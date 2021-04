Critique: MLB The Show 21 (PS5) – Un doublé mais pas un home run

Les jeux de sport, malgré toute la colère qu’ils attirent, souscrivent à certains des cycles de développement les plus brutaux de l’industrie. Pensez donc à Sony San Diego, qui est non seulement passé d’une plate-forme à quatre avec sa simulation de baseball annuelle MLB The Show 21 – mais qui l’a également fait pendant une pandémie mondiale. Il y a des compromis clairs en conséquence, mais heureusement, la série fonctionne à partir de bases si solides qu’il est encore relativement facile à recommander.

Comme toujours, c’est sur le terrain que la sortie de cette année excelle. Une pléthore de nouvelles animations sur le terrain, y compris une réécriture totale de la façon dont les joueurs réagissent aux balles off-the-wall, signifie qu’il s’agit d’une simulation exceptionnelle du jeu américain. Le tangage précis ajoute des commandes gestuelles de type Skate à l’action sur le monticule, et bien que cela prenne du temps à maîtriser, il récompense la patience et la pratique avec le mécanisme de lancement le plus précis du jeu.

Ripper les home runs ne s’est jamais senti aussi bien non plus, avec la libération tirant parti du DualSense de manière subtile mais satisfaisante. Établissez un contact parfait et vous sentirez la chauve-souris cliqueter du bout des doigts, alors que la balle s’envole dans les gradins. Il existe également un support pour l’audio 3D, vous pouvez donc entendre les appels de l’arbitre derrière vous, ainsi que les entraîneurs hurlant des mots d’encouragement depuis les lignes latérales. Honnêtement, fermez les yeux et vous pouvez presque sentir le soleil californien s’abattre sur vous alors que vous attendez patiemment à la première base à l’intérieur du Dodgers Stadium.

Malheureusement, ouvrez les yeux et vous serez ramené sur Terre. Malgré une augmentation globale de la résolution, la présentation visuelle de la série vieillit et a sérieusement besoin d’une mise à niveau. Les fioritures de présentation, telles que les rediffusions et les transitions, correspondent toujours à NBA 2K21 en termes de réplication des émissions du monde réel – mais les modèles de joueurs et le terrain laissent beaucoup à désirer. Ce n’est plus le porte-étendard graphique des jeux de sport sur consoles.

De même, la générosité de Sony San Diego semble diminuer. Bien que nous continuions de dire que Diamond Dynasty est le meilleur mode de collecte de cartes de ce type, les récompenses ont incontestablement été réduites – du moins dans la première saison de contenu disponible au moment de l’examen. Les talons, la monnaie universelle du titre, sont généralement plus difficiles à gagner – et les packs gratuits sont moins fréquents que nous le souhaiterions. Les choses pourraient changer à mesure que la sortie mûrit, bien sûr, mais c’est la situation actuelle.

Une critique comparable peut être adressée à Road to the Show, qui est le mode solo phare de la franchise. Dans le passé, le développeur a lancé [Pun intended – Ed] ceci en tant que RPG, où vous contrôlez votre propre joueur grâce à une campagne de chiffons à la richesse. Malheureusement, il a été beaucoup atténué, avec une progression glaciaire liée au mode Diamond Dynasty susmentionné. Le développeur a déclaré qu’il améliorerait cela avec les futures mises à jour, mais il est ennuyeux de jouer maintenant.

Les problèmes proviennent du nouveau mécanisme de Ballplayer, qui tente d’unifier la progression entre les deux modes susmentionnés. Bien que ce soit une idée convaincante en principe, cela se fait au détriment d’options populaires, comme la possibilité de créer plusieurs personnages différents et de les emmener sur des cheminements de carrière uniques. L’ajout de segments de podcast vidéo pour marquer les jalons de votre carrière est divertissant, mais nous préférons personnellement le divertissement en cas d’accident de voiture du mode MyCareer de NBA 2K21.

Vous avez plus de flexibilité dans la façon dont votre joueur se développe cette année, car vous pouvez créer des chargements situationnels en fonction de ce que vous voulez faire. Cela signifie que, pour la première fois, vous pouvez créer un joueur bidirectionnel capable à la fois de lancer et d’assumer un rôle de position, mais en réalité, tout ce que vous faites est de créer plusieurs chargements différents et de basculer entre eux pour correspondre à votre tâche. C’est amusant, mais toute l’idée semble un peu à moitié cuite.

Cependant, vous ne pourriez jamais adresser cette critique au créateur du stade, ce qui est absurdement puissant. Nous avons déjà passé plusieurs heures à jouer avec cela, et cela améliore vraiment toutes les fonctionnalités de personnalisation déjà présentes dans le jeu. Nous avons toujours aimé pouvoir concevoir et éditer nos propres uniformes pour Diamond Dynasty, mais le fait que nous puissions désormais jouer aux matchs à domicile de nos Birmingham Benchwarmers sur une île aux dinosaures est pour le moins exceptionnel.

Et vraiment, malgré les critiques exposées ci-dessus, vous devez donner du crédit à l’ampleur de ce package. La franchise, pour autant qu’elle ait stagné ces dernières années, regorge toujours de fonctionnalités, vous permettant de microgérer toutes les facettes de votre équipe choisie – ou d’en concevoir une entièrement nouvelle à partir de zéro. Diamond Dynasty propose également certains des meilleurs modes du genre, couvrant à la fois le jeu solo et le jeu en ligne. Le netcode, malgré quelques problèmes de serveur la semaine de lancement, est plutôt bon – et le jeu croisé avec Xbox fonctionne bien.

Les menus peuvent donner l’impression d’avoir été conçus par des extraterrestres – aucun humain n’a été blessé lors de leur création – et la journaliste de MLB Network Heidi Watney peut vous donner des cauchemars une fois que vous voyez son modèle en mouvement, mais ce sont de petits prix à payer. pour l’un des meilleurs jeux de sport sur le marché.