élimination, une variante du mode Rush de Battlefield, etc.) et un jeu coopératif basé sur les vagues. Bien que les capacités et les synergies des personnages individuels ne soient pas aussi décisives pour le succès d’une équipe qu’elles peuvent l’être dans quelque chose comme Overwatch (car l’accent est davantage mis sur les éliminations ici), vous pouvez créer des combos dévastateurs.

Le bonnet de nuit susmentionné, par exemple, peut devenir invisible pendant une période pour contourner un ennemi qui est obsédé par un Peashooter en mode «gatling», tandis que les tournesols offrent une capacité de guérison importante et peuvent renverser le cours d’une bataille en chargeant des coéquipiers pour soutenir une poussée pour un objectif. Il manque la nuance de quelque chose comme la sensation en ligne de Blizzard, mais c’est un peu le but; Battle for Neighborville est l’antidote aux métas trop compliqués et aux tarifs militaires poignants. Sortie en accès anticipé début septembre, la dernière incarnation de la franchise semble également très équilibrée – aucune unité ne se sent trop puissante, chacune offrant une gamme de capacités suffisamment variée pour se sentir utile dans au moins un scénario de combat.

En ce qui concerne les personnages, la franchise Plants vs. Zombies a toujours été bourrée de personnalité comme un jalapeño explosif, et à cet égard, Battle for Neighborville place la barre plus haut. Sa collection de personnages est une chose, mais les PNJ éclectiques qui distribuent des quêtes sont un régal. D’une part, le tournesol Major Sweetie, toujours joyeux et potentiellement psychotique, offre un humour éclatant de rire, tandis que les premières rencontres consistent à habiller une tondeuse à gazon en zombie pour entrer dans une boîte de nuit. Tout cela sans parler des jeux de mots de premier ordre qui imprègnent tout, des dialogues aux noms de capacités et divers systèmes de menus. Le tout est une joie fantaisiste.

Mais attendez, quêtes et rencontres ? N’avez-vous pas dit que c’était axé sur le Web ? Bien que le jeu soit clairement conçu pour plusieurs joueurs, vous pouvez explorer des zones de carte étonnamment grandes pour terminer des quêtes et gagner de la monnaie bonus avec laquelle personnaliser votre horde traînante ou votre jardin mortel. Il y a même une zone centrale semblable à la tour du destin pour chaque équipe, mais dans une tournure soignée, ils offrent une zone d’escarmouche adjacente dans laquelle vous pouvez entrer et sortir à tout moment afin de tester vos chargements, ainsi que des champs de tir.

Ces espaces ouverts ne sont pas seulement grands pour le plaisir non plus. Ils sont pleins de détails et de vie, alors que les ennemis et les alliés de l’IA errent dans les rues du centre-ville de la banlieue, se battant les uns contre les autres. Juste au moment où vous pensez avoir vu tout ce que la région a à offrir, vous pouvez sauter jusqu’au désert rocheux de Mount Steep et aux forêts luxuriantes de Weirding Woods. Honnêtement, les environnements ont l’air vraiment bien – mieux que ce à quoi nous nous attendions – ce qui signifie que la recherche de caches cachés de pièces et d’autres récompenses ressemble plus à une récompense pour l’exploration qu’à une case arbitraire à cocher.

Cela ne veut pas dire que la présentation ne trébuche pas de temps en temps. En jouant sur PlayStation 4 Pro, il y a certainement un certain degré de pop-in de texture, en particulier lorsque vous arrivez sur une carte alors que votre RV propulsé par fusée vous emmène dans une zone de combat chaude.

Nous nous attendons à ce que ces problèmes soient résolus en temps voulu, surtout compte tenu du rythme auquel PopCap a ajouté au jeu depuis le début de la période d’examen. De nouveaux modes, produits cosmétiques et même régions ont été ajoutés chaque semaine, tandis que le nouvel événement Halloween Lawn of Doom du jeu a été mis en ligne juste à temps pour le lancement. Le développeur semble également avoir utilisé le dernier mois environ d’accès anticipé pour peaufiner l’économie du jeu – il y a des choses à viser, bien sûr, mais Battle for Neighborville évite de devenir une corvée (au moins jusqu’à ce que de nouveaux produits cosmétiques premium soient ajoutés après le lancement ).