Critique: Outriders (PS5) – Grand combat? C’est un jeu Les gens peuvent voler

Vous savez quoi? Outriders est plutôt bon. Déchiré lors de notre première pièce d’impressions basée sur la démo, la version finale prouve que le développeur People Can Fly n’avait pas fait de son mieux pendant ces heures d’ouverture. C’est toujours le même style de jeu, mais le studio polonais a astucieusement gardé quelques tours dans sa manche pour une expérience complète. Et bien que ce ne soit pas sans imperfections – des personnages sans intérêt et l’exigence d’une connexion Internet constante s’avèrent particulièrement gênants – Outriders offre une alternative impressionnante aux tireurs de pillards que certains ont appris à connaître et à aimer.

À première vue, cependant, vous seriez pardonné de penser que c’est une imitation d’un autre monde de The Division 2. Tous deux sont des tireurs de pillards à la troisième personne, basés sur la couverture. Cependant, cette couverture n’est pas pour vous. C’est pour l’ennemi. Cela change fondamentalement la façon dont les Outriders jouent, où se recroqueviller derrière un morceau de gravats est plus susceptible de vous faire tuer que toute autre chose. Le jeu prospère lorsque vous faites tout le contraire et que vous menez le combat contre l’ennemi avec des capacités flamboyantes et un jeu de tir agréable – rester enraciné sur place est essentiellement un souhait de mort. C’est le fantasme du pouvoir bien fait.

En fait, le suivi de People Can Fly à Bulletstorm (et la campagne Save the World pour Fortnite, mais nous oublierons cela) est vraiment une question de sensation. Quatre classes différentes se sentent distinctes, chacune équipée de ses propres compétences et rôles pendant le combat. Le Trickster consiste à se rapprocher et à se rapprocher des habitants d’Enoch grâce à des capacités basées sur la vitesse et les attaques à tir rapide, tandis que le Pyromancien utilise le feu à leur avantage et opère un peu plus en arrière sur le champ de bataille. Le Devastator joue alors le rôle du tank et le Technomancer est plutôt conçu comme une classe de soutien à longue portée.

C’est ici qu’Outriders se distingue des autres tireurs de butin, car Outriders est ce que Destiny 2 ressentirait si vous n’aviez pas à attendre quelques minutes pour que votre super se charge. Oh, et vous en avez essentiellement trois équipés à la fois. Avec des temps de recharge en quelques secondes, toutes vos capacités peuvent être utilisées généreusement pour éliminer les ennemis. Ce se sent génial, tout simplement. La classe Trickster met vraiment cela en perspective avec un tableau de bord qui vous téléporte derrière un ennemi, une bulle limitée dans le temps peut ensuite être activée pour attraper des balles et une rotation extrêmement élégante appelée Cyclone Slice qui laisse les ennemis les plus faibles à perdre. Tous peuvent être activés en l’espace de quelques secondes, puis vous y aurez accès à nouveau moins d’une demi-minute plus tard. Nous revenons au compliment une fois de plus: les Outriders se sentent bien à jouer.

La même chose peut être dite pour le gunplay, qui est l’autre moitié de l’équation une fois que vos capacités ont été mises en mouvement. Les mitrailleuses, les fusils de chasse et les fusils typiques jonchent le pool de butin, mais ils ont tous un coup de poing, qu’ils soient communs ou les meilleurs des meilleurs. Ce qui maintient le combat frais, c’est une bonne quantité de variété ennemie, avec de nouvelles prises introduites à un rythme rapide. Les humains essaieront constamment de vous flanquer et de vous submerger par leur nombre tandis que d’autres espèces se dirigeront vers votre position pour tenter d’infliger autant de dégâts que possible. Vous ne rencontrez jamais trop d’un type d’ennemi avant qu’un autre ne modifie l’approche, vous obligeant à rester sur vos gardes.

Lier les deux mécanismes ensemble est, peut-être surprenant, votre indicateur de santé. Vous ne régénérerez jamais automatiquement les PV pendant les 20 à 25 heures de jeu de la campagne, ce qui à son tour met fortement l’accent sur la capacité de chaque classe à le récupérer. Vous récupérez la santé en battant les ennemis – la classe Trickster le fait en battant les ennemis à courte distance tandis que le Pyromancien en récupère en tuant ceux qui sont incendiés. C’est pourquoi vous n’allez pas vous cacher très loin derrière un abri. Vous devez être agressif simplement pour rester en vie, en engageant activement l’ennemi à tout moment pour retrouver votre santé. Cela crée un peu de compromis: vous perdrez probablement la santé en laissant la couverture, mais la récompense à la fin de votre entreprise risquée l’emporte sur tout. Un mécanisme intrigant qui fonctionne bien et renforce encore la tentative des Outriders de se sentir uniques.

