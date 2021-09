Critique : Mortal Kombat X (PS4) – Venez ici et jouez à ce combattant qui casse le crâne

Republié le mercredi 29 septembre 2021 : Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la gamme PlayStation Plus d’octobre. Le texte original suit.

Mortal Kombat X sait ce qu’il faut pour vous garder engagé. Rappelez-vous le début des années 90, et le prétendant criard du créateur de la série Ed Boon était le gaspilleur de temps de la friterie, tandis que le Street Fighter II, largement supérieur, de Capcom engloutissait des pièces de monnaie compétitives dans les arcades tapissées à proximité. Il y a toujours eu un gouffre de classe entre les deux séries : l’ancienne marque de Midway s’est fait un nom par la violence et la vulgarité, tandis que Ryu et son équipe ont fait preuve d’un peu de retenue et de classe. Mais l’excellent redémarrage de Mortal Kombat de la PlayStation 3 a prouvé que la franchise était capable de plus que de simples titres de tabloïd: elle a supprimé des années de fiction de jeu de combat, concentré la liste et façonné un système de combat qui se situait à la limite entre accessible et profond. Cette dernière incursion PlayStation 4 de NetherRealm Studios suit très bien le sillage de son prédécesseur – et tout comme son ancêtre, ce n’est pas un feu de paille.

Ce qui est peut-être le plus immédiatement impressionnant à propos de ce casse-balles en deux dimensions, c’est à quel point il y a du contenu; d’autres jeux de combat semblent nus en comparaison. Il y a la liste forte de 24 personnages pour les débutants, qui a été soutenue par une transfusion de sang neuf. Les ennemis des ninjas Scorpion et Sub-Zero occupent la première place, bien sûr, mais les combattants au visage frais Cassie Cage et Jacqui Briggs se connectent avec Takeda et Kung Jin – qui sont tous familiers mais uniques à leur manière. Le développeur a vraiment accordé une attention particulière à l’animation cette fois, s’assurant que chaque individu a l’air et se sent distinctif – il n’y a pas d’échanges de palette paresseux ici. Mais c’est allé plus loin que cela : les variantes signifient que chaque bagarreur peut être davantage adapté à un style de jeu spécifique, ajoutant différents mouvements – et, par la suite, des combos – à votre arsenal de combat. Jax, par exemple, peut ajouter des armes à son arsenal – ou les échanger contre des grappins à l’ancienne.

C’est beaucoup à assimiler au début, mais ça marche. Et c’est ainsi que le jeu parvient à vous garder accro : vous pouvez trouver les techniques tonitruantes de Raiden attrayantes, mais, en maîtrisant son ensemble principal de manœuvres, constatez que vous préférez son style d’attaque par téléportation à son alternative au piège à foudre. Et cela ne s’arrête pas là : les nouveaux modes tels que les tours vivantes sont axés sur la variété, reprenant la structure de base d’un combattant traditionnel et l’imprégnant d’un nombre presque illimité de modificateurs. Vous pouvez, par exemple, finir par vous battre au ralenti ou à très grande vitesse – avec le vieux favori Stryker parsemant la scène de grenades. C’est sans aucun doute une idée de l’enfer des joueurs de tournoi, mais tester votre chance contre des types de règles en constante rotation est indéniablement divertissant – et, bien sûr, les paramètres standard sont toujours très présents et corrects, donc ce n’est pas comme si vous deviez absolument vous y adonner. le badigeonné de sottise.

Quelle que soit la façon dont vous jouez, le système de combat est solide : une nouvelle jauge d’endurance limite le spam de certains mouvements – tels que les interactions avec l’environnement revenant d’Injustice: Gods Among Us – mais rend un peu plus difficile la rupture des combos, ce qui signifie que vous besoin de réfléchir un peu plus à savoir si une chaîne spécifique vaut la peine d’être annulée. À des niveaux de jeu élevés, la clé du succès consiste à enfermer votre adversaire dans une jonglerie hors-sol – mais il y a suffisamment d’excitation aux niveaux inférieurs pour divertir également des combattants plus occasionnels. En fait, la simplicité des spéciaux – qui impliquent généralement trois pressions de bouton ou moins – signifie que n’importe qui sera capable de lancer une explosion de glace, et même les Fatalities ne sont pas si difficiles à exécuter. Les toutes nouvelles brutalités ajoutent ensuite une couche de profondeur plus profonde, vous obligeant à remplir des conditions très spécifiques afin de décrocher l’un des finisseurs embarrassants.

