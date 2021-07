Critique: NEO: The World Ends With You (PS4) – Le petit frère de Kingdom Hearts obtient enfin sa suite tant attendue

The World Ends With You a été lancé en 2007 sur Nintendo DS et a rapidement gagné un culte malgré cette année remplie d’une offre apparemment infinie de classiques. Conçu par le réalisateur de Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura, il s’agissait d’une variante plus sombre de la formule RPG habituelle de Square Enix. Prenant un cadre moderne, un accent prémonitoire sur la culture mémétique et un combat tactile satisfaisant, il reste un classique méconnu du genre. Une version Final Remix est arrivée sur Switch en 2018, suivie d’une adaptation en anime l’année dernière.

Il est donc dommage que certains propriétaires de PlayStation manquent du contexte nécessaire à NEO: The World Ends With You. De nouveaux personnages sont à l’origine de cet épisode, mais il fonctionne comme un suivi et risque de s’aliéner les nouveaux arrivants. Un autre inconvénient est son arrivée à la fin d’une génération, comme si elle avait deux générations. L’œuvre d’art est magnifique et les créations de Nomura sont comme une couverture chaude, mais ce n’est en aucun cas une vitrine visuelle.

Mis à part ces mises en garde, NEO parvient toujours à être un RPG d’action amusant avec un style et un charme sans effort.

Commençant par la mort prématurée des adolescents Rin et Fret, l’histoire nous plonge dans le jeu mortel des Reapers. Une série de défis entrepris par des équipes de personnes récemment disparues, ce jeu se déroule dans un autre plan de réalité appelé l’UG (underground). Nos héros se retrouvent entourés de faucheurs – d’anciens champions – et d’un assaut sans fin de monstres appelés « bruit ».

Étant donné qu’il s’agit d’un RPG Square Enix produit par Nomura, toute cette revue pourrait être reprise par le synopsis de l’intrigue, alors ne nous embêtons pas. Autant dire qu’alors que notre duo intrépide rassemble amis et ennemis tout au long de son voyage, dangers et révélations attendent à chaque coin de rue.

Le monde de NEO est un mélange engageant, souvent stimulant, d’idées philosophiques et de traité sur la connexion humaine assistée par la technologie. Les habitants de l’UG vivent dans un monde hyper stylisé, exploitant les pensées des vivants et combattant littéralement leurs propres démons. Les thèmes et les modes ont peut-être changé au cours des 15 dernières années, mais les idées de base initialement établies par Tatsuya Kando et son équipe restent pertinentes. Tout le monde est obsédé par les vêtements de créateurs et les dernières tendances, la culture des fans est pratiquement une religion. En dehors des combats, votre groupe développe son réseau social en lisant et en influençant les esprits du monde vivant. Il serait facile pour ce genre de contenu de paraître cynique, mais l’écriture est souvent réconfortante.

Stylistiquement, NEO partage beaucoup d’ADN avec Kingdom Hearts et Persona 5. Le combat et le berceau des personnages proviennent directement du premier, tandis que l’esthétique et le cadre urbain de l’interface utilisateur doivent beaucoup à ce dernier. La musique rappelle également Persona, avec une sélection décente de mélodies contagieuses se répétant dans les différents lieux. La conception contribue grandement à atténuer les visuels datés et le fait que l’on a l’impression que la véritable maison du jeu est sur un ordinateur de poche.

Les personnages remplissent des rôles archétypaux traditionnels pour le genre, mais ils sont sympathiques et ne dépassent pas leur accueil. Fret, acolyte résident et soulagement comique, grince au début, mais devient bientôt son rôle de repoussoir insouciant de l’équipe au sérieux introspectif de Rin. Ensuite, il y a Nagi, un edgelord et fangirl autoproclamé qui obtient les répliques les plus drôles et les plaisanteries de choix avec les plus jeunes membres masculins du groupe. Et Sho est par défaut le plus cool car il parle en argot mathématique et ressemble à un membre de l’Organisation XIII.

Après leur introduction initiale au Reaper’s Game, Rin et Fret commencent des missions quotidiennes qui constituent le flux principal du jeu. Courir dans les rues de Shibuya, résoudre des énigmes et recruter de nouveaux membres d’équipe. Ils obtiennent la capacité de scanner la zone et de visualiser les pensées de la population, révélant également un bruit embêtant qui se concentre sur eux pour déclencher des batailles.

