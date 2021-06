Critique : Ninja Gaiden : Master Collection (PS4) – Action à couper le souffle, design à l’ancienne

Ryu Hayabusa profite d’une retraite anticipée depuis que la série Ninja Gaiden a été mise sur la glace il y a des années. Entre-temps, Team Ninja s’est occupé des jeux Nioh, un style de titre d’action plus délibéré qui prend les choses dans une direction différente, mais plus moderne. Ninja Gaiden: Master Collection ramène Ryu avec trois jeux majeurs dans un seul package, mais le genre s’est quelque peu éloigné du rythme éclair et effréné. Comment tout cela s’empile-t-il alors ?

Eh bien, voyons d’abord ce qui est inclus. En termes simples, Master Collection contient les éditions améliorées des trois entrées principales. Vous obtenez Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. Pour être clair, cette collection n’est pas un remaster ; ce sont des ports des jeux PlayStation 3, fonctionnant à une résolution plus élevée et à 60 images par seconde sans faille. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une réédition particulièrement impressionnante, le package contient également la plupart des DLC, un bel artbook numérique et une bande-son, et vous permet également de jouer avec divers autres personnages.

Nous commencerons par le début avec Sigma 1. En tant que plus ancien des trois titres, il montre son âge dans une certaine mesure. Les visuels sont généralement bons, mais certains effets, comme le feu qui fait nager tout l’écran, peuvent rendre les choses difficiles à lire. En général, il peut être difficile de se familiariser avec votre environnement et les ennemis, car l’appareil photo est franchement de mauvaise qualité. Les attaques peuvent provenir de l’extérieur de l’écran, et surtout à l’intérieur, la caméra ne vous donne tout simplement pas une bonne vue des environs.

Cela dit, le gameplay lui-même résiste étonnamment bien. Le premier jeu de cette trilogie est le moins raffiné, avec un rythme légèrement plus lent, des menus plus maladroits et des combats moins complexes que ses successeurs, mais il pose des bases solides avec une action fluide et impitoyable. Ryu est un protagoniste agile, capable de courir le long des murs et d’envoyer des ennemis dans les airs, et vous devrez utiliser toutes les astuces du livre pour vous frayer un chemin dans le jeu. C’est aussi difficile que jamais – repousser plusieurs ennemis qui ne vous donnent pas vraiment un pouce est un défi de taille, mais ce défi sévère est satisfaisant à surmonter.

Sigma 2 est définitivement le meilleur des trois, quant à lui. Il lisse les aspérités de l’original avec un meilleur appareil photo, une courbe d’apprentissage plus douce et une présentation plus cohérente. Le système de santé, qui raccourcit votre barre de santé au fur et à mesure que vous subissez des dégâts globaux, peut sembler sévère, mais il est en fait plus indulgent, car il se remplit jusqu’à un certain point une fois que les ennemis sont éliminés. Vous pouvez, et devez, effectuer des attaques instantanées sur des ennemis démembrés, sinon ils vous kamikazes pour une tonne de dégâts. De plus, vous ne pouvez améliorer les armes qu’à certains endroits et elles ne prennent aucune devise, ce qui signifie que vous n’avez pas à choisir entre des consommables ou plus de puissance. Avec des choix de conception intelligents comme ceux-ci, c’est juste un meilleur jeu que le premier dans pratiquement tous les sens.

Ce qui nous amène à Razor’s Edge, le troisième album difficile de la série. Il a été critiqué de manière critique à l’époque pour ses écarts par rapport à la formule de base, et c’est toujours un changement un peu choquant aujourd’hui. Le combat est relativement inchangé – c’est la même action rapide et fluide que vous attendez – mais il est entouré de décisions étranges qui rendent le jeu moins concentré. Ryu est un ninja, mais les sections furtives étranges semblent complètement hors de propos.

La présentation semble également incongrue avec les autres jeux, chassant apparemment un public plus occidental avec sa grandiloquence plus hollywoodienne. Nous ne pouvons pas être les seuls à être contrariés par les briefings de mission de style Call of Duty dans les écrans de chargement, ou les séquences inutiles d’escalade de mur de kunai. En fin de compte, Razor’s Edge n’est pas si mal. En son cœur, le gameplay de base rappelle Sigma 2 – il est simplement enveloppé dans un design qui ne correspond pas très bien à la série.

Ainsi, pris dans son ensemble, nous nous retrouvons avec une collection inhabituelle. À certains égards, les trois jeux montrent leur âge, mais en fin de compte, nous pensons que le combat tranche-et-dés reste assez unique. Vous êtes récompensé pour vos réflexes fulgurants et votre attaque mesurée, et tout cela avec une grâce sanguinaire. Les visuels résistent étonnamment bien étant donné qu’aucun véritable vernis supplémentaire n’a été appliqué, et il est certainement intéressant de voir comment la série a évolué. Que cela en vaille la peine dépendra de plusieurs choses. Si vous n’avez jamais joué à Ninja Gaiden, c’est une bonne occasion d’entrer et de voir ce qu’ils ont à offrir. Si vous êtes déjà un fan, c’est probablement la meilleure et la plus simple façon de revisiter ces titres, verrues et tout. Dans un monde où nous avons des goûts comme Sekiro: Shadows Die Twice et Devil May Cry 5, cette trilogie ne représente plus le meilleur de l’action japonaise, mais il y a certainement de la place à la table pour ce qui est toujours une série brutale et satisfaisante.