Critique: Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS5) – Une prise fidèle sur les gardiens vraiment rock

Abonnez-vous à Push Square sur

Vous ne savez jamais vraiment ce que vous allez obtenir avec les jeux de super-héros de nos jours. La série Batman: Arkham de Rocksteady et la plus récente Spider-Man de Marvel sont la preuve que des visages célèbres de bandes dessinées peuvent établir la norme pour l’industrie, mais nous nous souvenons tous de la façon dont Marvel’s Avengers est allé. Sans surprise donc, il y a une certaine appréhension autour des Gardiens de la Galaxie de Marvel – la deuxième tentative de Square Enix d’essayer d’adapter la formule de super-héros. Heureusement, cependant, ces préoccupations ont été déplacées.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est un titre incroyablement agréable et très drôle. Alimenté par les vibrations amusantes et les meilleures des deux films sur grand écran, il raconte une histoire originale que les passionnés adoreront et que les nouveaux arrivants pourront facilement suivre. Avec des combats infiniment divertissants et des personnages merveilleux pour démarrer, le jeu est bien plus Spider-Man de Marvel que Avengers de Marvel. Bien que ce ne soit pas sans défauts, le développeur Eidos Montréal a un gagnant entre les mains; celui qui mérite une suite ou deux.

Se déroulant 12 ans après que les Chitauri ont déchiré l’univers lors de la guerre galactique, Star-Lord et ses charismatiques membres d’équipage font des petits boulots pour payer les factures. L’un d’eux les emmène dans la zone de quarantaine, qui est régie par le Nova Corps et s’accompagne d’une amende lors de la capture. Bien sûr, c’est exactement ce qui arrive à ceux à bord du Milano. L’équipe récupère juste assez d’unités galactiques pour effacer sa dette lorsqu’à son retour au QG du Nova Corps, elle découvre une autre menace pour la galaxie.

C’est une intrigue assez engageante qui vous divertira du début à la fin, mais ce pour quoi vous êtes vraiment là, ce sont les personnages – et ils livrent. Les cinq bandits de Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket et Groot ne subissent pas tout à fait le même sort que les Avengers ; ils ressemblent tous pour la plupart à leurs apparitions à l’écran. Star-Lord est évidemment l’intrus – peut-être que cela coûte trop cher de faire face à la nouvelle voix de Mario – mais il compense cela avec l’acte charmant et habituel du centre d’attention.

En fait, toutes les performances derrière les cinq Gardiens sont de premier ordre. Brandon Paul Eells revient dans le rôle de Drax après l’avoir exprimé dans Guardians of the Galaxy: The TellTale Series, et fait encore une fois un travail formidable en capturant le ton trop sérieux mais aussi hilarant du Kylosian. Kimberley-Sue Murray dépeint à la fois l’assassin mortel et les côtés les plus doux de la personnalité de Gamora, tandis que le toujours aimable Groot est son doux moi entre les mains d’Adam Harrington. Les cinématiques n’ont pas presque le même budget qu’un vrai film Marvel, mais les personnages que vous avez appris à connaître et à aimer sont très présents.

Vous ne contrôlerez directement que Star-Lord, mais les options de dialogue et la prise de décision vous élèvent au rang de véritable chef des Gardiens. Les conversations avec vos coéquipiers vous permettent d’explorer leurs histoires pendant les temps morts entre les chapitres, tandis que les résolutions des moments importants de l’histoire peuvent être dictées par vos mains. Ce n’est pas une approche de style TellTale où certaines décisions peuvent aboutir à des fins radicalement différentes. Cependant, c’est une couche supplémentaire accueillante qui donne un peu plus de profondeur au récit car il note laquelle de vos décisions sera sauvegardée pour plus tard lorsque les ramifications de vos actions se feront sentir.

L’intrigue, les personnages et la prise de décision alimentent tous une campagne étonnamment charnue de plus de 20 heures qui explore la galaxie et plus encore. Le combat constitue une grande partie de l’expérience, mais il y a aussi du temps pour les énigmes environnementales et l’exploration. Divisé en 16 chapitres, vous pouvez vous écarter du chemin principal pour trouver des objets de collection et des tenues inspirés des bandes dessinées du passé, ou prendre le temps de visiter certaines des plus grandes zones. Pensez à Carson V de Ratchet & Clank : Rift Apart et vous êtes sur la bonne voie. Ne vous méprenez pas, le jeu est une entreprise largement linéaire, mais il y a certainement de la place pour du plaisir en parallèle.

Le combat est donc votre viande et vos pommes de terre, avec Star-Lord équipé de ses fidèles blasters. Vous pensez peut-être que Marvel’s Guardians of the Galaxy est un jeu de tir à la troisième personne basé sur cela, mais traiter le jeu comme si votre temps de jeu augmentait de façon exponentielle. Vous voyez, alors que les armes de Peter Quill peuvent faire face à des ennemis de base, elles sont à la limite de l’inutilité contre des ennemis plus coriaces. C’est là que les autres Gardiens entrent en jeu ; vous pouvez activer leurs capacités en fonction des compteurs de temps de recharge individuels. Chacun équipé de quatre pouvoirs qui sont débloqués grâce à la progression de l’histoire et achetés grâce à des points de mise à niveau, ils aident tous dans différentes situations.

