Critique: Life Is Strange: True Colors (PS5) – Lame Story sauvée par de grands personnages

Life Is Strange: Before the Storm a toujours été un secret bien gardé; jouant toujours le second violon des deux entrées principales qui en ont sorti chaque côté, mais tranquillement mieux qu’eux deux. Nous devons remercier Deck Nine Games pour cela, qui se retrouve maintenant à la tête du prochain grand jeu de la franchise alors que le créateur original DONTNOD Entertainment passe à d’autres projets. Le résultat est Life Is Strange: True Colors, un jeu qui à la fois abandonne le déploiement épisodique du passé et ressemble davantage aux aventures des personnages classiques Max et Chloé.

Cela ramène la série à ces vibrations de petite ville, alors que des amis essaient de se détendre et de s’amuser avant qu’un événement qui change la vie n’oblige une communauté à réévaluer ce que l’on sait être vrai toutes ces années. Alex Chen est le dernier jeune adulte devenu un utilisateur de pouvoir spécial sur la scène, invité à vivre avec son frère Gabe après huit ans de séparation. Elle commence à peine à s’installer quand il meurt dans des circonstances suspectes.

Ces événements déclenchent l’enquête d’Alex sur la société Typhon, qui a essentiellement toute la ville enroulée autour de son petit doigt. Fouiller plus profondément serait considéré comme un territoire de spoiler, mais ce qui s’y trouve semble précipité. Bien que le jeu soit livré en tant que produit unique – éliminant le besoin d’attendre des mois pour que les cliffhangers soient résolus – il est terminé en 10 à 11 heures. Ce temps n’est pas utilisé à bon escient, et plutôt ironiquement, le titre est à son meilleur quand il est ne pas en se concentrant sur l’histoire principale.

Le récit présente ses enjeux dans le premier chapitre, Alex et ses collègues commencent leur enquête, mais ensuite sortent des dilly-dalles pendant des heures avant de tout terminer à la hâte avec une grande décharge d’exposition à la fin. Ce n’est pas particulièrement satisfaisant, et les révélations ne sont pas non plus conçues pour vous surprendre. Les rebondissements évidents de l’intrigue sont nombreux, créant une intrigue insatisfaisante qui ne peut tenir une bougie à ses prédécesseurs.

Ce qui sauve l’histoire, ce sont ses personnages. Jamais nous n’avons voulu être les meilleurs amis d’une création numérique plus que le protagoniste Alex ; la vingtaine instantanément sympathique porte le récit sur son dos, injectant sa personnalité, ses plaisanteries et ses manières à chaque tournant. Flanqué du retour du personnage Steph et du frère de Gabe, Ryan, le trio est une joie d’interagir avec. Soutenu par la distribution plus large – Jed, Ethan et Eleanor en particulier – Life Is Strange: True Colors pourrait prétendre avoir la meilleure gamme de personnages de la série à ce jour.

Les personnes les plus proches d’Alex ont toujours quelque chose d’amusant ou de touchant à dire, permettant à la protagoniste de quitter davantage sa coquille et de démontrer la personnalité excentrique cachée à l’intérieur. Ryan et Steph se doublent d’intérêts amoureux dans le jeu, mais il y a tellement plus dans la ville de Haven que les personnages avec le plus de temps d’antenne. Eleanor, en particulier, est une femme plus âgée avec une histoire déchirante qui est susceptible de frapper près de chez elle.

Life Is Strange: True Colors manque donc de cet ingrédient final. Ses personnages sont stellaires et il a le cœur et l’esprit du premier jeu, mais l’histoire elle-même est à l’opposé du spectre. Il y a un très gros décalage ici : les personnages du jeu sont de classe mondiale ; le récit du jeu n’est pas lié à la ligue.

