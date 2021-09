Critique maligne: une fantaisie effrayante rencontre un tarif de fonctionnalité de créature scandaleuse

Le cinéaste australien James Wan n’a pas besoin d’être présenté. Depuis la réalisation Vu et ses suites à grand succès, il a joué un rôle de réalisateur ou de producteur dans plusieurs des plus grands projets d’horreur des 15 dernières années (Insidieux, La conjuration, et Annabelle pour n’en nommer que quelques-uns.)

Son effort le plus récent Malin est tombé sur nous il y a quelques jours comme une tempête de chaos, et quelques heures après sa sortie pour HBO Max il a fait délirer Internet avec passion et délirer perplexe. Il existe une liste farfelue de raisons pour lesquelles ce film fait parler les gens.

celui de James Wan Malin est un film qu’il vaut mieux apprécier en entrant avec peu de compréhension de ce dont il s’agit. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas partager sur le film, y compris une tournure choquante qui rappelle l’horreur scandaleuse plus ancienne qui n’hésite pas à « aller là-bas » (des endroits ridiculement dégoûtants.)

Ce qui est sûr, c’est que c’est l’un des films les plus fous que vous verrez dans votre vie ; comme un hommage sanglant aux caractéristiques des créatures schlocky des années 80, rencontre un refroidisseur de maison hantée moderne et élégant, rencontre une sorte de film fantastique sombre et comique. C’est un gâchis résolument chaotique et spectaculairement divertissant de visuels effrayants, de violence horrible et d’action d’adaptation presque en bande dessinée. Le style de Wan est partout et sa langue est dans la joue, alors que nous sautons entre des frayeurs paranormales, un drame maladroit joué à la hamie et une folie dégoûtante. Franchement, je pense que ce film est pour les têtes d’horreur, les amoureux de l’absurde et les ivrognes en général, mais tout spectateur peut reconnaître qu’il y a un monde sauvage bien construit ici, par un cinéaste inspiré avec une emprise sur un sens de l’humour effrayant et étrange.

Le film s’ouvre dans les années 90 avec un hôpital assis sinistrement au sommet d’une colline. Une équipe de psychiatres, de médecins et d’employés de l’établissement lutte pour apprivoiser un garçon dans une pièce que nous ne voyons pas. Une voix démoniaque résonne dans la pièce. Le sang éclabousse tandis que les corps s’entassent. Après ce qui ressemble à un jeu d’acteur ridicule, le Dr Florence Weaver (Jacqueline McKenzie) annonce gravement qu’ils devront retirer « la tumeur ».

Nous sommes passés à nos jours et rencontrons Madison (Annabelle Wallis), une jolie jeune femme enceinte de la région de Seattle qui vit dans une vieille maison géante avec son petit ami abusif et imbécile Derek (Jake Abel) qui aime regarder l’UFC. Après une légère dispute, il la projette contre un mur, ce qui lui fait couper la tête. Derek court vers la cuisine et elle s’enferme dans la pièce. Alors que Madison est assise et voit des visions, une créature rampante aux cheveux noirs et filandreux apparaît dans la cuisine et attaque Derek. Madison entre plus tard dans la cuisine pour le voir par terre avec le cou cassé. Alors qu’elle est soignée à l’hôpital, Madison apprend qu’elle a perdu son bébé.

Après la fausse couche et la mort de son petit ami, Madison, pour une raison quelconque, choisit de rester seule dans sa maison géante où un spécimen tordu, rampant et d’apparence démoniaque a récemment fait irruption et a commis un meurtre. C’est un film d’horreur, après tout. Elle a le soutien et les soins de sa sœur Maddie (Sydney Lake) qui s’arrête, mais la vie de Madison est un gâchis obsédant – la créature fait de fréquentes apparitions à sa place; il la contacte avec des personnes non apparentées par téléphone et radio, et elle commence à avoir d’horribles cauchemars de meurtres commis – des meurtres vifs, et juste avant que ces meurtres ne soient perpétrés dans la vraie vie.

Maintenant, Madison est mêlée à la police et à ses soupçons. Connaît-elle cette créature aux cheveux filandreux ? Comment semble-t-elle savoir exactement quand et où ces meurtres horribles se déroulent? Le flic principal se range du côté de Madison et veut croire que ce démon qui envahit la maison existe. Il a même une altercation avec la goule qui marche au crabe dans ce qui équivaut à une scène de poursuite et de combat passionnante. Pourtant, Madison doit savoir quelque chose au-delà de cette folie de surface. Le reste est à vous de regarder.

Malin commence avec une folie sanglante obtuse, puis mijote dans ce qui ressemble à un sinistre repaire paranormal, à la suite d’une femme dépressive paranoïaque post-tragédie dans une vieille maison effrayante. Wan nous donne plein de photos brumeuses de l’extérieur de la maison, et franchement je trouve chacune magnifique. La caméra s’attarde au-dessus de la tête avec le malheur, ou s’élève du sol avec vengeance. Les frayeurs mettant en vedette la créature aux cheveux filandreux envahissent régulièrement. Un plan regardant à l’extérieur alors que la créature apparaît sous un poteau lumineux est une pure horreur.

