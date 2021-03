Critique: Marvel’s Avengers (PS5) – Relooking héroïque toujours nécessaire

La plus grande erreur de Marvel’s Avengers est qu’il veut être un jeu auquel vous pouvez jouer pour toujours, sans offrir la variété pour soutenir de telles ambitions. Ses personnages – couvrant des noms connus comme Captain America et Iron Man – ont tous des suites de combat divertissantes, mais une fois que vous avez réassemblé l’ultime escouade divine de la Terre au cours de la campagne d’environ dix heures, vous serez laissé répéter les mêmes activités et fini sans évident, ahem, fin du jeu.

Le titre s’est énormément amélioré depuis son lancement original sur PlayStation 4, ajoutant deux nouveaux personnages et branches de mission, ainsi qu’une option de 60 images par seconde sur PS5 qui transforme le flux du gameplay – mais il repose toujours beaucoup trop sur l’inintéressant. objectifs, qui vous voient protéger les forteresses désignées tout en combattant les mêmes ennemis. Tout cela est à la recherche d’un équipement améliorant la force, qui ne change même pas votre apparence.

Jouée en coopération avec des amis ou des inconnus, l’action est indéniablement intense, même si elle peut sembler granuleuse sur la console de nouvelle génération de Sony. Il existe un excellent support pour le contrôleur DualSense, avec les déclencheurs qui claquent et tremblent sous vos doigts lorsque vous exécutez des attaques plus grandes que nature. Et l’histoire, qui tourne autour du Kamala Khan élastique, a sa juste part de moments tendres – mais le package dans son ensemble n’a tout simplement pas la densité dont il a besoin pour réaliser son potentiel.

Il y aura des études de cas écrites sur cette version dans les années à venir, car cela aurait dû être un slam dunk infaillible, et pourtant cela ressemble à une occasion manquée. Ne vous y trompez pas, le titre s’est amélioré – et avec l’annonce de Black Panther, le développeur Crystal Dynamics reste déterminé à l’itérer dans un avenir prévisible – mais comme nous l’avons mentionné dans notre Revue de Marvel’s Avengers PS4, il y a un décalage entre la promesse de ce produit et ce qu’il offre actuellement.