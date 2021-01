CRITIQUE | La Ligue Extraordinaire – Siècle Intégral (2020, Devenir)

La Ligue Extraordinaire – Siècle Intégral est un siège créé par Alan Moore et distribué au Brésil par l’éditeur Devenir.

SYNOPSIS

Dirigé par Mien, une Ligue extraordinaire fait face à une menace d’apocalypse sur Terre aux mains de Oliver Haddo. Maintenant, le groupe doit le vaincre avant qu’il ne trouve un héritier à son terrible héritage.

ANALYSER

La Ligue Extraordinaire – Siècle Intégral a plusieurs points intéressants dans son sous-texte. Les discussions pertinentes comme notre mortalité et ce que le temps passe avec nous sont toujours mises en évidence dans les lignes de l’intrigue fantastique.

Dans la figure de Mien et Orlando, nous voyons deux contrepoints de la même figure, car les deux sont pratiquement immortels. Le fait que Mina essaie toujours de rattraper une nouvelle génération est très banal.

Le QG a des caractéristiques incroyables, avec des expressions fortes de ses personnages et des couleurs qui suivent très bien les motifs de chaque époque. Le psychédélisme des années 60 à l’époque hippie mérite un compliment spécial, car il met très bien en évidence l’ère du Verseau et le mouvement hippie.

Le sexe est également très présent, puisque la nudité et la liberté sexuelle de l’époque sont très bien représentées, tout comme dans les années 80 avec le mouvement punk. La Ligue Extraordinaire – Siècle Intégral il apporte un message politique fort avec du mysticisme, ce qui est très amusant.

Avec la musique comme l’un des piliers, La Ligue Extraordinaire – Siècle Intégral nous présente une intrigue presque sensorielle, car elle est très immersive dans le style des œuvres de Sherlock Holmes dans Arthur Conan Doyle avec ses mystères intrigants et son voyage dans le temps.

VERDICT

La Ligue Extraordinaire – Siècle Intégral c’est amusant, engageant et vous savez très bien de quoi cela vient. Avec un texte irrévérencieux et de bons éléments, il donne un nouveau souffle aux histoires du groupe excentrique.

Notre note

4,5 / 5,0

Maison d’édition: Devenir

Auteur: Alan Moore

Pages: 306

