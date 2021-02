Critique: Persona 5 Strikers (PS4) – Un jeu incontournable pour les fans de Persona 5

Avant de commencer, clarifions une chose: Persona 5 Strikers est une suite directe de Persona 5. C’est ne pas le genre de spin-off de jeu d’action que nous attendons d’Omega Force – le studio Koei Tecmo derrière la série Dynasty Warriors et les très nombreuses adaptations « musou » qui ont été publiées ces dernières années. Strikers a beaucoup plus en commun avec son prédécesseur JRPG qu’avec le hack et les slashers qui l’entourent.

Cela dit, Strikers est une expérience Persona simplifiée. En termes de structure, il supprime le concept de temps libre et de liens sociaux – mais la simplification de la formule Persona fonctionne dans le contexte de l’histoire. En effet, il s’agit du retour des Phantom Thieves – le groupe hétéroclite d’adolescents qui ont noué des liens incassables tout au long de Persona 5. Le gang se remet ensemble plusieurs mois après les événements du jeu précédent, avec la promesse d’un moment de détente. les vacances d’été dans leur esprit.

Naturellement, les choses ne se passent pas comme prévu, et les voleurs fantômes ne tardent pas à se retrouver mêlés à un autre complot fou. L’intrigue elle-même implique une poignée de visages frais, tous bien écrits et placés avec soin dans le récit. C’est un autre scénario intrigant que vous voudrez voir jusqu’au bout, mais en fin de compte, Strikers le joue en toute sécurité. Il y avait une opportunité ici d’essayer quelque chose de nouveau ou d’étrange, mais de bien des façons – thématiquement, en particulier – Strikers emprunte une route déjà bien parcourue par Persona 5.

En tant que tel, il va sans dire que si vous n’avez pas joué à Persona 5, vous allez manquer une grande partie de ce qui fait vibrer l’histoire de Strikers. Il n’y a pas de longues introductions de personnages ici; on suppose que vous connaissez déjà Joker et ses copains, ainsi que leurs exploits passés.

De plus, Strikers va à des longueurs surprenantes afin de développer davantage son casting déjà établi. Des moments de développement réfléchi du personnage sont parsemés tout au long de l’aventure, et c’est formidable de voir ces fortes personnalités se réaliser encore mieux au fur et à mesure que le voyage avance. Et c’est vraiment un voyage; les voleurs fantômes peuvent voyager à travers le Japon alors qu’ils traquent encore plus de perturbations dans le métaverse cauchemardesque. Le jeu a une ambiance de road trip confortable qui aide vraiment à le distinguer de la répétition intentionnelle de Persona 5 au quotidien.

Il y a cependant une similitude dans les premiers chapitres de Strikers, avant que les intrigues globales ne commencent vraiment à entrer en jeu. Aller dans une nouvelle ville, enquêter sur des événements étranges, conquérir le métaverse, répéter. Cette structure plutôt rigide est brisée par de longues scènes de dialogue et des événements sociaux amusants où le gang visite les attractions locales, mais encore une fois, il s’agit d’une version simplifiée de Persona.

La seule vraie liberté dont vous disposez prend la forme d’exploration dans les donjons. Les « prisons » des grévistes sont essentiellement le même type de paysages d’esprit tordus que vous avez dû naviguer dans Persona 5, sauf qu’ils sont généralement plus grands et plus dynamiques. Certaines prisons sont mieux conçues que d’autres, mais dans l’ensemble, il existe un certain nombre de concepts intéressants en jeu, avec des sections de plate-forme et une résolution de casse-tête légère ajoutant une variation bienvenue de temps en temps.

Mais le véritable attrait de ces prisons est le combat – le action combat. Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, Strikers supprime le système de combat au tour par tour de Persona 5 au profit de l’action en temps réel. C’est évidemment tout un changement, mais à la fin de notre partie, nous l’avons absolument adoré. Maintenant, nous ne disons pas que l’un est meilleur que l’autre, mais le mélange d’action acrobatique rapide et de nuance tactique nécessaire des Strikers lui donne une identité distincte. C’est un système de combat qui fonctionne à merveille quand il est à son meilleur, et en tant qu’adaptation basée sur l’action du livre de règles de Persona 5, c’est une réalisation impressionnante.

