Critique : Last Stop (PS5) – English Escapade Is a Cracker, Innit

Simuler le mondain et l’ordinaire est généralement quelque chose que les jeux donnent une large place. Après tout, comment intégrer les balles et les explosions dans les carrières ordinaires que la plupart des gens utilisent pour subvenir aux besoins de leur famille ? Ça ne marche pas vraiment, mais il y a ceux qui ne se conforment pas aux règles. Le développeur de Virginie Variable State en est le parfait exemple avec un nouveau titre qui suit la vie de trois Londoniens sans méfiance dont la vie est involontairement bouleversée. Sauvage pour son récit, Last Stop satisfera ceux qui sont heureux que le gameplay passe au second plan.

Trois scénarios forment la base de l’aventure, chacun se concentrant sur un personnage différent pris dans une énigme apparemment sans rapport. John, qui est coincé dans un travail de bureau sans issue et s’occupe seul d’un enfant, découvre soudain que son corps a été échangé avec celui de Jack, plus jeune et beaucoup plus cool. Ensuite, il y a la bourreau de travail Meena, qui laisse son mariage tomber à l’eau pour essayer de prouver qu’elle est la bonne candidate pour une promotion. Donna complète le casting principal, une lycéenne à cet âge difficile où la famille est plus une gêne et le statut social signifie tout.

Les trois intrigues restent en grande partie autonomes, avec quelques membres de la distribution secondaire se croisant entre les actes. C’est jusqu’à ce que le dernier chapitre rassemble les trois protagonistes et révèle ce qui les relie. Et bien que cette révélation soit ce qui alimente les soupçons, vous laissant deviner ce qui se passe réellement, l’accumulation est tout aussi agréable.

Vous aurez probablement votre préféré après la première série de chapitres, car chaque histoire apporte quelque chose de différent à la table. La situation difficile de John a l’angle de la comédie avec des dialogues vraiment drôles et des sketchs amusants, tandis que Donna plaira aux jeunes de vingt ans nostalgiques de l’éducation et de ces années que vous préférez oublier en passant par la puberté. Meena, quant à elle, est difficile à aimer. Infidèle et égoïste, son arc est peut-être le plus intéressant.

Last Stop vous oblige cependant à vous engager avec les trois visages; vous ne pouvez pas laisser tomber un personnage et vous concentrer sur les deux autres. Chaque chapitre doit être abordé avant qu’un autre scénario puisse progresser, vous laissant délibérément sur des cliffhangers à chaque tournant. C’est pour cette raison que chaque récit reste captivant, cependant. Les enjeux augmentent au fur et à mesure que vous jouez, révélant lentement plus de mystère et présentant de nouveaux défis pour le casting. Alors que la torsion finale présente un point culminant agréable, le voyage pour y arriver est tout aussi amusant.

Mais il est important de définir correctement les attentes car ce que Variable State a rassemblé ici n’est pas dans la même veine qu’une expérience TellTale. Les options de dialogue sont présentes presque tout le temps, mais leur influence sur l’histoire est minime. En dehors du dernier chapitre (où vos choix dictent la fin), ces vérifications vocales affectent simplement le texte de saveur qui suit.

Le récit du jeu est essentiellement gravé dans le marbre dès le départ, vos actions introduisant simplement une certaine personnalité. Considérez-le comme une peinture par numéros plutôt que comme un choix de votre propre aventure. Cela peut être décevant pour certains, surtout compte tenu de l’importance des options de dialogue tout au long des trois aventures. Lorsque seule l’heure de fermeture a un sens réel en termes de vos actions, cela peut donner l’impression que les chapitres précédents sont du gâchis. Ils peuvent contenir un contenu intéressant, mais en fin de compte, ils importent peu dans le grand schéma des choses. Vous devez simplement accepter que vous êtes de la partie plutôt que de hacher et de changer vos décisions sur le moment.

Au moins, c’est un jeu d’enfant de revisiter les scènes précédentes et de reprendre là où vous vous êtes arrêté – chaque chapitre ne dure pas plus de 20 minutes et offre un récapitulatif bienvenu des événements jusqu’à présent. Le jeu a cette sensation de prise en main et de jeu, culminant en une partie d’environ sept heures qui ne s’arrête jamais pour prendre une pause.

Le gameplay est à l’opposé du spectre, maintenu au minimum à tout moment. Last Stop ne revient jamais à rien de plus que de contrôler la direction d’un personnage, d’activer une simple interaction ou de s’engager dans un événement rapide. C’était évidemment une décision consciente prise pendant le développement, s’assurer que l’interaction n’est jamais une tâche difficile et que l’histoire continue. Bien que vous puissiez explorer de petits environnements intérieurs, le jeu attend que vous atteigniez la bonne position pour pouvoir continuer.

Ce n’est pas une mauvaise chose, cependant, car certaines des façons dont il engage les boutons du contrôleur PS5 DualSense autres que la manette gauche sont amusantes. Cela ressemble beaucoup au travail de Quantic Dream (Heavy Rain et Detroit: Become Human) à cet égard – les exemples incluent le brossage des dents et la préparation d’une tasse de thé à l’aide d’invites de saisie. Tout cela reste très simple, mais ces courtes scènes sont assez gratifiantes car des tâches monotones prennent vie grâce à l’interaction.

Des événements rapides sont également présents tout au long, avec Variable State prenant une fois de plus une page du livre du célèbre développeur français. Alors que leurs enjeux sont loin d’être aussi élevés, de longues séquences de boutons tenant du poivre les chapitres les plus tendus. C’est un plaisir rapide de vous charger de saisir votre pad PS5 d’une manière que vous n’auriez jamais imaginé pouvoir.

Une autre décision manifestement délibérée prise pendant la production est le style artistique du jeu, qui reste relativement minimal tout au long. Les environnements sont assez simples, utilisant des couleurs en blocs pour recouvrir le paysage de tons simples et manquant de tout à regarder. Certaines scènes sont bien meilleures que d’autres, mais il y a un endroit étrange qui semble un peu trop clairsemé. Il en va de même pour les modèles de personnages, la distribution principale étant traitée avec des visages et des tenues assez détaillés. Les PNJ aléatoires contrastent complètement avec cela – de nombreux errants dans la rue manquent entièrement de modèles de visage. Cela fait clairement partie de la vision de Variable State, mais nous pensons que cela va parfois un peu trop loin.