Maintenant, ce ne serait pas un jeu Life Is Strange sans une nouvelle superpuissance, et Alex vient avec la capacité de visualiser et d’agir sur les émotions les plus fortes des gens. Supposons que quelqu’un se sente particulièrement déprimé à propos de la mort de Gabe : le protagoniste peut activer son pouvoir et interagir avec des objets de l’environnement qui indiquent pourquoi il se sent ainsi. Alex est alors capable de les aider à se calmer ou à voir le sens en leur fournissant des contrepoints une fois qu’elle a compris le problème. Cependant, le pouvoir peut aller encore plus loin car Alex leur enlève ce fardeau et en supporte elle-même.

C’est de loin la mise en œuvre la plus intéressante de la capacité, vous offrant la possibilité de guérir les émotions d’un personnage, mais risque ensuite d’aggraver l’espace de tête d’Alex en la faisant gérer ces pensées à la place. Le système risque-récompense peut alors avoir un impact sur les réactions d’Alex pendant certaines des scènes les plus importantes de l’histoire, ou lui fournir des informations supplémentaires pour l’aider à mieux réagir aux accusations. C’est juste dommage que l’un des pouvoirs les plus convaincants de la série ait été associé à ce qui est un complot assez inintéressant.

Cependant, ceux qui aiment la façon dont les jeux Life Is Strange jouent ne seront pas déçus une fois que vous aurez réellement pris le contrôle des mouvements et des actions d’Alex. Le troisième volet principal se joue comme n’importe quelle autre entrée de la franchise, vous permettant d’explorer librement des environnements et d’interagir avec des objets, sur lesquels Alex commentera toujours. Le pouvoir basé sur les émotions ne peut être utilisé que sur des personnes et des objets spécifiques, mais cela vaut toujours la peine d’explorer ces opportunités de bonus. Soit pour débloquer des trophées, soit pour explorer des histoires parallèles – ces dernières progressent au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, il vaut donc toujours la peine de retourner aux PNJ.

Le point culminant est le chapitre trois, où le jeu oublie l’histoire principale pendant quelques heures et transforme Haven en une session complète de GN. Nous ne gâcherons pas comment le gameplay est affecté – cela vaut la peine d’être expérimenté par vous-même – mais soyez assuré que cela vaut presque la peine des deux derniers chapitres. Alors que Life Is Strange: True Colors s’en tient de tout cœur à ce pour quoi la série est connue, ses tentatives de se lancer et de faire quelque chose de nouveau sont les bienvenues.

Ce que nous préférerions ne pas voir revenir dans les prochains versements, cependant, c’est le framerate diabolique. Sur PlayStation 5, chaque scène extérieure souffre d’énormes baisses de fréquence d’images qui peuvent gravement affecter votre plaisir global. C’est une nuisance constante car environ la moitié du jeu se déroule à l’air frais, ce qui signifie que vous devrez supporter des bégaiements et des pauses fréquents. Le jeu fonctionne beaucoup mieux une fois que vous êtes à l’intérieur, mais même dans ce cas, une petite baisse de la fréquence d’images fait partie intégrante de l’expérience. Celui-ci a besoin d’un ou deux correctifs post-lancement pour le mettre à niveau.

Ensuite, il y a de petits problèmes visuels qui ne sont pas particulièrement révolutionnaires mais suffisent à vous faire grimacer un peu. Les pop-in de texture sont assez fréquents et nous avons surpris Alex dans une pose en T avant de se réinitialiser correctement au cours d’une cinématique. Encore une fois, nous nous attendons à ce que des mises à jour après la sortie corrigent ces bogues.

Une refonte technique qui a été en faveur du jeu est son utilisation de la capture des performances ; une première pour la série, et ça se voit vraiment. Les personnages ont l’air tellement plus réalistes, ce qui va beaucoup plus loin lorsque la puissance du jeu est basée sur des émotions qui nécessitent des expressions détaillées pour être correctement transmises. Il suffit de regarder quelques images des titres précédents et vous remarquerez immédiatement à quel point c’est un lifting.