Le jeu commence à glisser, cependant, lorsque son histoire et son casting de personnages viennent au premier plan. La configuration narrative est en fait assez intéressante: la Terre étant considérée comme inhabitable dans le futur, la race humaine trouve une nouvelle maison sur une autre planète nommée Enoch. Surnommé un paradis pour la vie, il s’avère être tout sauf à l’arrivée. Avance rapide 31 ans après que le protagoniste créé par le joueur se soit réveillé de la cryo statis et il devient rapidement votre travail de trouver un moyen pour la race humaine de survivre dans ce monde extraterrestre.

Ce qui suit est assez utile, mais les personnages qui alimentent l’intrigue sont horribles. Le protagoniste est incroyablement une note et la distribution de soutien va du générique au putride. Un travail de voix assez mauvais n’aide probablement pas la question, mais cela ne peut même pas commencer à s’adapter aux sautes d’humeur sauvages de certains personnages qui n’ont pas beaucoup de sens. D’autres visages sont presque oubliés à mi-chemin de l’histoire, tandis que les honchos à la tête des forces opposées ne sont pas vraiment construits du tout. Son engagement à introduire constamment des environnements nouveaux et variés à explorer est apprécié, mais ne jouez certainement pas à Outriders pour son récit.

Nous préférerions cependant en faire l’expérience au lieu de ne pas jouer du tout au jeu. People Can Fly a expédié son dernier projet avec l’exigence d’une connexion Internet cohérente, ce qui a entraîné de nombreuses pannes de serveur dans les quelques jours qui ont suivi son lancement. Nous nous attendons à ce que cela devienne moins problématique avec le temps, mais nous ne pouvons tout simplement pas ignorer la quantité de frustration que la condition préalable introduite pendant notre temps avec le jeu. Il y a eu des périodes où nous ne pouvions tout simplement pas jouer pendant des heures, même lorsque les États-Unis dormaient. Perte de progrès et de butin dans le processus, cela crée une situation dans laquelle nous ne pouvons pas totalement croire que nous pourrons mener une mission jusqu’à sa conclusion même en dehors des heures de pointe. Vous ne pouvez même pas jouer hors ligne seul avec un lobby fermé, ce qui remet en question la raison pour laquelle cette exigence existe. Encore une fois, nous nous attendons à ce que cette situation s’améliore, mais il y aura toujours cette inquiétude insignifiante dans notre esprit. Le problème a soulevé sa vilaine tête beaucoup trop de fois pour que nous l’ignorions.

Mais voici quelque chose que vous pouvez ignorer sous un jour positif: les Outriders n’ont pas de microtransactions et ne tomberont pas dans la catégorie Jeux en tant que service selon People Can Fly. Il est conçu comme une expérience unique qui a une fin de partie pour ceux qui en veulent plus. Vous pouvez jouer à chaque élément de contenu qu’il a à offrir par vous-même – le matchmaking n’est jamais nécessaire pour démarrer une mission ou une activité plus difficile. Cependant, il est toujours possible de jouer à l’intégralité du jeu avec jusqu’à deux amis. C’est vraiment rafraîchissant de jouer à un jeu de cet acabit en sachant que nous n’aurons pas à y consacrer les cinq prochaines années de notre vie.

Ces quêtes de fin de partie sont appelées Expéditions, et après avoir passé quelques heures à les maîtriser, elles se révèlent agréables. Essentiellement un mode Time Attack, terminer les 14 missions vous rapportera de meilleures récompenses si vous battez certains paramètres. Et c’est là que les armes et armures légendaires entrent en jeu. L’offre de fin de partie n’est pas au même niveau que Destiny 2, mais il y aura certainement des joueurs hardcore qui reviendront pour une deuxième aide. C’est au moins beaucoup plus complet que tout ce que ANTHEM avait à offrir après la campagne, par exemple.

Les visuels ne sont pas non plus un grand sujet de discussion pour Outriders – il y a de belles skyboxes ici et là, mais ce n’est pas la prochaine pièce maîtresse de la PlayStation 5. Le jeu ne profite pas du tout du contrôleur DualSense, tandis que les bugs et les problèmes créent d’autres imperfections. Les objectifs ne se déclenchent pas toujours correctement, ce qui signifie que vous devrez quitter le jeu et répéter les sections de combat. Les marqueurs de quête ne se mettent parfois pas à jour ou ne sont pas fiables alors que des plantages aléatoires sur l’écran d’accueil de la PS5 se sont produits lors d’une tentative de faire équipe avec des amis.