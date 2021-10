Critique: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Rough Remaster est toujours amusant à jouer

Republié le mercredi 28 octobre 2021 : Nous rapportons cette revue des archives suite à l’annonce de La gamme PlayStation Plus de novembre 2021. Le texte original suit.

Comme les lecteurs réguliers de Push Square le savent peut-être déjà, nous avons décidé de suspendre notre revue Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning lorsque l’embargo a été levé. C’était grâce à un bug révolutionnaire que nous avons rencontré sur trois sauvegardes de personnages distinctes, ce qui nous a empêché de voir la plupart de ce que le remaster a à offrir. Heureusement, ce bug a été corrigé avec la dernière mise à jour du jeu (au moment de la rédaction, de toute façon), et nous avons donc enfin l’impression de pouvoir donner à Re-Reckoning un examen complet.

Commençons par le haut : Kingdoms of Amalur était l’un de nos jeux de rôle et d’action préférés de la génération précédente. Il avait certainement ses défauts, mais c’était vraiment amusant de jouer. Toute l’expérience a été soutenue par un système de combat fluide et satisfaisant – et la bonne nouvelle est que ce système tient toujours la route aujourd’hui.

Effectuer des combos avec diverses armes, déclencher de puissantes attaques magiques et réussir des parades parfaites – c’est l’essence même des Royaumes d’Amalur. Nous sommes presque dans une décennie, mais ce système de combat est toujours l’un des meilleurs que le genre a à offrir. C’est lourd, percutant et vraiment gratifiant une fois que vous avez maîtrisé les fondamentaux.

Donc, frapper des monstres est toujours une joie, mais on ne peut pas en dire autant du reste de cette aventure de haute fantaisie. En termes de narration, de structure et de présentation, Kingdoms of Amalur n’a pas particulièrement bien vieilli. Même avec ses retouches graphiques sur PS4, Re-Reckoning est rugueux sur les bords. Les modèles de personnages sont carrément laids, l’interface utilisateur est sérieusement maladroite et une grande partie du doublage est décidément louche.

Pourtant, il y a un certain charme à Amalur malgré sa grosseur. Son monde semi-ouvert, avec ses forêts pittoresques, ses plaines vallonnées et ses marécages menaçants, est amusant à explorer. C’est comme si un secret ou deux se cachent sur chaque chemin envahi par la végétation, et les quêtes vous mènent souvent vers de nouvelles zones fraîches et passionnantes. C’est un gros jeu, et ne suivre que l’histoire principale signifie que vous manquez certaines des attractions les plus intrigantes d’Amalur.

En parlant de l’histoire principale, il y a toujours eu des concepts sympas à la base. Votre personnage personnalisé n’est pas lié par le destin dans un monde où tout est prédéterminé et prédit. Vous et vous seuls avez la capacité de modifier le destin et, en tant que tels, vos actions envoient des ondes de choc à travers l’histoire. Inutile de dire que votre héros a un rôle à jouer dans la guerre en cours qui engloutit le monde – une bataille que les mortels ne peuvent pas gagner sans votre aide.

C’est une intrigue intéressante sur papier, mais elle est principalement racontée à travers un dialogue morne de personnages secondaires dont vous ne vous souciez pas vraiment. De même, les quêtes secondaires sont souvent assez ennuyeuses. Tuer un monstre spécifique, collecter un certain nombre d’objets, vous connaissez l’exercice. Il y a beaucoup de travail à faire si vous partez à sa recherche, mais encore une fois, c’est la promesse de plus de combats qui vous tient accro.

La progression du personnage est également un facteur. Développer votre héros sans destin est captivant, car vous mélangez et associez les capacités de trois arbres de compétences différents : Might, Finesse et Sorcery. Vous pouvez dépenser tous vos points de compétence pour maximiser un seul arbre, ou vous pouvez essayer un peu de tout. Selon vos choix, votre style de jeu peut changer radicalement lorsque vous commencez à privilégier des types d’armes spécifiques et des synergies de compétences. Il y a tellement de place pour l’expérimentation ici, et c’est un autre domaine dans lequel Amalur excelle toujours.

Cependant, en tant que remaster, Re-Reckoning peut être très aléatoire. Il ajoute quelques éléments de bienvenue, comme des options de distance de caméra et un réglage de difficulté très difficile, mais visuellement, ce n’est pas une énorme amélioration. Mis à part une augmentation évidente de la résolution, peu de choses ont changé, et le remaster a même réussi à introduire un certain nombre de problèmes graphiques qui n’étaient pas présents dans la version originale.

Heureusement, si vous pouvez regarder au-delà des graphismes, Re-Reckoning apporte des modifications indispensables aux systèmes sous-jacents du jeu. La plupart de ces modifications ne signifieront rien à moins que vous ne connaissiez déjà Amalur, mais elles font une énorme différence dans la façon dont tout cela fonctionne. Par exemple, les zones ne sont plus verrouillées au niveau de votre personnage lors de l’entrée. Au lieu de cela, ils évoluent avec vous tout au long du jeu, ce qui se traduit par une expérience beaucoup plus cohérente, à la fois en termes de difficulté ennemie et de butin. De plus, le butin aléatoire est désormais adapté au type de personnage que vous jouez.