Les combats sont là où les choses deviennent intéressantes. Tout au long de l’UG, votre groupe collectera des centaines de badges qui, une fois équipés, attribuent une capacité au porteur. Chaque capacité a également une affectation de bouton spécifique. Après avoir réussi un combo avec un type d’attaque, l’ennemi entre dans un état décalé et le jeu vous invite à « laisser tomber le rythme ». Frapper l’ennemi décalé avec l’attaque d’un autre membre du groupe crée un compteur de puissance qui, lorsqu’il est plein, augmente considérablement les statistiques de l’ensemble du groupe.

Les épingles offrent tout, des attaques magiques de mêlée et à distance aux soins et aux invocations. Ils montent également en niveau et évoluent avec l’utilisation, ajoutant des statistiques plus élevées ou de nouvelles attaques. Expérimenter avec la construction de fête parfaite est un processus addictif. C’est facile à apprendre mais difficile à maîtriser ; vous vous habituerez souvent à une construction avant l’introduction d’un nouveau type d’ennemi qui vous déséquilibre complètement. Il est tentant de donner à Rin les plus gros jouets, mais il est utile de le faire réduire au corps à corps et de se précipiter avec un autre combattant pour écraser l’ennemi chancelant. La santé du groupe est partagée, vous n’avez donc jamais vraiment l’impression de vous occuper de membres individuels.

La grande variété de quilles disponibles signifie que les combats sont rarement répétitifs. De nouvelles épingles peuvent être achetées dans les nombreux magasins dispersés à travers Shibuya, ou laissées aux ennemis au combat.

Alors que les combats ne perdent jamais vraiment de leur éclat, on ne peut pas en dire autant des autres aspects du tournoi UG. Courir dans les mêmes zones lors de quêtes de récupération, ou développer votre réseau de médias sociaux en envahissant le cerveau des PNJ, devient périmé après un certain temps.

Pendant les heures d’ouverture, il y a un flux constant de nouvelles capacités pour ajouter de la variété à la traversée du monde extérieur. Souvenirs de jogging, Influencer les pensées des gens avec des mots-clés (Début-style), luttant contre le bruit intérieur des PNJ – ces méthodes ne servent finalement qu’à déclencher la prochaine partie de l’histoire. Cela ne semble jamais aussi dynamique qu’une véritable aventure en itinérance libre.

Le mécanicien hors combat le plus intéressant est le voyage dans le temps de Rin. Certaines énigmes nécessitent de remonter dans le temps et de remplir un certain ensemble de critères pour créer une nouvelle chronologie dans laquelle les personnages peuvent progresser. Bien qu’il n’offre vraiment qu’une autre variation sur la même progression de mission de base, tout rappel du classique de la PS2 Shadow of Memories est le bienvenu.

Il existe des caractéristiques notables de qualité de vie qui détournent l’attention de la mouture. La difficulté peut être modifiée à la volée, ainsi que le niveau du joueur. L’effet global de ceci est la qualité des chutes d’épingles au combat. Cela signifie que vous pouvez soit parcourir l’histoire, soit vous arrêter de temps en temps pour augmenter la difficulté et saisir des possibilités d’attaque rares et puissantes.

Ailleurs, il existe une fonction de relecture de niveau qui vous permet de revenir aux jours précédents avec toutes vos statistiques et votre équipement, d’effacer des quêtes secondaires et de récupérer des liens sociaux pour votre réseau. L’inconvénient est que vous devrez suivre le déroulement de l’histoire pour accéder aux zones dont vous avez besoin. Même avec une fonction d’avance rapide ajoutée aux écrans de dialogue, cela peut être une corvée. Vous allez vouloir récupérer tous les liens sociaux, car y injecter des points d’amis déverrouille tout, des barres de santé ennemies aux emplacements d’équipement de broche uber (capacités extra puissantes). Le fait de bloquer l’acquisition de ces choses derrière un long mécanicien de retour en arrière rend toute l’expérience lente.

Le plus gros problème de NEO est qu’il est coincé entre deux mondes. Le combat est rapide et passionnant et conçu pour des expérimentations fréquentes, mais les énigmes et l’exploration peuvent sembler incroyablement fades et répétitives. À bien des égards, on a l’impression que les créateurs ont pris des aspects clés (jeu de mots) de Kingdom Hearts, mais ils ne sont pas allés assez loin pour imiter la brièveté du contenu secondaire de cette série.