Les combattants plus imposants ont une jauge décalée qui les rend immobiles et sujets à des dégâts supplémentaires une fois remplis, et Drax est parfait pour accomplir cela. Gamora peut alors soit retirer une bonne partie des PV d’une seule barre de santé, soit infliger rapidement des dégâts à un certain nombre d’ennemis à la fois. Rocket sort les armes lourdes et les explosifs tandis que Groot se concentre sur le contrôle des foules et la guérison de ses coéquipiers.

À son apogée, 20 capacités différentes peuvent être sélectionnées, ce qui peut sembler beaucoup. Et c’est le cas, mais le jeu les étoffe suffisamment intelligemment pour que vous ne vous sentiez jamais submergé par les possibilités à portée de main. En fait, le jeu renverse cette perspective : il y a tellement de compétences à choisir que vous voulez être pris dans des scénarios difficiles afin que vous puissiez profiter de ce que chaque gardien a à offrir.

En combinaison avec les blasters standard de Star-Lord, le large éventail de capacités aide à étoffer considérablement le combat avec diverses approches pour faire face aux méchants les plus coriaces de la galaxie. Vous pouvez vous concentrer sur le compteur décalé, rester en retrait et laisser Rocket jouer avec ses jouets, ou permettre à Gamora d’aller en ville.

Cependant, si vous vous embêtez, le mécanicien Huddle Up sera votre grâce salvatrice. Une fois activé au milieu du combat, Star-Lord rassemble les Gardiens pour un discours d’encouragement qui, en cas de succès, encourage l’équipe et augmente les dégâts infligés pendant une durée limitée. Ces séquences peuvent être un peu trop longues, surtout pendant la seconde moitié du jeu, mais la piste classique des années 1980 qui les suit en vaut toujours la peine. Une fonctionnalité amusante néanmoins.

Notre seul vrai reproche pendant le combat serait le dialogue répété, qui enlève un peu de charme aux lignes elles-mêmes. En une seule rencontre, les Gardiens peuvent se répéter deux ou même trois fois. Un cri de guerre beuglant de Drax n’a pas tout à fait le même effet lorsque vous avez entendu le même 30 secondes auparavant.

Dans l’ensemble, cependant, ce sont des bases fantastiques pour ce qui est un grand titre dans le présent et tout ce qui pourrait arriver à l’avenir. Star-Lord est juste assez doué pour le combat pour faire face seul aux ennemis fourragers, mais la grande variété de capacités que possède la liste complète des Gardiens prend tout son sens au fur et à mesure que vous jouez. Sans cesse divertissant et agréable à utiliser, Marvel’s Guardians of the Galaxy obtient ses mécanismes les plus importants.

Ce qui est également pertinent, c’est la bande-son; une longue liste de tubes des années 1980 accompagnent des morceaux originaux pour une expérience auditive mémorable. Les nouvelles chansons vont dans le sens du heavy metal et sont utilisées relativement souvent lors de rencontres de combat standard. Les pistes que vous connaissez déjà et que vous aimez peut-être sont enregistrées pour les Huddle Ups susmentionnés et lorsque l’histoire crescendos, ou vous pouvez les sélectionner dans la liste complète à volonté dans le Milano. Il n’y a pas de meilleur sentiment que de se frayer un chemin à travers un flot de méchants, uniquement pour Rick Astley Je ne t’abandonnerai jamais pour passer à la vitesse supérieure.

Mais alors il n’y a rien de pire que la rupture du jeu, qui s’est produite trop souvent pendant notre partie. Les personnages perdraient des parties du corps pendant les cinématiques, les objets sortiraient de l’environnement et les objets ne pourraient plus interagir avec. Les personnages oublieraient apparemment avec qui ils sont, ce qui signifie que nous ne pouvions pas accéder aux établis pour acheter des mises à niveau. Et de grandes parties du paysage seraient manquantes avant de se mettre soudainement en place. Recharger un point de contrôle résout généralement le problème, mais cela arrivait si souvent que nous commencions à rouler avec les bogues afin que nous ne perdions pas de progrès tout le temps.

Tous ces problèmes ont été rencontrés avant la disponibilité d’un correctif du premier jour, qui a été mis en ligne tard au cours de notre processus de révision. Nous avons lancé la section la plus boguée du jeu et l’avons parcourue deux fois pour tester si la mise à jour a beaucoup changé ; nous sommes heureux de signaler qu’aucun problème n’a été rencontré, à l’exception d’un. Un gâteau d’anniversaire s’était dupliqué. Bien que nous ne puissions pas garantir que votre propre jeu ne sera pas sans défauts techniques ici et là, il semble que le patch du premier jour ait considérablement amélioré ce côté du titre.

Un mode de lancer de rayons sera également ajouté au jeu dans une mise à jour post-lancement pour accompagner les modes standard de qualité et de performance. Le mode qualité cible 30 images par seconde et augmente considérablement la qualité visuelle, tandis que le mode performance double la fréquence d’images mais affecte les graphismes. C’est en fait une situation quelque peu ennuyeuse parce que le titre a vraiment l’air, vraiment bon en mode qualité, mais vous ne voulez pas jouer quelque chose d’aussi bourré d’action à 30 images par seconde. Le mode Performance adoucit le gameplay, mais les visuels ne sont pas aussi bons. Passable, bien sûr, mais vous saurez toujours au fond de votre tête que le jeu peut être bien meilleur. Vous ne pouvez pas avoir le meilleur des deux mondes ici.