Ils ne sont pas aussi tape-à-l’œil, mais ils sont sans doute plus gratifiants – et ils prennent tout particulièrement tout leur sens dans le nouveau mode de jeu King of the Hill en multijoueur en ligne. Cela fonctionne de la même manière qu’un gagnant reste sur une échelle de style, mais cela vous permet de converser avec vos collègues combattants à l’aide d’une interface de salon de discussion AOL, ainsi que de publier des emojis. Le plus cool, cependant, c’est que, à moins que vous n’abandonniez la formation – ce qui est également possible – vous pouvez évaluer le gagnant dans un Danser avec les étoiles-comme la mode, attribuer des points de réputation à vos futurs ennemis. Cela signifie que jouer un tour parfait et atterrir cette brutalité très importante à la fin apporte une valeur ajoutée – et vu que tout le monde regarde, vous ne voudrez jamais être du côté de la réception. C’est juste dommage qu’à plusieurs jours de la sortie, le titre ait définitivement du mal dans le département du netcode, certains domaines de l’expérience ne se chargeant pas du tout.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que la suite en ligne, pour aussi complète que soit l’expérience hors ligne, restera l’atout durable du titre. Les batailles en équipe vous opposent à des groupes d’adversaires, alors que vous vous battez plusieurs fois en essayant de gagner des points pour vos camarades. Pendant ce temps, pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à affronter de vraies personnes, l’option Tower Battle fusionne le meilleur du mode solo et multijoueur, vous voyant vous battre contre une série d’adversaires contrôlés par ordinateur, essayant d’accumuler autant de points que possible dans un délai de 10 minutes. Il convient également de mentionner que, quoi que vous jouiez, vous gagnerez toujours des points pour la faction que vous avez choisie, contribuant ainsi à un méta-jeu mondial qui se termine par des événements hebdomadaires qui vous donnent, à vous et à vos alliés, l’opportunité d’usurper vos adversaires. Soyons honnêtes : nous n’en avons pas vu assez en action pour bien comprendre comment cela fonctionne – mais le simple sentiment que vous contribuez à un conflit plus important est agréable.

Et puis, bien sûr, il y a les Koins que vous accumulerez et qui peuvent être dépensés dans le Krypt à la première personne, de style crawler de donjon. Cela adopte une apparence beaucoup plus grande que jamais, avec des créatures qui sortent pour vous attaquer dans des batailles de style QTE, et même le puzzle étrange parsemé pour faire bonne mesure. Le mouvement ici est gênant – c’est clairement un extra, plutôt qu’un point crucial – mais c’est charmant, et seulement déçu par le fait qu’un patch post-sortie a réduit la somme d’argent que vous gagnerez, poussant peut-être les joueurs impatients vers le Microtransaction « Déverrouiller tout » accessible depuis l’écran du menu. En fait, même si nous n’allons pas nous attarder là-dessus, ce jeu a un penchant putride pour des méthodes supplémentaires pour gagner de l’argent, incorporant des consommables « Easy Fatality », parmi bien d’autres. NetherRealm a peut-être créé un jeu pour smartphone de trop, car il devient rusé pour extraire des dollars supplémentaires des poches des consommateurs.

Vous pouvez ignorer tout cela, bien sûr, mais nous avons haussé un sourcil lorsque nous avons combattu Baraka dans la campagne solo – un personnage qui ne fait pas actuellement partie de la liste, mais qui sera clairement incorporé moyennant des frais plus tard. . Ce n’est pas comme si vous pouviez vous plaindre d’un manque de contenu ici : c’est le plus grand jeu de combat de première édition auquel nous ayons jamais joué – mais il laisse toujours un goût amer. De même le mode histoire, qui est magnifiquement présenté, mais manque de cohésion. Compte tenu de la nature déjà complexe de l’univers Mortal Kombat, les flashbacks constants conduisent à la confusion quant à savoir qui combat qui; c’est un QI sapant quatre heures de bêtise, qui n’est vraiment racheté que par le fait qu’il est en grande partie sans précédent dans le genre, et a des cinématiques d’apparence exceptionnelle, avec certaines des cinématiques les plus impressionnantes aux transitions de gameplay de ce côté de The Order : 1886.

Ce qui nous amène à peu près à notre dernier point : le jeu a fière allure. Certains personnages, comme Scorpion, sont plus détaillés que d’autres, mais lorsque vous avez quelques spectateurs – D’vorah et Goro – sur l’un des décors somptueux du titre, le titre est tout simplement époustouflant. L’inadéquation des inspirations artistiques – des films de kung-fu jusqu’aux pochettes de disques de heavy metal – ne sera pas vraiment du goût de tout le monde, mais se battre devant un monastère Shaolin sous la pluie battante est un vrai spectacle à voir. La musique est sans doute moins mémorable, mais les effets sonores sont excellents, ajoutant un poids réel à chaque coup de poing, coup de pied et, bien sûr, coupe supérieure. Lorsque vous jouez en tant que Jax armé bionique, l’anneau de métal creux résonnera autour de l’arène, tandis que Shinnok, un sorcier avec un chapeau idiot, ondule et râpe les scènes en utilisant les arts sombres. Nous devons également saluer les entrées, qui intègrent des interactions uniques entre tous les personnages.