Critique: Maquette (PS5) – Un casse-tête à la première personne qui n’est qu’à quelques pas de la grandeur

Maquette est un jeu délicat à expliquer avec des mots, mais voilà. Ce casse-tête à la première personne se déroule dans un univers récursif – ce qui signifie que chaque itération du monde contient une version plus petite de lui-même. Par extension, cela signifie qu’il y a des mondes toujours plus vastes hors de votre portée. C’est l’un de ces concepts qui est plus facile à comprendre avec un visuel, et dès que vous entrez dans la zone principale du jeu, tout se met en place.

Au centre de chaque chapitre se trouve un dôme orné, et à l’intérieur de ce dôme se trouve une version plus petite de l’environnement que vous occupez. En termes de résolution d’énigmes, cela signifie que vous devrez agrandir ou réduire les choses pour vous aider à atteindre de nouveaux domaines. Supposons que vous trouviez une clé, mais qu’elle est trop grande pour tenir dans une porte. Vous la ramassez, la déposez quelque part dans la cour, entrez dans le dôme et prenez cette même clé, maintenant beaucoup plus petite. Il s’agit d’un exemple précoce très simple, mais le concept permet des énigmes époustouflantes et hallucinantes. Nous ne voulons pas trop gâcher, mais l’idée d’échelle est explorée de manière brillante.

Cela dit, une chose que nous pensons laisse tomber le jeu est qu’il ne pousse pas assez loin son concept de base. C’est un mécanisme unique, et certaines des énigmes présentes sont géniales, mais on a l’impression que tout prend fin avant que l’idée du monde récursif ne puisse vraiment s’épanouir. De plus, pendant que vous essayez de résoudre un casse-tête, il peut être trop facile de rester coincé. Cela nous est arrivé à plusieurs reprises, et bien que vous puissiez maintenir Triangle pour revenir au dôme à tout moment – ou simplement charger une sauvegarde précédente – nous dirions que vous ne devriez pas pouvoir vous retrouver coincé du tout.

Courir en parallèle avec le gameplay centré sur le puzzle est une histoire rafraîchissante «normale». Au fur et à mesure que vous progressez et explorez votre environnement, un texte apparaîtra, vous gardant toujours conscient du récit. Après avoir résolu un puzzle, vous avez généralement droit à une courte séquence de dialogues, accompagnée de magnifiques illustrations. C’est l’histoire de la relation d’un couple, mais ce qui est remarquable, c’est sa simplicité. Il est rare dans les jeux, ou dans tous les médias, qu’un récit se concentre uniquement sur un élément très humain sans recourir à la fantaisie ou entrer en territoire sombre.

Malheureusement, l’écriture n’est pas particulièrement forte. Ces scènes de dialogue entre les deux personnages (dépeintes par Bryce Dallas Howard et Seth Gabel) semblent souvent artificielles ou gênantes. Bien que l’histoire soit admirablement discrète, cela signifie que tous les faux pas dans le script sont d’autant plus apparents, car il n’y a nulle part où se cacher vraiment.

Sur le plan positif, le style artistique coloré du jeu est toujours bon, et les bâtiments et autres environnements sont fantastiques. Les visuels sont accompagnés de bons choix musicaux qui créent l’ambiance pour leurs chapitres respectifs. De plus, le jeu fonctionne à une vitesse de 60 images par seconde presque verrouillée, se charge en un rien de temps et fait une utilisation subtile mais bienvenue des fonctionnalités du DualSense.