Ne perdant pas de temps, Wan se cale dans plus de styles et de sensations différentes au fur et à mesure que l’histoire se déroule, prêtant à la folie. Certains des acteurs dans des scènes dramatiques semblent délibérément obsolètes, comme s’il s’agissait de parodier une publicité. Les lignes sont génériques, les personnages agissent presque de manière savonneuse. Il commence à devenir plus évident qu’il y a une blague à faire. Les moments de gravité se terminent par une réplique sèche d’un personnage, avant que nous ne soyons catapultés dans une autre séquence de meurtre effrayante ou merveilleusement violente.

L’horreur vire à plusieurs voies, entre des images obsédantes, des singeries louches et une horreur corporelle grotesque. Dépôt de l’horreur de Malin sous un sous-genre spécifique, c’est difficile, mais je peux dire avec certitude que lorsque les choses ne sont pas mélodramatiques ou cinématographiquement exagérées, c’est une véritable fête de la peur. Il y a beaucoup de taquineries pleines de suspense alors que nous sommes entraînés dans ce qui ressemble à une peur du saut, seulement pour être égarés ou donner une atmosphère visuelle ou vocale effrayante par opposition à un choc nerveux. Wan utilise certaines frayeurs de saut, mais privilégie les plans persistants et troublants ou les séquences fantastiques. Il évite toute activité tortueuse, à l’exception de quelques courtes scènes dans un grenier où la créature tient une femme captive. Ce que Wan prouve, c’est un véritable amour pour les voix glaciales et rauques provenant de moyens de communication archaïques. Pour ma part, j’apprécie une voix menaçante qui parle à une petite fille à travers un téléphone jouet dans mes films d’horreur. Il n’y a pas à nier Malin couvre beaucoup de terrain d’horreur.

Le travail d’effets affiché est impressionnant, et honnêtement, je suis un fan de cinéma old school qui préfère que les effets visuels soient pratiques. L’action et les visuels ici sont tout sauf. Les chambres se transforment autour des personnages. Les plaies palpitent. Les gens sont projetés par une force invisible. La créature fait des culbutes depuis les balcons, pour l’amour de Dieu. L’action atteint des niveaux fous à travers certaines poursuites et combats, et Malin devient ridicule visuellement. Parfois, vous avez l’impression de regarder une adaptation de bande dessinée, mais c’est cool à voir et excitant à suivre quand même.

J’ai décrit le jeu d’acteur comme « hammy » à plusieurs reprises, et cela se passe de cette façon, bien que le basculement du style de performance ironique se marie bien avec l’humeur indécise et le scandale général du film. D’autre part, Annabelle Wallis est une actrice hors du commun dans le rôle principal. Elle est crédible mais jamais pathétique et pitoyable en tant que leader victimisée. Wallis est convaincant et magnifiquement expressif, avec une paire d’yeux révélatrice. Elle gère la gamme d’émotions que j’ai trouvées palpables. Honnêtement, j’ai failli verser une larme pendant la scène du lit d’hôpital lorsque Madison découvre qu’elle a perdu son bébé.

venant de louer Malinactrice principale de pour sa performance dramatique, je me rends encore plus compte à quel point ce film est difficile à cerner, et c’est peut-être juste l’idée. Certains acteurs sont bruts et fascinants. D’autres personnages jouent comme s’ils étaient dans un sketch. Une ligne claire et stylistique n’est pas évidente. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, c’est comme si les humeurs et les visions de plusieurs cinéastes se heurtaient pour un méli-mélo de tons intentionnel. La partition du film est orchestrale et lourde. Les sujets abordés vont du grave et troublant à la pure folie. Les peurs sont choquantes et mémorables. Les séquences d’action et de poursuite sont voyantes et spectaculaires.

Évidemment Malin n’a pas d’humeur ou d’intention claire. C’est un choc fou et sporadique avec des visuels sauvages. Son horreur est inspirée, fantaisiste et moderne, tout en rendant également hommage aux caractéristiques des créatures effrontées de l’histoire de l’horreur schlocky. Le choc de Malin vient comme un choc, bien que cette tournure arrive tôt avant la conclusion et ce qui suit ne peut pas conclure avec justesse toute la folie dont nous venons d’être témoins.

je n’aimais pas Malin, mais je n’étais rien de moins qu’amusé tout au long de son exécution, me penchant sur les frayeurs efficaces, riant des rebondissements et regardant consterné par les morceaux grossiers d’horreur corporelle. C’est un gâchis voyant, effrayant et fascinant – magnifiquement conçu mais incohérent sur le plan tonal, déroutant et amusant avec succès, et sans aucun doute choquant. James Wans’ Malin est dans les salles et en streaming sur HBO Max. Les fans d’horreur et les vrais monstres se le doivent.