Et par cela, nous voulons dire que vous devrez toujours exploiter les faiblesses de l’ennemi et basculer entre les membres du parti au bon moment si vous voulez remporter la victoire. D’une certaine manière, cela nous rappelle le système de combat stop-start de Final Fantasy VII Remake. Il est construit sur une base d’attaques combo rapides, d’esquives et de mouvements spéciaux, mais vous pouvez interrompre l’action à tout moment, cibler un adversaire, puis sélectionner une compétence spécifique dans le but d’infliger de gros dégâts. Tout comme dans Persona 5, frapper une faiblesse laisse votre ennemi sans défense, ce qui peut entraîner à la fois des attaques supplémentaires et des assauts complets.

Il y a aussi de la profondeur à trouver dans la façon dont chaque voleur fantôme combat; chacun a son propre moveet et ses capacités spéciales. Joker peut, bien sûr, changer de personnage au milieu du combat afin de couvrir différentes faiblesses. Pendant ce temps, Ryuji peut se préparer, lui permettant de charger directement à travers les coups entrants, et Ann peut enflammer son fouet, maximisant ses dégâts élémentaires. Pouvoir échanger entre les personnages quand vous le souhaitez empêche le piratage et le slash de devenir obsolètes, et une fois que tout clique – les combos, l’utilisation des compétences, le passage du bâton – un rythme vraiment gratifiant émerge du chaos.

Ce rythme est particulièrement répandu lors de certains des fantastiques combats de boss du jeu, qui sont un moment fort. Notre seul problème avec les ennemis les plus coriaces du titre est que parfois, vous n’emballez pas les éléments dont vous avez besoin pour frapper une faiblesse. Vous ne pouvez emmener que quatre membres du groupe au combat, et s’il vous arrive de ne pas avoir les bonnes compétences pour le travail, alors vous êtes dans une période beaucoup plus difficile (et beaucoup plus fastidieuse).

Avec seulement des suppositions éclairées avant une rencontre importante, il peut sembler un peu injuste de tomber sur un boss à mi-chemin d’une prison, pour se rendre compte que vous ne pouvez pas frapper son point faible parce que vous avez quitté le spécialiste nucléaire Makoto, ou Morgana spécialiste du vent sur le banc. C’est là que la capacité de Joker à utiliser une gamme de personnages est censée entrer en jeu – mais le fait de compter sur Joker seul sapera votre SP déjà limité (votre ressource de compétences) beaucoup trop rapidement. Bien que ces situations soient heureusement rares, se retrouver bloqué par l’étrange boss se sent comme un ennui inutile. Pouvoir remplacer un membre inactif du groupe – comme vous le pouvez dans Persona 5 – serait une solution instantanée.

D’autres problèmes, plus mineurs, incluent une caméra un peu bancale lorsque vous vous battez dans des pièces plus petites et le manque de commandes générales pour les membres de votre parti axés sur l’IA. Encore une fois, des problèmes plus petits, mais ils vont forcément grimper à un moment donné.

Maintenant, nous savons ce que certains d’entre vous pourraient penser: vous êtes un fan de Persona 5, mais vous n’êtes pas un combat d’action. Notre conseil est honnêtement de ne pas s’en inquiéter. Strikers n’est pas le genre de masher à boutons qui fait des ravages sur vos articulations – et ce n’est certainement pas le genre de jeu d’action hardcore qui vous nouera les doigts. Comme mentionné, c’est vite, mais le fait que vous puissiez faire une pause en invoquant des personnages donne au combat un flux et un reflux gérables. De plus, il existe un mode «facile» qui peut être activé à tout moment. Cela rend le jeu plus indulgent dans tous les domaines et c’est le point de départ idéal si vous voulez vous familiariser avec l’expérience.

Passant à autre chose, Strikers hérite de cet immense sens du style qui a contribué à rendre Persona 5 si mémorable. Les menus et autres éléments de l’interface utilisateur sont parfaitement assemblés et le jeu déborde de design élégant. C’est donc dommage que les graphismes du jeu puissent paraître résolument rugueux. Strikers fonctionne à un solide 60 images par seconde, mais la qualité des modèles de personnages et des environnements a pris une plongée évidente – probablement pour que la fréquence d’images ne diminue pas lors de rencontres plus importantes. Ce n’est pas un facteur décisif, mais tous les bords irréguliers et les éléments flous sont très visibles sur un grand téléviseur.

Heureusement, la superbe bande-son du titre est là pour vous distraire des graphismes inégaux. Strikers réutilise un certain nombre de chansons de Persona 5, mais une sélection de nouvelles musiques et un certain nombre de remixes rock époustouflants en valent la peine. Le thème de bataille emblématique «Last Surprise» a par exemple fait l’objet d’un relooking spectaculaire. Un succès instantané.